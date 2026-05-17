Thủ lĩnh quân sự Hamas thiệt mạng ở Gaza là ai?

Israel tuyên bố một cuộc không kích của nước này nhằm vào Dải Gaza đã khiến Izz al-Din al-Haddad, thủ lĩnh quân sự của lực lượng Hamas, thiệt mạng.

AP đưa tin, cuộc không kích được tiến hành vào ngày 15/5. Quân đội Israel mô tả Izz al-Din al-Haddad là một trong những chỉ huy quân sự cấp cao của Hamas và đã chỉ đạo việc lập kế hoạch cũng như thực hiện cuộc tấn công vào ngày 7/10/2023 khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng ở miền nam Israel.

Người phát ngôn của Hamas, Hazem Qassem, xác nhận thông tin chỉ huy Izz al-Din al-Haddad đã thiệt mạng.

Người dân Palestine tham dự lễ tang của thủ lĩnh quân sự Hamas Izz al-Din al-Haddad cùng vợ và con gái ông tại thành phố Gaza, ngày 16/5/2026. Họ đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel vào tối 15/5. Ảnh: AP/Abdel Kareem Hana.

"al-Haddad đảm nhận vai trò chỉ huy Hamas sau khi người tiền nhiệm của ông, Mohammed Sinwar, bị hạ sát", quân đội Israel cho biết thêm.

Gia đình thủ lĩnh al-Haddad đã xác nhận với hãng AP về cái chết của ông. 6 người khác, bao gồm vợ và con gái ông, cũng thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel hôm 15/5.

Lễ tang của ông al-Haddad đã diễn ra tại thành phố Gaza ngày 16/5.

Al-Haddad gia nhập Hamas khi tổ chức này được thành lập vào những năm 1980, và là thành viên của đơn vị Majd thuộc Lữ đoàn Qassam, có nhiệm vụ truy bắt những đối tượng cộng tác với Israel. Ông cũng là thành viên của Hội đồng Quân sự Hamas, nhóm chỉ huy cao nhất đóng vai trò chủ chốt trong các cuộc tấn công châm ngòi cho cuộc chiến.

