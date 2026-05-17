Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Thủ lĩnh quân sự Hamas thiệt mạng ở Gaza là ai?

Israel tuyên bố một cuộc không kích của nước này nhằm vào Dải Gaza đã khiến Izz al-Din al-Haddad, thủ lĩnh quân sự của lực lượng Hamas, thiệt mạng.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, cuộc không kích được tiến hành vào ngày 15/5. Quân đội Israel mô tả Izz al-Din al-Haddad là một trong những chỉ huy quân sự cấp cao của Hamas và đã chỉ đạo việc lập kế hoạch cũng như thực hiện cuộc tấn công vào ngày 7/10/2023 khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng ở miền nam Israel.

Người phát ngôn của Hamas, Hazem Qassem, xác nhận thông tin chỉ huy Izz al-Din al-Haddad đã thiệt mạng.

ap26136401121251.jpg
Người dân Palestine tham dự lễ tang của thủ lĩnh quân sự Hamas Izz al-Din al-Haddad cùng vợ và con gái ông tại thành phố Gaza, ngày 16/5/2026. Họ đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel vào tối 15/5. Ảnh: AP/Abdel Kareem Hana.

"al-Haddad đảm nhận vai trò chỉ huy Hamas sau khi người tiền nhiệm của ông, Mohammed Sinwar, bị hạ sát", quân đội Israel cho biết thêm.

Gia đình thủ lĩnh al-Haddad đã xác nhận với hãng AP về cái chết của ông. 6 người khác, bao gồm vợ và con gái ông, cũng thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel hôm 15/5.

Lễ tang của ông al-Haddad đã diễn ra tại thành phố Gaza ngày 16/5.

Al-Haddad gia nhập Hamas khi tổ chức này được thành lập vào những năm 1980, và là thành viên của đơn vị Majd thuộc Lữ đoàn Qassam, có nhiệm vụ truy bắt những đối tượng cộng tác với Israel. Ông cũng là thành viên của Hội đồng Quân sự Hamas, nhóm chỉ huy cao nhất đóng vai trò chủ chốt trong các cuộc tấn công châm ngòi cho cuộc chiến.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một cuộc không kích trước đây của Israel vào Lebanon

Nguồn video: VTV
#Thủ lĩnh quân sự Hamas thiệt mạng #thủ lĩnh Hamas #Israel #Gaza #Israel tấn công Gaza #Izz al-Din al-Haddad

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Phái đoàn Hamas đến Ai Cập đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn Gaza

Một phái đoàn cấp cao của Hamas đã tới Cairo để đàm phán với các quan chức Ai Cập về việc thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza.

Trang Anadolu đưa tin, phái đoàn cấp cao của Hamas đã tới Cairo vào tối 13/1 để đàm phán với các quan chức Ai Cập về việc thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza. Trong một tuyên bố, Hamas cho biết phái đoàn do Khalil al-Hayya, thủ lĩnh lực lượng Hamas ở Gaza và người đứng đầu nhóm đàm phán, dẫn đầu.

Theo thông báo, cuộc đàm phán sẽ tập trung vào việc hoàn thành thực hiện thỏa thuận ngừng bắn, bao gồm các bước còn lại trong giai đoạn đầu, và mở lại cửa khẩu biên giới Rafah giữa Gaza và Ai Cập theo cả hai chiều.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Israel lại tấn công Gaza, thành viên Hamas thiệt mạng

Một cuộc tấn công mới đây của Israel vào Gaza đã khiến ít nhất 2 người Palestine, được xác định là thành viên của lực lượng Hamas, thiệt mạng.

AP đưa tin, Israel đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào Dải Gaza hôm 26/2, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

Fadel Naeem, Giám đốc Bệnh viện Al-Ahli, nơi các nạn nhân được đưa đến, đã xác nhận thông tin về số người tử vong và bị thương. Danh tính các nạn nhân được xác định là Muhammad Abu Jabal và Ali al-Burdini, đều là thành viên của Hamas.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Israel tập kích, chỉ huy cấp cao của Houthi thiệt mạng

Abd al-Karim al-Ghamari, một trong những quan chức quân sự cấp cao nhất của lực lượng Houthi, đã thiệt mạng "khi đang làm nhiệm vụ".

Theo Al Jazeera, lực lượng Houthi cho biết, Abd al-Karim al-Ghamari, một trong những quan chức quân sự cấp cao nhất của nhóm này, đã thiệt mạng "khi đang làm nhiệm vụ".

Ngay sau thông báo của Houthi hôm 16/10, Israel đã nhận trách nhiệm về vụ việc. Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, cho biết al-Ghamari đã bị tấn công trong một cuộc không kích của Israel.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới