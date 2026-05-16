Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Mỹ nâng cấp F-35 đối phó công nghệ lượng tử Trung Quốc

Trung Quốc tiến xa trong công nghệ lượng tử, radar và tác chiến điện tử gây thách thức lớn cho hệ thống F-35 của Mỹ.

Nguyễn Cúc

Sự phát triển nhanh chóng của Trung Quốc trong các lĩnh vực công nghệ lượng tử, radar chống tàng hình và tác chiến điện tử đang khiến Mỹ phải điều chỉnh sâu hệ thống phần mềm trên tiêm kích F-35 Lightning II - dòng chiến đấu cơ chủ lực của Washington và NATO trong nhiều thập niên tới.

Theo nhiều báo cáo quốc phòng gần đây, giới nghiên cứu Trung Quốc đã đạt bước tiến đáng kể trong việc phát triển hệ thống radar và tác chiến điện tử ứng dụng công nghệ quang tử và lượng tử. Một số hệ thống được cho là có khả năng tạo ra hàng nghìn mục tiêu giả nhằm gây nhiễu radar của F-35 và các máy bay tàng hình Mỹ.

article-6a069b91537804-84279535.png
Máy bay chiến đấu F-35

Đáng chú ý, các chuyên gia quân sự Mỹ ngày càng lo ngại việc Bắc Kinh kết hợp công nghệ 6G, trí tuệ nhân tạo và điện toán lượng tử vào mạng lưới tác chiến điện tử thế hệ mới. Những công nghệ này có thể làm giảm hiệu quả của các hệ thống cảm biến vốn là ưu thế cốt lõi của F-35.

F-35 hiện được xem là chiến đấu cơ “phụ thuộc phần mềm” nhiều nhất thế giới. Máy bay sử dụng hơn 8 triệu dòng mã để xử lý dữ liệu radar, cảm biến hồng ngoại, liên kết dữ liệu chiến thuật và điều khiển tác chiến. Toàn bộ ưu thế của F-35 dựa trên khả năng hợp nhất dữ liệu cảm biến thành một bức tranh chiến trường thống nhất cho phi công.

Tuy nhiên, nếu các hệ thống tác chiến điện tử mới của Trung Quốc có thể đưa lượng lớn tín hiệu giả vào mạng cảm biến của F-35, nguy cơ sai lệch dữ liệu tác chiến sẽ tăng mạnh. Điều này có thể làm giảm khả năng nhận diện mục tiêu, dẫn đường hoặc phản ứng trong môi trường chiến tranh cường độ cao.

Trước nguy cơ đó, Lầu Năm Góc đã bắt đầu chương trình nâng cấp hệ thống mã hóa và phần mềm cho F-35 nhằm chống lại các mối đe dọa từ điện toán lượng tử trong tương lai. Các hệ thống liên kết dữ liệu MADL, Link 16 và cơ sở dữ liệu nhiệm vụ của F-35 đang được nghiên cứu để chuyển sang các thuật toán mã hóa “hậu lượng tử” nhằm tránh nguy cơ bị phá mã.

Song song với nâng cấp phần mềm, Lockheed Martin cũng đang nghiên cứu tích hợp nhiều công nghệ thế hệ sáu lên F-35, bao gồm cải tiến tàng hình, trí tuệ nhân tạo hỗ trợ tác chiến và khả năng phối hợp với máy bay không người lái.

article-6a069baf3511a7-01597203.jpg
Hình ảnh minh họa về truyền thông lượng tử thông qua vệ tinh Micius của Trung Quốc.

Nhiều chuyên gia cho rằng cuộc cạnh tranh Mỹ - Trung hiện không còn đơn thuần là cuộc đua về số lượng chiến đấu cơ, mà đang chuyển sang cuộc chiến giành ưu thế trong các lĩnh vực công nghệ nền tảng như lượng tử, AI, chip xử lý và tác chiến mạng.

