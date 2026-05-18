Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Palantir thử nghiệm nền tảng AI hỗ trợ tác chiến tại Ukraine

Palantir phát triển hệ thống AI chiến tranh giúp Ukraine phân tích dữ liệu chiến trường, thay đổi cách tiến hành chiến tranh hiện đại.

Nguyễn Cúc

Tập đoàn công nghệ quốc phòng và trí tuệ nhân tạo Palantir đang mở rộng thử nghiệm một nền tảng được mô tả như “hệ điều hành chiến tranh” nhằm hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Hệ thống này sử dụng AI để tổng hợp dữ liệu chiến trường, phân tích mục tiêu và hỗ trợ ra quyết định theo thời gian thực.

Theo Military Watch Magazine, Palantir đã trở thành một trong những công ty công nghệ phương Tây có vai trò nổi bật nhất trong cuộc chiến Ukraine nhờ các nền tảng xử lý dữ liệu chiến thuật và phân tích tình báo bằng AI. Công ty được cho là đang thử nghiệm những công nghệ có khả năng kết nối dữ liệu từ vệ tinh, UAV, radar và các nguồn trinh sát mặt đất vào một mạng điều hành thống nhất.

article-6a048122610814-29040830.png
Các đơn vị pháo binh Ukraine gần tiền tuyến ở Kharkov.

Trong chuyến thăm Kiev mới đây, Giám đốc điều hành Palantir là Alex Karp đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và các quan chức quốc phòng để thảo luận về việc mở rộng ứng dụng AI trong chiến tranh hiện đại. Ukraine hiện đang phối hợp với Palantir triển khai dự án “Brave1 Dataroom”, nhằm khai thác dữ liệu chiến trường để phát triển các mô hình AI phục vụ phát hiện và đánh chặn mục tiêu trên không.

Bộ trưởng Chuyển đổi số Ukraine Mykhailo Fedorov cho biết hơn 100 công ty đang tham gia huấn luyện khoảng 80 mô hình AI phục vụ chiến tranh điện tử, nhận dạng mục tiêu và điều phối UAV. Các hệ thống do Palantir cung cấp đã được tích hợp vào hoạt động phân tích không kích và lập kế hoạch cho các đòn tấn công tầm xa của Kiev.

Giới chuyên gia quân sự đánh giá nền tảng của Palantir có nhiều điểm tương đồng với chương trình Project Maven của Lầu Năm Góc - hệ thống AI nổi tiếng dùng để xử lý lượng lớn dữ liệu từ máy bay không người lái và cảm biến chiến trường. Maven hiện được xem là một trong những chương trình AI quân sự lớn nhất của Mỹ và đang được mở rộng thành nền tảng tác chiến hợp nhất cho quân đội Mỹ và NATO.

Theo nhiều nguồn tin phương Tây, các nền tảng AI quân sự hiện đại có thể rút ngắn đáng kể “chuỗi tiêu diệt mục tiêu” bằng cách tự động xác định, ưu tiên và đề xuất phương án tấn công chỉ trong vài phút thay vì hàng giờ như trước đây. Điều này được cho là đã làm thay đổi cách tiến hành chiến tranh hiện đại tại Ukraine cũng như Trung Đông.

article-6a0480dd7ca633-78320933.jpg
Binh sĩ Ukraine và máy bay không người lái hậu cần

Tuy nhiên, việc AI ngày càng tham gia sâu vào hoạt động quân sự cũng gây nhiều tranh cãi. Một số chuyên gia cảnh báo tốc độ xử lý dữ liệu quá nhanh có thể làm gia tăng nguy cơ sai sót trong xác định mục tiêu hoặc khiến con người phụ thuộc quá mức vào thuật toán. Nhiều tổ chức quốc tế cũng lo ngại cuộc chạy đua AI quân sự đang đẩy thế giới vào một giai đoạn cạnh tranh công nghệ quốc phòng mới.

Dù vậy, Ukraine vẫn được xem là “phòng thí nghiệm thực chiến” lớn nhất hiện nay đối với các công nghệ AI quân sự phương Tây. Những kinh nghiệm tích lũy tại chiến trường này nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng mạnh tới học thuyết tác chiến tương lai của NATO cũng như các cường quốc quân sự khác trong nhiều năm tới.

Military Watch
Link bài gốc Copy link
https://militarywatchmagazine.com/article/ai-giant-palantir-war-operating-system-ukraine
#Palantir #AI quân sự #Ukraine Nga #chiến tranh AI #Project Maven #trí tuệ nhân tạo quân sự

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Ukraine giành lại lợi thế về máy bay không người lái trước Nga

Quân đội Ukraine đã giành lại lợi thế về máy bay không người lái (UAV) trước Nga và đang cố gắng giữ vững mặt trận bằng cách mở rộng vùng giao tranh.

1.jpg
Theo tuyên bố của một số phóng viên chiến trường và chuyên gia quân sự, trong đó có cả người Nga, Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU), được cho là đã giành lại được ưu thế về UAV trước Nga, sau một thời gian bị Nga “đè bẹp”.
2.jpg
Phóng viên chiến trường Nga Kotenok đưa tin: "Đối phương một lần nữa đã chiếm giữ 'vùng không phận nhỏ' tại chiến trường Ukraine và đang mở rộng 'vùng tiêu diệt', săn lùng binh lính, vũ khí, phương tiện, cũng như bất kỳ vật thể nào đáng chú ý, ở độ sâu 40-50 km tính từ khu vực chiến tuyến (LBS)".
Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Hé lộ bất ngờ Ukraine có được tên lửa không đối không hiện đại nhất

Hình ảnh xác nhận cho thấy Ukraine đang triển khai các tên lửa AIM-120C-8 hiện đại nhất vốn được cho là đến năm 2030 mới được Mỹ cung cấp cho các đồng minh.

Những mảnh vỡ vừa được phát hiện của tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến (AMRAAM) cho thấy Ukraine đang sử dụng phiên bản AIM-120C-8, một loại vũ khí gần như thuộc hàng “tối tân” nhất trong dòng tên lửa này.

Ukraine có thể triển khai các loại AMRAAM từ tiêm kích F-16 cũng như từ hệ thống phòng không mặt đất NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System).

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Tổng thống Putin nói xung đột Nga - Ukraine 'đang đi đến hồi kết'

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông tin rằng cuộc xung đột Nga - Ukraine "đang tiến gần đến hồi kết".

Tass đưa tin, phát biểu trước các phóng viên sau lễ duyệt binh kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng ở Moscow hôm 9/5, Tổng thống Putin cho biết, ông tin rằng cuộc xung đột Nga - Ukraine đang tiến gần đến hồi kết.

“Tôi nghĩ rằng vấn đề này đang đi đến hồi kết”, ông Putin đề cập đến cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới