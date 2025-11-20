Chân dung New Phúc Điệp: 300 tỷ đồng giá trị trúng thầu và “mối lương duyên” với Việt Thiên Phúc [Kỳ 1]

Công ty New Phúc Điệp nổi lên như một "ông trùm" trong lĩnh vực đấu thầu xây lắp tại Long An (cũ) với hồ sơ năng lực vô cùng ấn tượng.

Trúng 45 gói thầu do Việt Thiên Phúc mời thầu

Công ty TNHH Xây dựng New Phúc Điệp (New Phúc Điệp) có địa chỉ tại xã Thạnh Hóa, Tây Ninh đã thể hiện hiệu suất thắng thầu vượt trội so với mức trung bình của ngành.

New Phúc Điệp đã tham gia 80 gói thầu, trong đó trúng 67 gói, 2 chưa có kết quả với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) ghi nhận hơn 300 tỷ đồng (trên 6,88 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu).

Chỉ trong một thời gian ngắn, công ty đã tích lũy được giá trị trúng thầu khổng lồ, vượt mốc 300 tỷ đồng. Đáng chú ý, khối lượng công việc này được phân chia rõ rệt giữa vai trò độc lập và liên danh:

Trúng thầu độc lập: 214,69 tỷ đồng (chiếm khoảng 71.5% tổng giá trị).

Trúng thầu liên danh: 85,47 tỷ đồng (chiếm khoảng 28.5% tổng giá trị).

Điều này cho thấy New Phúc Điệp vừa có khả năng độc lập thực hiện các dự án vừa và nhỏ, vừa đủ sức tham gia các dự án quy mô lớn hơn thông qua hình thức liên danh.

Tại Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng huyện Thạnh Hóa, công ty cùng liên danh đã trúng các gói thầu:

Gói thầu số 1 thuộc dự án Đường liên xã Thạnh Phú - Thuận Bình - Tân Hiệp, New Phúc Điệp cùng liên danh trúng thầu với giá 36,41 tỷ đồng thực hiện trong 365 ngày;

Gói thầu thuộc dự án Đường giao thông nông thôn cặp tuyến kênh 2000 Bắc, liên danh New Phúc Điệp và Công ty TNHH MTV Đức Phúc Long An với giá trúng thầu 7,56 tỷ đồng;

Nguồn: MSC

Gói thầu thuộc dự án Đường liên xã kênh 3, liên danh New Phúc Điệp - Công ty TNHH MTV Minh Đoàn trúng thầu với giá 5 tỷ đồng…

Phân tích dữ liệu cho thấy, sự thành công của công ty không chỉ đến từ năng lực tự thân mà còn gắn liền với một "hệ sinh thái" đối tác quen thuộc, đặc biệt là đơn vị tư vấn/ mời thầu Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế Việt Thiên Phúc.

Công ty TNHH Xây dựng New Phúc Điệp và Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế Việt Thiên Phúc có “mối lương duyên” đặc biệt. Từ năm 2018 đến tháng 4/2025, New Phúc Điệp đã trúng 45 gói thầu do Việt Thiên Phúc mời thầu. Sự lặp lại này là một chỉ dấu quan trọng, đặc biệt khi Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế Việt Thiên Phúc thường xuyên là đơn vị lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, quyết định phần lớn kết quả của quá trình lựa chọn nhà thầu.

Nhà thầu quen mặt tại Ban QLDA huyện Thạnh Hóa

Từ năm 2019 đến tháng 4/2025, công ty đã trúng 22 gói xây lắp do Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng huyện Thạnh Hóa (Ban QLDA huyện Thạnh Hóa cũ) làm chủ đầu tư. Đáng chú ý hơn, trong 22 gói thầu này, có tới 13 gói xây lắp có sự tham gia của Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế Việt Thiên Phúc trong vai trò tư vấn. Điều này củng cố tính xác thực của mối quan hệ "tam giác" (Chủ đầu tư - Tư vấn - nhà thầu), nơi Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế Việt Thiên Phúc đóng vai trò kết nối quan trọng.

Cụ thể:

Gói thầu thuộc dự án Cầu kênh 8, New Phúc Điệp trúng thầu với giá 2,922 tỷ đồng;

Gói thầu thuộc dự án Hệ thống cầu đường cặp kênh Bắc Đông (Tân Tây – Tân Đông) với giá 5,55 tỷ đồng;

Gói thầu thuộc dự án Nhựa hóa các tuyến đường trên cụm DCVL xã Tân Hiệp (Giai đoạn 1, giai đoạn 2) với giá 4,33 tỷ đồng…

Thành công rực rỡ và mối quan hệ bền chặt là điều không thể phủ nhận. Tuy nhiên, liệu sự thành công này có đi kèm với sự minh bạch và cạnh tranh tuyệt đối?

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ 2]: “Độc quyền” chỉ định thầu tại xã Bình Thành: 5 dự án xây lắp liên tiếp về tay New Phúc Điệp