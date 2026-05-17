Iran phát triển tàu ngầm mini Ghadir đe dọa nhóm tàu sân bay Mỹ

Tàu ngầm Ghadir nhỏ, khó phát hiện của Iran dùng chiến thuật bất đối xứng tại Vịnh Ba Tư, gây áp lực chiến lược cho hải quân Mỹ.

Nguyễn Cúc

Các mô phỏng tác chiến và đánh giá quân sự mới đây cho thấy đội tàu ngầm mini Ghadir của Iran - được cho là phát triển từ thiết kế Yono của Triều Tiên - có thể tạo ra mối đe dọa đáng kể đối với các nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ hoạt động tại Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz.

Theo các phân tích quốc phòng, sức mạnh của Ghadir không nằm ở khả năng đối đầu trực diện với Hải quân Mỹ, mà ở chiến thuật tác chiến bất đối xứng trong môi trường nước nông, nhiều nhiễu âm và chật hẹp của Vịnh Ba Tư.

Tàu ngầm tấn công lớp Ghadir của Hải quân Iran

Tàu ngầm Ghadir có lượng giãn nước chỉ khoảng 120 tấn, nhỏ hơn rất nhiều so với tàu ngầm thông thường. Kích thước nhỏ giúp chúng khó bị sonar phát hiện, đặc biệt trong khu vực có mật độ tàu thương mại dày đặc và điều kiện âm học phức tạp như eo biển Hormuz.

Nhiều nguồn tin phương Tây nhận định lớp Ghadir được Iran phát triển dựa trên tàu ngầm mini Yono của Triều Tiên. Báo cáo của Văn phòng Tình báo Hải quân Mỹ trước đây cũng cho rằng Tehran đã tiếp nhận ít nhất một tàu Yono từ Bình Nhưỡng trước khi nội địa hóa thiết kế.

Giới phân tích quân sự cho rằng trong kịch bản xung đột, Iran có thể triển khai đồng thời nhiều tàu ngầm Ghadir để phục kích các tuyến di chuyển của nhóm tàu sân bay Mỹ. Các tàu này có thể sử dụng ngư lôi, thủy lôi hoặc tên lửa chống hạm phóng từ dưới nước nhằm gây tổn thất hoặc buộc hải quân Mỹ phải kéo giãn đội hình tác chiến.

Một số mô phỏng cho thấy chỉ cần một tàu ngầm mini tiếp cận đủ gần và tung đòn đánh bất ngờ, thiệt hại gây ra cho tàu hộ tống hoặc tàu hậu cần Mỹ cũng có thể tạo tác động chiến lược rất lớn. Điều này đặc biệt quan trọng vì các nhóm tác chiến tàu sân bay phụ thuộc nhiều vào lớp phòng thủ vòng ngoài và hệ thống hậu cần đi kèm.

Ngoài khả năng phóng ngư lôi, Iran còn được cho là đã thử nghiệm tên lửa chống hạm phóng từ tàu ngầm Ghadir. Nếu năng lực này hoàn thiện, phạm vi đe dọa của các tàu ngầm mini Iran sẽ tăng đáng kể, cho phép tấn công từ khoảng cách xa hơn thay vì phải áp sát mục tiêu.

Tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Los Angeles của Hải quân Hoa Kỳ

Dù vậy, nhiều chuyên gia nhấn mạnh rằng khả năng “đánh chìm” toàn bộ nhóm tàu sân bay Mỹ vẫn là điều rất khó xảy ra trong thực chiến. Hải quân Mỹ hiện sở hữu mạng lưới chống ngầm hiện đại gồm trực thăng MH-60R, sonar kéo, máy bay tuần thám biển và các hệ thống không người lái chuyên săn ngầm.

Tuy nhiên, ngay cả khi không thể tiêu diệt hoàn toàn nhóm tàu sân bay, các tàu ngầm mini của Iran vẫn có thể khiến hoạt động của Mỹ tại khu vực trở nên tốn kém, nguy hiểm và phức tạp hơn đáng kể. Đây cũng chính là nền tảng trong chiến lược chống tiếp cận/chống xâm nhập (A2/AD) mà Tehran theo đuổi suốt nhiều năm qua.

Military Watch
https://militarywatchmagazine.com/article/simulations-confirm-iran-nkorean-submarines-sink-us
#Iran #tàu ngầm #Triều Tiên #Mỹ #hải quân #chiến thuật

Iran triển khai tàu ngầm mini để kiểm soát eo biển Hormuz

Iran điều động tàu ngầm mini Ghadir nhằm bảo vệ tuyến hàng hải chiến lược, đối phó các hoạt động quân sự của Mỹ và đồng minh tại Hormuz.

Iran được cho là đã triển khai các tàu ngầm tấn công cỡ nhỏ có nguồn gốc từ thiết kế Triều Tiên nhằm tăng cường hoạt động quân sự tại eo biển Hormuz, khu vực đang trở thành tâm điểm đối đầu giữa Tehran và phương Tây.

Theo Military Watch Magazine, lực lượng hải quân Iran đã điều động các tàu ngầm mini lớp Ghadir tới khu vực Hormuz để hỗ trợ kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu.

Chi tỷ USD bảo dưỡng bất thành, Mỹ loại bỏ tàu ngầm tấn công hạt nhân

Hải quân Mỹ biết quyết định đưa tàu ngầm USS Boise vào diện "bảo quản phù hợp" một cụm từ mô tả việc khắc phục vận hành trở lại là bất khả thi.

Hải quân Mỹ hôm nay đã công bố kế hoạch cho ngừng hoạt động tàu ngầm tấn công lớp Los Angeles mang tên USS Boise, con tàu đã không hoạt động trên biển hơn một thập kỷ qua và liên tục gặp phải nhiều trì hoãn trong công tác bảo dưỡng.

Tàu ngầm lớn nhất từng được chế tạo không phải sản xuất tại Mỹ

Từng là biểu tượng răn đe hạt nhân cực đoan, Typhoon mang sức mạnh hủy diệt đủ làm thay đổi cục diện toàn cầu chỉ trong vài phút.

Tàu ngầm lớp Typhoon (Project 941 Akula) của Liên Xô được xem là lớn nhất lịch sử, với lượng giãn nước tới 48.000 tấn. Đây là nền tảng răn đe hạt nhân chiến lược được thiết kế cho kịch bản xung đột toàn diện.
Typhoon xuất hiện khi Liên Xô cần đối trọng trực tiếp với tàu ngầm lớp Ohio của Mỹ. Mục tiêu là tạo ra một phương tiện có thể hoạt động bí mật dưới lớp băng Bắc Cực và tung đòn trả đũa từ khoảng cách xa.
