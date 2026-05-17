Tài xế lao xe vào người đi bộ ở Italy, nhiều người bị thương

Một tài xế lao xe vào những người đi bộ ở thành phố Modena, miền bắc Italy, khiến 8 nạn nhân bị thương. Cảnh sát đã bắt giữ người lái xe.

AP đưa tin, vụ việc xảy ra tại thành phố Modena, tỉnh Modena, miền bắc Italy, vào ngày 16/5. Salim El Koudri, 31 tuổi, đã lao xe vào người đi bộ rồi bỏ trốn nhưng bị cảnh sát bắt giữ sau đó.

Thị trưởng Massimo Mezzetti cho biết không ai thiệt mạng trong vụ tai nạn nghiêm trọng, nhưng 8 người bị thương, trong đó 4 nạn nhân bị thương nặng.

"Chiếc xe đã đi vào một trong những con phố chính của thành phố và người đàn ông lái xe lên vỉa hè, khiến một số người bị hất văng, trước khi đâm vào cửa kính của một cửa hàng", Thị trưởng Mezzetti thông tin. Các nạn nhân nhanh chóng được đưa đến bệnh viện ở Modena và Bologna.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ ô tô lao vào những người đi bộ trên vỉa hè tại Modena, Italy, ngày 16/5/2026. Ảnh: Lapresse/AP.

Theo nhà chức trách, Salim El Koudri sinh ra ở Bergamo và hiện sống tại tỉnh Modena. Anh ta có bằng cử nhân kinh tế nhưng đang thất nghiệp.

"Salim đang bị tạm giữ và thẩm vấn tại trụ sở cảnh sát ở Modena. Các nhà điều tra đang xác định liệu anh ta có phải hành động cố ý hay không", giới chức cho hay.

Tại cuộc họp báo tối 16/5, các nhà điều tra cho biết, không có dấu hiệu cho thấy người đàn ông này bị ảnh hưởng bởi ma túy hoặc rượu. Cảnh sát đã tiến hành khám xét nhà của anh ta trong quá trình điều tra.

Fabrizia Triolo, Tỉnh trưởng Modena, cho biết Salim được các dịch vụ sức khỏe tâm thần địa phương biết đến vì mắc chứng rối loạn tâm thần phân liệt. Theo các nhà chức trách, những phát hiện ban đầu cho thấy Salim có thể đã gặp sự bất ổn về tâm thần nhưng điều này cần được xác minh thêm. Cảnh sát không tìm thấy mối liên hệ nào giữa Salim và các nhóm cực đoan.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni gọi vụ việc là "vô cùng nghiêm trọng", bày tỏ sự chia buồn với các nạn nhân và gia đình của họ, đồng thời yêu cầu điều tra làm rõ vụ việc.

