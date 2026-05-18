Tay súng xông vào nhà dân ở Mexico, 10 người thiệt mạng

Giới chức Mexico cho biết ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng tại một ngôi nhà ở thị trấn Tehuitzingo, bang Puebla.

An An (Theo AP, NDTV)

AP dẫn thông tin từ giới chức Mexico ngày 17/5 cho biết, các tay súng đã xông vào một ngôi nhà tại thị trấn Tehuitzingo, bang Puebla, Mexico, vào ngày 17/5 và xả súng khiến 10 người thiệt mạng.

Theo thông báo từ cơ quan an ninh công cộng Puebla, các nạn nhân gồm 6 người đàn ông, 3 phụ nữ và 1 trẻ em, tất cả đều bị bắn vào rạng sáng 17/5.

Ảnh minh họa: Pexels.

Văn phòng Tổng chưởng lý bang cho biết, các sĩ quan cảnh sát thành phố đã đến hiện trường sau khi nhận được đề nghị hỗ trợ từ người dân vì phát hiện một số người dường như không còn dấu hiệu sự sống.

“Khi đến hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nhiều người bị trúng đạn. 9 người được xác định tử vong tại hiện trường và 1 phụ nữ tử vong trên đường được đưa tới bệnh viện", nguồn tin cho hay.

NDTV đưa tin, trong số 10 nạn nhân, 6 người thiệt mạng là thành viên trong cùng một gia đình và 4 người còn lại là "công nhân".

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ việc.

Trước đó, vào tháng 2/2026, 6 người đã thiệt mạng trong vụ bạo lực ở Huehuetlán El Grande, một thành phố khác thuộc bang Puebla. Vài ngày sau, 3 người tử vong ở thủ phủ của Puebla khi xe chở họ bị tấn công.

Khu vực miền Trung Mexico gần đây ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ tình trạng bạo lực do các băng đảng ma túy, khiến từ 800 đến 1.000 gia đình phải rời bỏ nhà cửa.

FBI thông tin cuộc điều tra vụ xả súng tại quán bar ở Texas

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết nghi phạm vụ xả súng hàng loạt tại quán bar ở Austin, bang Texas, hồi tháng 3/2026 "hành động một mình".

AP đưa tin, vụ xả súng hàng loạt xảy ra tại một quán bar ở trung tâm thành phố Austin, bang Texas, vào rạng sáng ngày 1/3, khiến 3 người thiệt mạng và hơn 10 người khác bị thương. Nghi phạm Ndiaga Diagne sau đó đã bị cảnh sát bắn hạ.

FBI mới đây công bố bản cập nhật điều tra dài hai trang về vụ tấn công tại quán bar Buford’s Backyard Beer Garden.

Xả súng tại bữa tiệc bên hồ ở Mỹ, nhiều người bị thương

Cảnh sát cho biết, vụ xả súng tại một bữa tiệc bên hồ ở thành phố Edmond, Mỹ, đã khiến ít nhất 12 người phải nhập viện.

AP dẫn thông tin từ cảnh sát và bác sĩ cho biết, vụ xả súng tại một bữa tiệc bên hồ ở thành phố Edmond vào tối 3/5 (giờ địa phương) đã khiến ít nhất 12 người phải nhập viện.

Theo phát ngôn viên Sở Cảnh sát Edmond, Emily Ward, lực lượng chức năng nhận được tin báo về việc có tiếng súng nổ vào khoảng 21h tại một buổi tụ tập của giới trẻ gần hồ Arcadia. Bà Ward cho biết đến cuối ngày 3/5, vẫn chưa có ai bị bắt giữ liên quan đến vụ việc.

Danh tính kẻ xả súng vào du khách ở Mexico, nhiều thương vong

Tay súng đứng trên đỉnh một kim tự tháp tại khu di tích Teotihuacan ở Mexico rồi nã đạn vào du khách, khiến 14 người thương vong.

AP dẫn lời một quan chức giấu tên cho biết, danh tính kẻ xả súng tại kim tự tháp ở khu di tích Teotihuacan hôm 20/4 được xác định là Julio Cesar Jasso, 27 tuổi. Theo các nhà chức trách, Julio đã tử vong sau khi tự bắn vào mình. Lực lượng an ninh tìm thấy một khẩu súng, một con dao và đạn dược liên quan đến nghi phạm.

Chính quyền xác nhận vào tối 20/4 rằng Jasso là kẻ tấn công duy nhất trong vụ việc.

