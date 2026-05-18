Tay súng xông vào nhà dân ở Mexico, 10 người thiệt mạng

Giới chức Mexico cho biết ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng tại một ngôi nhà ở thị trấn Tehuitzingo, bang Puebla.

AP dẫn thông tin từ giới chức Mexico ngày 17/5 cho biết, các tay súng đã xông vào một ngôi nhà tại thị trấn Tehuitzingo, bang Puebla, Mexico, vào ngày 17/5 và xả súng khiến 10 người thiệt mạng.

Theo thông báo từ cơ quan an ninh công cộng Puebla, các nạn nhân gồm 6 người đàn ông, 3 phụ nữ và 1 trẻ em, tất cả đều bị bắn vào rạng sáng 17/5.

Văn phòng Tổng chưởng lý bang cho biết, các sĩ quan cảnh sát thành phố đã đến hiện trường sau khi nhận được đề nghị hỗ trợ từ người dân vì phát hiện một số người dường như không còn dấu hiệu sự sống.

“Khi đến hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nhiều người bị trúng đạn. 9 người được xác định tử vong tại hiện trường và 1 phụ nữ tử vong trên đường được đưa tới bệnh viện", nguồn tin cho hay.

NDTV đưa tin, trong số 10 nạn nhân, 6 người thiệt mạng là thành viên trong cùng một gia đình và 4 người còn lại là "công nhân".

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ việc.

Trước đó, vào tháng 2/2026, 6 người đã thiệt mạng trong vụ bạo lực ở Huehuetlán El Grande, một thành phố khác thuộc bang Puebla. Vài ngày sau, 3 người tử vong ở thủ phủ của Puebla khi xe chở họ bị tấn công.

Khu vực miền Trung Mexico gần đây ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ tình trạng bạo lực do các băng đảng ma túy, khiến từ 800 đến 1.000 gia đình phải rời bỏ nhà cửa.

