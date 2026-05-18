Máy bay Croatia Airlines chở 135 người trượt khỏi đường băng, lao ra bãi cỏ

Chiếc máy bay Airbus A220-300 của hãng Croatia Airlines đã trượt khỏi đường băng tại sân bay Split (SPU) và lao ra bãi cỏ bên cạnh.

Theo Aero Time ngày 17/5, chiếc máy bay Airbus A220-300 dự định thực hiện chuyến bay OU412 từ SPU (Kastela, Croatia) đến Frankfurt (Đức). Phi hành đoàn đã quyết định hủy cất cánh trên đường băng 23. Phi cơ sau đó trượt khỏi lề trái đường băng và lao ra bãi cỏ bên cạnh.

Video được đăng tải trực tuyến cho thấy chiếc A220-300 tăng tốc trên đường băng trước khi chệch hướng sang trái và tiếp tục lao ra bãi cỏ.

Sự cố xảy ra tại sân bay Split ở Kastela, Croatia. Ảnh: YouTube.

Hãng hàng không Croatia Airlines cho biết, trên máy bay có 130 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn, bao gồm 2 phi công và 3 tiếp viên hàng không. Tất cả hành khách và phi hành đoàn đều an toàn, không có trường hợp thương vong nào được báo cáo.

“Máy bay Airbus A220-300 của hãng Croatia Airlines, dự kiến ​​thực hiện chuyến bay quốc tế thường lệ OU412 từ Split đến Frankfurt, đã hủy cất cánh tại sân bay Split”, hãng hàng không này cho biết trong một tuyên bố được truyền thông địa phương trích dẫn.

Nguyên nhân khiến máy bay trượt khỏi đường băng đang được xác định.

Mate Melvan, Trưởng bộ phận xử lý hành khách tại sân bay Split cho biết, máy bay đã chệch khỏi đường băng “vì những lý do chưa rõ” và cuối cùng lao ra bãi cỏ. Phi cơ bị hư hại sau khi va chạm với một biển báo và đèn báo hiệu mép đường băng.

Chiếc máy bay sau đó được đưa ra khỏi khu vực. Hoạt động tại SPU được nối lại sau sự cố, song một số chuyến bay đã bị hoãn, hủy hoặc chuyển hướng.

Một cuộc điều tra đang được tiến hành.

>>> Mời độc giả xem thêm video về vụ máy bay Air India hạ cánh khẩn cấp tại Thái Lan hồi tháng 6/2025

Nguồn video: VTV

​