Trong bối cảnh đó, chương trình F-35 - biểu tượng sức mạnh không quân Mỹ - đang đứng trước áp lực phải thích nghi nhanh hơn để duy trì lợi thế trước các bước tiến công nghệ ngày càng mạnh mẽ của Trung Quốc.

Military Watch
Link bài gốc Copy link
https://militarywatchmagazine.com/article/chinese-quantum-dominance-us-adapt-f35
#F-35 #công nghệ lượng tử #Mỹ-Trung #đổi mới công nghệ #chiến tranh không gian #tiêm kích tàng hình

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Trung Quốc âm thầm lập bản đồ đại dương để đối phó tàu ngầm Mỹ

Các chuyến khảo sát của Trung Quốc tại Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, đang làm dấy lên lo ngại rằng dữ liệu thu thập có thể phục vụ tác chiến tàu ngầm.

img-4220.jpg
Trong những năm gần đây, nhiều tàu nghiên cứu của Trung Quốc đã tiến hành khảo sát và lập bản đồ đáy biển tại Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và cả Bắc Cực. Các chuyên gia hải quân cho rằng, hoạt động này có thể liên quan trực tiếp đến chiến lược tác chiến tàu ngầm của Bắc Kinh.
img-4221.jpg
Một báo cáo của Reuters cho biết Trung Quốc đang xây dựng cơ sở dữ liệu khổng lồ về điều kiện đại dương, bao gồm địa hình đáy biển, dòng chảy, nhiệt độ nước và độ mặn - những yếu tố có ý nghĩa quan trọng trong tác chiến dưới nước.
Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

F-35 ngày càng phụ thuộc vào các đối tác quốc tế trong công nghệ mới

Các quốc gia đồng minh như Anh, Nhật Bản và Australia đóng vai trò quan trọng trong phát triển vũ khí tương lai cho F-35, giảm gánh nặng cho Mỹ.

Chương trình tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ có thể sẽ ngày càng phụ thuộc vào các quốc gia vận hành nước ngoài trong quá trình phát triển và tích hợp các loại vũ khí thế hệ mới như laser năng lượng cao và tên lửa siêu vượt âm. Đây là nhận định được một số chuyên gia quốc phòng đưa ra trong bối cảnh Washington đang đối mặt áp lực chi phí và các thách thức kỹ thuật kéo dài với dự án F-35.

Theo Military Watch Magazine, nhiều quốc gia đồng minh đang đầu tư mạnh vào công nghệ vũ khí tương lai dành cho F-35, trong khi Mỹ phải phân bổ nguồn lực cho hàng loạt chương trình quân sự khác nhau. Các đối tác như Anh, Nhật Bản, Italy, Australia hay Israel được cho là đang đóng vai trò ngày càng lớn trong hệ sinh thái phát triển của dòng tiêm kích này.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Cuộc đua giữa vũ khí tấn công và phòng thủ trên bầu trời

Mối đe dọa từ không trung đang phát triển song hành cùng công nghệ phòng thủ ngày càng tiên tiến, tạo ra một cuộc chạy đua không hồi kết.

Cách đây 42 năm, Tổng thống Mỹ khi đó là Ronald Reagan khởi động Sáng kiến Phòng thủ Chiến lược (SDI), còn được biết đến với cái tên "Chiến tranh giữa các vì sao", đánh dấu sự khởi đầu của cuộc đua toàn cầu nhằm phát triển năng lực đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm xa. Khi đó, Mỹ đối mặt với nguy cơ từ các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Liên Xô.

Trong khi đó, Israel cũng bắt đầu hành trình riêng nhằm đối phó với nguy cơ từ Iran và các tổ chức vũ trang ở Trung Đông. Từ rất sớm, họ đã thấy trước được những nguy cơ trong khu vực, ngay cả trước Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991 – thời điểm Iraq phóng tên lửa Scud vào lãnh thổ Israel.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới