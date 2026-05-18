Máy bay Croatia Airlines chở 135 người trượt khỏi đường băng, lao ra bãi cỏ

Chiếc máy bay Airbus A220-300 của hãng Croatia Airlines đã trượt khỏi đường băng tại sân bay Split (SPU) và lao ra bãi cỏ bên cạnh.

An An (Theo aerotime)

Theo Aero Time ngày 17/5, chiếc máy bay Airbus A220-300 dự định thực hiện chuyến bay OU412 từ SPU (Kastela, Croatia) đến Frankfurt (Đức). Phi hành đoàn đã quyết định hủy cất cánh trên đường băng 23. Phi cơ sau đó trượt khỏi lề trái đường băng và lao ra bãi cỏ bên cạnh.

Video được đăng tải trực tuyến cho thấy chiếc A220-300 tăng tốc trên đường băng trước khi chệch hướng sang trái và tiếp tục lao ra bãi cỏ.

Sự cố xảy ra tại sân bay Split ở Kastela, Croatia. Ảnh: YouTube.

Hãng hàng không Croatia Airlines cho biết, trên máy bay có 130 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn, bao gồm 2 phi công và 3 tiếp viên hàng không. Tất cả hành khách và phi hành đoàn đều an toàn, không có trường hợp thương vong nào được báo cáo.

“Máy bay Airbus A220-300 của hãng Croatia Airlines, dự kiến ​​thực hiện chuyến bay quốc tế thường lệ OU412 từ Split đến Frankfurt, đã hủy cất cánh tại sân bay Split”, hãng hàng không này cho biết trong một tuyên bố được truyền thông địa phương trích dẫn.

Nguyên nhân khiến máy bay trượt khỏi đường băng đang được xác định.

Mate Melvan, Trưởng bộ phận xử lý hành khách tại sân bay Split cho biết, máy bay đã chệch khỏi đường băng “vì những lý do chưa rõ” và cuối cùng lao ra bãi cỏ. Phi cơ bị hư hại sau khi va chạm với một biển báo và đèn báo hiệu mép đường băng.

Chiếc máy bay sau đó được đưa ra khỏi khu vực. Hoạt động tại SPU được nối lại sau sự cố, song một số chuyến bay đã bị hoãn, hủy hoặc chuyển hướng.

Một cuộc điều tra đang được tiến hành.

Mời độc giả xem thêm video về vụ máy bay Air India hạ cánh khẩn cấp tại Thái Lan hồi tháng 6/2025

Nguồn video: VTV

Quân sự - Thế giới

Phát hiện băng đạn, cả máy bay phải sơ tán

Hành khách trên máy bay của hãng hàng không Frontier Airlines đã được sơ tán sau khi nhân viên phát hiện băng đạn trên phi cơ.

Theo New York Post, một phát ngôn viên của hãng hàng không xác nhận, hành khách đã được sơ tán khỏi chuyến bay của Frontier Airlines sau khi nhân viên phát hiện một băng đạn trên máy bay ở Denver, Mỹ, hôm 10/5.

"Các hành khách đã được kiểm tra như một biện pháp ngòng ngừa và không có vũ khí nào được tìm thấy trên máy bay. Cuộc điều tra sơ bộ của chúng tôi cho thấy băng đạn thuộc về một sĩ quan thực thi pháp luật”, hãng Frontier Airlines thông tin với tờ The Post.

Quân sự - Thế giới

Máy bay chở gần 280 hành khách bốc cháy khi hạ cánh ở Nepal

Một chiếc máy bay của hãng hàng không Turkish Airlines đã bốc cháy khi hạ cánh tại sân bay chính của Nepal vào ngày 11/5. 

AP đưa tin, vụ việc xảy ra tại sân bay chính của Nepal vào ngày 11/5. May mắn không có thương vong nào được ghi nhận nhưng sự cố đã buộc sân bay phải đóng cửa.

Được biết, chuyến bay xuất phát từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tribhuvan ở Kathmandu (Nepal) trong tình trạng có lửa và khói bốc lên từ càng đáp bên phải. Theo các quan chức sân bay, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt, khống chế đám cháy và toàn bộ hành khách được sơ tán an toàn.

Quân sự - Thế giới

Máy bay đâm vào người đi bộ trên đường băng ở Mỹ

Chiếc máy bay đâm vào một người đi bộ trên đường băng tại sân bay quốc tế Denver trong lúc cất cánh, khiến người này tử vong. 

AP dẫn thông tin từ nhà chức trách sân bay ngày 9/5 cho biết, một máy bay của hãng Frontier Airlines đã xảy ra va chạm trong lúc cất cánh và khiến một người đi bộ thiệt mạng trên đường băng tại sân bay quốc tế Denver.

"Chiếc máy bay, trên hành trình từ Denver đến sân bay quốc tế Los Angeles, đã báo cáo va chạm với một người đi bộ trong lúc cất cánh tại sân bay quốc tế Denver vào khoảng 23 giờ 19 phút tối 8/5 (giờ địa phương)”, tài khoản X chính thức của sân bay thông tin.

