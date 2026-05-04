Xả súng tại bữa tiệc bên hồ ở Mỹ, nhiều người bị thương

Cảnh sát cho biết, vụ xả súng tại một bữa tiệc bên hồ ở thành phố Edmond, Mỹ, đã khiến ít nhất 12 người phải nhập viện.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ cảnh sát và bác sĩ cho biết, vụ xả súng tại một bữa tiệc bên hồ ở thành phố Edmond vào tối 3/5 (giờ địa phương) đã khiến ít nhất 12 người phải nhập viện.

Theo phát ngôn viên Sở Cảnh sát Edmond, Emily Ward, lực lượng chức năng nhận được tin báo về việc có tiếng súng nổ vào khoảng 21h tại một buổi tụ tập của giới trẻ gần hồ Arcadia. Bà Ward cho biết đến cuối ngày 3/5, vẫn chưa có ai bị bắt giữ liên quan đến vụ việc.

Cảnh sát phong tỏa khu vực gần đại lộ S. Air Depot ở Edmond, Oklahoma, sau vụ xả súng tại khu cắm trại bên hồ Arcadia, ngày 3/5/2026. Ảnh: AP/Alonzo Adams.

“Đây là một tình huống vô cùng nguy hiểm và chúng tôi hiểu sự lo lắng của công chúng cũng như những người liên quan. Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để truy tìm các nghi phạm. Lực lượng chức năng đang làm việc với các nạn nhân và nhân chứng”, bà Emily Ward nói.

"10 người được đưa đến bệnh viện bằng xe cứu thương, một số người khác tự đến bệnh viện. Các nạn nhân hiện đang trong những tình trạng khác nhau", bà Emily Ward cho hay.

Theo đại diện các bệnh viện, 9 người đang được điều trị tại Trung tâm Y tế Integris Health Baptist ở thành phố Oklahoma và 3 người tại Bệnh viện Integris Health Edmond.

Dù cảnh sát không cung cấp chi tiết về bữa tiệc, thông tin xuất hiện trên mạng xã hội sau vụ xả súng cho thấy một sự kiện mang tên “Sunday Funday” đã được lên kế hoạch tổ chức gần hồ vào tối 3/5.

Hồ Arcadia, nằm cách thành phố Oklahoma khoảng 21 km về phía bắc, là một hồ nhân tạo phục vụ kiểm soát lũ lụt, đồng thời là điểm đến giải trí nổi tiếng với các hoạt động câu cá, chèo thuyền, dã ngoại và cắm trại. Hồ thuộc thành phố Edmond.

40 năm trước, Edmond từng là hiện trường của một trong những vụ xả súng tại nơi làm việc kinh hoàng nhất trong lịch sử nước Mỹ. Vào ngày 20/8/1986, nhân viên bưu điện Patrick Sherrill đã nổ súng vào 20 đồng nghiệp, khiến 14 người thiệt mạng trước khi tự sát.

Danh tính kẻ xả súng vào du khách ở Mexico, nhiều thương vong

Tay súng đứng trên đỉnh một kim tự tháp tại khu di tích Teotihuacan ở Mexico rồi nã đạn vào du khách, khiến 14 người thương vong.

AP dẫn lời một quan chức giấu tên cho biết, danh tính kẻ xả súng tại kim tự tháp ở khu di tích Teotihuacan hôm 20/4 được xác định là Julio Cesar Jasso, 27 tuổi. Theo các nhà chức trách, Julio đã tử vong sau khi tự bắn vào mình. Lực lượng an ninh tìm thấy một khẩu súng, một con dao và đạn dược liên quan đến nghi phạm.

Chính quyền xác nhận vào tối 20/4 rằng Jasso là kẻ tấn công duy nhất trong vụ việc.

Thông tin vụ xả súng hàng loạt tại công viên ở Mỹ, 2 thiếu niên thiệt mạng

Vụ xả súng xảy ra tại một công viên ở bang Bắc Carolina, Mỹ, đã khiến hai nam thiếu niên thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

AP dẫn thông tin từ nhà chức trách cho biết, cuộc ẩu đả giữa nhóm thanh thiếu niên đã leo thang thành vụ xả súng hàng loạt tại một công viên ở Bắc Carolina vào sáng 20/4 (giờ địa phương), khiến hai thiếu niên thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

"Một thiếu niên 16 tuổi và một thiếu niên 17 tuổi tử vong tại hiện trường sau khi bị bắn vào khoảng 10h sáng tại công viên Leinbach, gần một trường trung học. 5 người khác trong độ tuổi từ 14 đến 19 cũng bị trúng đạn, với mức độ thương tích từ nhẹ đến nghiêm trọng", Đại úy cảnh sát Winston-Salem, ông Kevin Burns, thông tin tại cuộc họp báo. Trong số các nạn nhân này, có 4 người là nữ.

Vụ xả súng khiến 8 trẻ em thiệt mạng rúng động nước Mỹ

Một người đàn ông ở bang Louisiana (Mỹ) đã nổ súng làm 8 đứa trẻ, trong đó có 7 em nhỏ là con ruột của anh ta, thiệt mạng. 

Theo AP, vụ nổ súng rúng động xảy ra tại hai ngôi nhà trong khu dân cư ở Shreveport vào rạng sáng ngày 19/4 (giờ địa phương), khiến cư dân không khỏi bàng hoàng.

Phát ngôn viên Sở Cảnh sát Shreveport, ông Chris Bordelon, cho biết người đàn ông đã nổ súng làm 8 đứa trẻ, trong đó có 7 người là con ruột của mình, thiệt mạng. Ngoài ra, hai phụ nữ, bao gồm vợ của nghi phạm và cũng là mẹ của các nạn nhân, đã bị bắn và đang trong tình trạng nguy kịch.

