Tổng thống Nga Putin sắp thăm Trung Quốc

Điện Kremlin xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm Trung Quốc vào tuần tới theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

AP đưa tin, trong một tuyên bố hôm 16/5, Điện Kremlin cho biết chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Putin, dự kiến diễn ra vào ngày 19-20/5, được lên lịch trùng với dịp kỷ niệm 25 năm ngày ký Hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác thân thiện giữa Trung Quốc và Liên bang Nga.

Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Putin sẽ diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Trung Quốc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Mikhail Metzel/Sputnik/Điện Kremlin/AP.

Thông báo cho biết, Tổng thống Putin sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về quan hệ song phương, hợp tác kinh tế cũng như “các vấn đề quốc tế và khu vực quan trọng”.

Cuộc đàm phán dự kiến ​​sẽ kết thúc bằng một tuyên bố chung từ hai nhà lãnh đạo và việc ký kết nhiều thỏa thuận giữa Chính phủ Nga và Trung Quốc.

Tổng thống Putin cũng nhận lời mời tham dự hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, vào tháng 11/2026.

Tổng thống Nga Putin đã có chuyến thăm Trung Quốc gần đây nhất vào tháng 8/2025, khi ông tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

>>> Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Trump cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Đền Thiên Đàn ở Bắc Kinh