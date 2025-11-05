Người đàn ông ở Đắk Lắk mắc hội chứng hiếm Guillain-Barré

Bệnh nhân nam trung niên mắc hội chứng Guillain-Barré đã được điều trị thành công bằng phương pháp thay huyết tương.

Theo VTV, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên (Đắk Lắk) vừa cứu sống bệnh nhân mắc hội chứng Guillain-Barré, căn bệnh hiếm gặp chỉ 1-2 người/100.000 dân mắc mỗi năm.

Bệnh nhân nam trung niên, khởi phát với cảm giác tê tay chân, tăng dần trong 3 ngày, đến ngày thứ 7 không thể đi lại, kèm nuốt nghẹn, dấu hiệu cảnh báo nguy cơ lan đến các cơ hô hấp, đe dọa tính mạng. Khi nhập viện, bệnh nhân được Khoa Nội Thần kinh - Nội tiết tiến hành chọc dò dịch não tủy, đo điện cơ và xét nghiệm để chẩn đoán xác định hội chứng Guillain-Barré.

Hội chứng Guillain - Barre là hội chứng liên quan đến rối loạn dẫn truyền dây thần kinh. Ảnh minh họa/Internet

Sau hội chẩn liên khoa, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực để điều trị bằng phương pháp thay huyết tương (plasmapheresis). Đây là kỹ thuật hiện đại giúp loại bỏ các kháng thể tấn công thần kinh, mang lại hiệu quả cao nếu được thực hiện sớm.

Sau vài ngày điều trị, bệnh nhân hồi phục nhanh chóng, có thể đi lại 80-90% so với trước, hết nuốt nghẹn và giảm rõ rệt tình trạng tê yếu tứ chi. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định, sinh hoạt gần như bình thường và tiếp tục được theo dõi phục hồi.

Theo các bác sĩ, hội chứng Guillain-Barré là bệnh lý tự miễn hiếm gặp, thường xuất hiện sau nhiễm siêu vi hoặc vi khuẩn. Nếu không điều trị kịp thời, có thể dẫn đến liệt cơ hô hấp và tử vong. Hai phương pháp điều trị đặc hiệu hiện nay gồm thay huyết tương và truyền immunoglobulin (IVIg), giúp người bệnh phục hồi tốt nếu can thiệp sớm.

Hội chứng Guillain - Barre sẽ xuất hiện tình trạng tê tay chân. Ảnh minh hoạ/Internet