Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Tổng thống Nga Putin sắp thăm Trung Quốc

Điện Kremlin xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm Trung Quốc vào tuần tới theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, trong một tuyên bố hôm 16/5, Điện Kremlin cho biết chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Putin, dự kiến diễn ra vào ngày 19-20/5, được lên lịch trùng với dịp kỷ niệm 25 năm ngày ký Hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác thân thiện giữa Trung Quốc và Liên bang Nga.

Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Putin sẽ diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Trung Quốc.

aptongthongputin.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Mikhail Metzel/Sputnik/Điện Kremlin/AP.

Thông báo cho biết, Tổng thống Putin sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về quan hệ song phương, hợp tác kinh tế cũng như “các vấn đề quốc tế và khu vực quan trọng”.

Cuộc đàm phán dự kiến ​​sẽ kết thúc bằng một tuyên bố chung từ hai nhà lãnh đạo và việc ký kết nhiều thỏa thuận giữa Chính phủ Nga và Trung Quốc.

Tổng thống Putin cũng nhận lời mời tham dự hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, vào tháng 11/2026.

Tổng thống Nga Putin đã có chuyến thăm Trung Quốc gần đây nhất vào tháng 8/2025, khi ông tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

>>> Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Trump cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Đền Thiên Đàn ở Bắc Kinh

Nguồn video: Znews.
#Tổng thống Putin sắp thăm Trung Quốc #Tổng thống Putin thăm Trung Quốc #Tổng thống Nga Vladimir Putin #Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình #quan hệ Nga - Trung Quốc

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Nội dung cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

RT đưa tin, Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm kéo dài gần một tiếng rưỡi, trong đó hai nhà lãnh đạo thảo luận về các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine do Mỹ thúc đẩy, cũng như những diễn biến liên quan đến Iran, Venezuela và Cuba.

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin đã ca ngợi mối quan hệ “mẫu mực” giữa Nga và Trung Quốc: "Quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược giữa Nga và Trung Quốc là một tấm gương mẫu mực".

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên đường thăm Trung Quốc

Dự kiến, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đến Trung Quốc vào tối 13/5.

AP đưa tin, Tổng thống Trump đã lên đường đến Trung Quốc để thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước kéo dài 3 ngày, từ ngày 13 đến 15/5.

"Chúng ta là hai siêu cường", ông Trump nói với các phóng viên khi rời Nhà Trắng hôm 12/5.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Tổng thống Putin nói xung đột Nga - Ukraine 'đang đi đến hồi kết'

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông tin rằng cuộc xung đột Nga - Ukraine "đang tiến gần đến hồi kết".

Tass đưa tin, phát biểu trước các phóng viên sau lễ duyệt binh kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng ở Moscow hôm 9/5, Tổng thống Putin cho biết, ông tin rằng cuộc xung đột Nga - Ukraine đang tiến gần đến hồi kết.

“Tôi nghĩ rằng vấn đề này đang đi đến hồi kết”, ông Putin đề cập đến cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới