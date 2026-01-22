Cảnh sát Nigeria xác nhận xảy ra vụ bắt cóc hàng loạt tại nhà thờ

Cảnh sát Nigeria xác nhận xảy ra các vụ tấn công đồng thời vào một số nhà thờ ở phía tây bắc bang Kaduna cuối tuần qua, sau khi ban đầu bác bỏ thông tin này.

AP đưa tin, cảnh sát Nigeria ngày 20/1 xác nhận xảy ra các vụ tấn công đồng thời vào một số nhà thờ ở phía tây bắc bang Kaduna cuối tuần qua, sau khi ban đầu bác bỏ thông tin này. Hơn 170 tín đồ đã bị những kẻ vũ trang bắt cóc trong vụ tấn công.

“Việc xác minh sau đó từ các đơn vị nghiệp vụ và nguồn tin tình báo xác nhận rằng vụ việc thực sự xảy ra”, Benjamin Hundeyin, người phát ngôn của cảnh sát, cho biết trong một tuyên bố.

Trước đó, RT đưa tin, Ủy viên cảnh sát bang Kaduna, Muhammad Rabiu, nói rằng thông tin về vụ bắt cóc là "bịa đặt do những kẻ gây rối tung lên nhằm tạo ra sự hỗn loạn". Ông cho biết lực lượng an ninh Nigeria đã điều tra nhưng không tìm thấy bằng chứng về một cuộc tấn công nào.

Cảnh sát Nigeria xác nhận xảy ra vụ bắt cóc hàng loạt tại các nhà thờ hôm 18/1. Ảnh: NurPhoto.

Dauda Madaki, Chủ tịch Hội đồng Chính quyền địa phương Kajuru, nơi được cho là xảy ra vụ việc, trước đó cũng bác bỏ thông tin về vụ bắt cóc này. Ông nói thêm: “Khi nghe tin đồn về vụ tấn công, chúng tôi đã huy động cảnh sát và các lực lượng an ninh khác đến khu vực Kurmin Wali, nhưng phát hiện ra rằng không hề có vụ tấn công nào”.

Tuy nhiên, một giáo sĩ khẳng định các tay súng có vũ trang đã tấn công các nhà thờ trong khu vực và bắt giữ hàng chục tín đồ. Mục sư Joseph Hayab, người đứng đầu Hiệp hội Cơ đốc giáo Nigeria ở miền bắc nước này, nói với truyền thông địa phương rằng những kẻ tấn công đã nhắm vào 2 nhà thờ.

“Theo những thông tin tôi thu thập được từ khu vực này, có 172 người bị bắt cóc và 9 người đã trốn thoát được, còn 163 người khác vẫn đang bị bọn bắt cóc giam giữ”, Joseph Hayab nói.

Theo nhiều nguồn tin, các tay súng đã tấn công 2 nhà thờ trong khu dân cư Kurmin Wali thuộc Afogo vào sáng 18/1, buộc những người đang cầu nguyện phải chạy trốn vào rừng. Trong khi đó, tờ báo địa phương Vanguard đưa tin rằng 3 nhà thờ bị tấn công, và nhóm vũ trang đã nổ súng để dọa người dân.