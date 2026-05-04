Xả súng tại bữa tiệc bên hồ ở Mỹ, nhiều người bị thương

AP dẫn thông tin từ cảnh sát và bác sĩ cho biết, vụ xả súng tại một bữa tiệc bên hồ ở thành phố Edmond vào tối 3/5 (giờ địa phương) đã khiến ít nhất 12 người phải nhập viện.

Theo phát ngôn viên Sở Cảnh sát Edmond, Emily Ward, lực lượng chức năng nhận được tin báo về việc có tiếng súng nổ vào khoảng 21h tại một buổi tụ tập của giới trẻ gần hồ Arcadia. Bà Ward cho biết đến cuối ngày 3/5, vẫn chưa có ai bị bắt giữ liên quan đến vụ việc.

Cảnh sát phong tỏa khu vực gần đại lộ S. Air Depot ở Edmond, Oklahoma, sau vụ xả súng tại khu cắm trại bên hồ Arcadia, ngày 3/5/2026. Ảnh: AP/Alonzo Adams.

“Đây là một tình huống vô cùng nguy hiểm và chúng tôi hiểu sự lo lắng của công chúng cũng như những người liên quan. Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để truy tìm các nghi phạm. Lực lượng chức năng đang làm việc với các nạn nhân và nhân chứng”, bà Emily Ward nói.

"10 người được đưa đến bệnh viện bằng xe cứu thương, một số người khác tự đến bệnh viện. Các nạn nhân hiện đang trong những tình trạng khác nhau", bà Emily Ward cho hay.

Theo đại diện các bệnh viện, 9 người đang được điều trị tại Trung tâm Y tế Integris Health Baptist ở thành phố Oklahoma và 3 người tại Bệnh viện Integris Health Edmond.

Dù cảnh sát không cung cấp chi tiết về bữa tiệc, thông tin xuất hiện trên mạng xã hội sau vụ xả súng cho thấy một sự kiện mang tên “Sunday Funday” đã được lên kế hoạch tổ chức gần hồ vào tối 3/5.

Hồ Arcadia, nằm cách thành phố Oklahoma khoảng 21 km về phía bắc, là một hồ nhân tạo phục vụ kiểm soát lũ lụt, đồng thời là điểm đến giải trí nổi tiếng với các hoạt động câu cá, chèo thuyền, dã ngoại và cắm trại. Hồ thuộc thành phố Edmond.

40 năm trước, Edmond từng là hiện trường của một trong những vụ xả súng tại nơi làm việc kinh hoàng nhất trong lịch sử nước Mỹ. Vào ngày 20/8/1986, nhân viên bưu điện Patrick Sherrill đã nổ súng vào 20 đồng nghiệp, khiến 14 người thiệt mạng trước khi tự sát.

