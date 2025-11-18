Hà Nội

Bạn đọc

Đại Hồng Sinh được chỉ gói thầu tại xã Bình Thành, tỷ lệ tiết kiệm 46,46%

Đại Hồng Sinh được Ban QLDA xã Bình Thành (Tây Ninh) chỉ định thầu gói xây lắp hơn 600 triệu đồng, tiết kiệm 46,46%.

Lam Thy

Gói thầu thuộc dự án Chỉnh trang Trung tâm văn hoá Thể thao - Học tập cộng đồng có tổng mức đầu tư 1,39 tỷ đồng. Mục tiêu dự án tạo điều kiện đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ hội họp của cán bộ, các buổi họp giao lưu văn hoá, văn nghệ của người dân trên địa bàn xã Bình Thành được tốt hơn. Đảm bảo mỹ quan, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương và các khu vực lân cận được tốt hơn.

Dự án do UBND xã Bình Thành phê duyệt tại Quyết định 1450/QĐ-UBND ngày 06/11/2025.

55.jpg
Nguồn: MSC

Gói thầu xây lắp có giá 1,157 tỷ đồng, ngày 10/11, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Bình Thành (Ban QLDA xã Bình Thành) đã phê duyệt Quyết định 21/QĐ-BQLDA cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Đại Hồng Sinh trúng thầu với giá hơn 619 triệu đồng (tỷ lệ tiết kiệm 46,46%) thực hiện trong 365 ngày.

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Đại Hồng Sinh có xã Hậu Nghĩa, Tây Ninh; đã tham gia 11 gói thầu, trúng 9 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) hơn 9 tỷ đồng, toàn bộ trúng độc lập. Công ty trúng 7 gói thầu tại huyện Đức Huệ (cũ): Trường MN tuổi thơ huyện Đức Huệ, MN Mỹ Bình, Ban QLDA huyện Đức Huệ, Trường THCS Bình Hòa, trường THCS Hòa Thành huyện Đức Huệ… Có đến 4/7 gói thầu một mình Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Đại Hồng Sinh tham gia và trúng.

Trước đó, ngày 11/3, Ban QLDA huyện Thạnh Hóa (cũ) đã phê duyệt Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Đại Hồng Sinh trúng gói thầu số 01 thuộc dự án Trường THCS Tân Hiệp với giá 3,62 tỷ đồng thực hiện trong 365 ngày…

