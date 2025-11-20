Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Chân dung New Phúc Điệp: 300 tỷ đồng giá trị trúng thầu và “mối lương duyên” với Việt Thiên Phúc [Kỳ 1]

Công ty New Phúc Điệp nổi lên như một "ông trùm" trong lĩnh vực đấu thầu xây lắp tại Long An (cũ) với hồ sơ năng lực vô cùng ấn tượng.

Lam Thy

Trúng 45 gói thầu do Việt Thiên Phúc mời thầu

Công ty TNHH Xây dựng New Phúc Điệp (New Phúc Điệp) có địa chỉ tại xã Thạnh Hóa, Tây Ninh đã thể hiện hiệu suất thắng thầu vượt trội so với mức trung bình của ngành.

New Phúc Điệp đã tham gia 80 gói thầu, trong đó trúng 67 gói, 2 chưa có kết quả với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) ghi nhận hơn 300 tỷ đồng (trên 6,88 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu).

Chỉ trong một thời gian ngắn, công ty đã tích lũy được giá trị trúng thầu khổng lồ, vượt mốc 300 tỷ đồng. Đáng chú ý, khối lượng công việc này được phân chia rõ rệt giữa vai trò độc lập và liên danh:

Trúng thầu độc lập: 214,69 tỷ đồng (chiếm khoảng 71.5% tổng giá trị).

Trúng thầu liên danh: 85,47 tỷ đồng (chiếm khoảng 28.5% tổng giá trị).

Điều này cho thấy New Phúc Điệp vừa có khả năng độc lập thực hiện các dự án vừa và nhỏ, vừa đủ sức tham gia các dự án quy mô lớn hơn thông qua hình thức liên danh.

Tại Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng huyện Thạnh Hóa, công ty cùng liên danh đã trúng các gói thầu:

Gói thầu số 1 thuộc dự án Đường liên xã Thạnh Phú - Thuận Bình - Tân Hiệp, New Phúc Điệp cùng liên danh trúng thầu với giá 36,41 tỷ đồng thực hiện trong 365 ngày;

Gói thầu thuộc dự án Đường giao thông nông thôn cặp tuyến kênh 2000 Bắc, liên danh New Phúc Điệp và Công ty TNHH MTV Đức Phúc Long An với giá trúng thầu 7,56 tỷ đồng;

23.jpg
Nguồn: MSC

Gói thầu thuộc dự án Đường liên xã kênh 3, liên danh New Phúc Điệp - Công ty TNHH MTV Minh Đoàn trúng thầu với giá 5 tỷ đồng…

Phân tích dữ liệu cho thấy, sự thành công của công ty không chỉ đến từ năng lực tự thân mà còn gắn liền với một "hệ sinh thái" đối tác quen thuộc, đặc biệt là đơn vị tư vấn/ mời thầu Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế Việt Thiên Phúc.

Công ty TNHH Xây dựng New Phúc Điệp và Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế Việt Thiên Phúc có “mối lương duyên” đặc biệt. Từ năm 2018 đến tháng 4/2025, New Phúc Điệp đã trúng 45 gói thầu do Việt Thiên Phúc mời thầu. Sự lặp lại này là một chỉ dấu quan trọng, đặc biệt khi Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế Việt Thiên Phúc thường xuyên là đơn vị lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, quyết định phần lớn kết quả của quá trình lựa chọn nhà thầu.

Nhà thầu quen mặt tại Ban QLDA huyện Thạnh Hóa

Từ năm 2019 đến tháng 4/2025, công ty đã trúng 22 gói xây lắp do Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng huyện Thạnh Hóa (Ban QLDA huyện Thạnh Hóa cũ) làm chủ đầu tư. Đáng chú ý hơn, trong 22 gói thầu này, có tới 13 gói xây lắp có sự tham gia của Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế Việt Thiên Phúc trong vai trò tư vấn. Điều này củng cố tính xác thực của mối quan hệ "tam giác" (Chủ đầu tư - Tư vấn - nhà thầu), nơi Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế Việt Thiên Phúc đóng vai trò kết nối quan trọng.

Cụ thể:

Gói thầu thuộc dự án Cầu kênh 8, New Phúc Điệp trúng thầu với giá 2,922 tỷ đồng;

Gói thầu thuộc dự án Hệ thống cầu đường cặp kênh Bắc Đông (Tân Tây – Tân Đông) với giá 5,55 tỷ đồng;

Gói thầu thuộc dự án Nhựa hóa các tuyến đường trên cụm DCVL xã Tân Hiệp (Giai đoạn 1, giai đoạn 2) với giá 4,33 tỷ đồng…

Thành công rực rỡ và mối quan hệ bền chặt là điều không thể phủ nhận. Tuy nhiên, liệu sự thành công này có đi kèm với sự minh bạch và cạnh tranh tuyệt đối?

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ 2]: “Độc quyền” chỉ định thầu tại xã Bình Thành: 5 dự án xây lắp liên tiếp về tay New Phúc Điệp

#Công ty TNHH Xây dựng New Phúc Điệp #new phúc điệp #việt thiên phúc #Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng huyện Thạnh Hóa #Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế Việt Thiên Phúc #tây ninh

Bài liên quan

Bạn đọc

Gói thầu chỉnh trang Đường tỉnh 819 hơn 12 tỷ về tay Công ty Bình Trang?

Theo biên bản mở thầu đã công bố ngày 20/10, gói thầu hơn 12 tỷ của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Long An chỉ mình Công ty Bình Trang dự thầu.

Công ty Bình Trang "độc diễn" gói thầu hơn 12 tỷ

Với tổng mức đầu tư hơn 219 tỷ đồng, dự án Đường tỉnh 819 do UBND tỉnh Long An (cũ) phê duyệt tại Quyết định 5332/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 và 2890/QĐ-UBND ngày 20/8/2025. Nguồn vốn sử dụng ngân sách Trung ương hỗ trợ (188,392 tỷ đồng), phần còn lại vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Hưởng Phúc trúng thầu liên tiếp tại Long An: Lộc Phú Trung liệu có phải là "người bạn đồng hành"? [Kỳ cuối]

Trong giới thầu xây dựng tại Cần Đước, Long An (cũ), Công ty Hưởng Phúc là nhà thầu đang chiếm ưu thế vượt trội, đặc biệt trong các dự án xây dựng trường học.

Trước đó Báo Tri thức và Cuộc sống đã đưa tin: Duy nhất Công ty Hưởng Phúc dự gói thầu hơn 10 tỷ trường Tân Lân; 45/57 gói thầu đã trúng với tổng giá trị trúng thầu ghi nhận 238.911.495.640 đồng, công ty TNHH MTV Hưởng Phúc (công ty Hưởng Phúc) đang chiếm ưu thế tại các dự án xây dựng trường học trên địa bàn Cần Đước.

Tuy nhiên, một điểm đáng chú ý trong các gói thầu công ty Hưởng Phúc giành được là sự trùng lặp đáng ngạc nhiên của tên đối tác mời thầu: Công ty TNHH MTV Lộc Phú Trung.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Chân dung công ty Vũ Nam và những dự án công tại Long An

Với 35/51 gói thầu xây lắp, Công ty Vũ Nam nhanh chóng nổi lên như một "tay chơi" đầy tiềm lực trên thị trường đấu thầu công, đặc biệt tại khu vực Long An (cũ).

Theo dữ liệu, Công ty TNHH Đầu tư – Xây dựng Vũ Nam (Công ty Vũ Nam) đã tham gia 51 gói thầu và trúng đến 35 gói, đạt tỷ lệ thành công ấn tượng lên tới gần 70%. Tổng giá trị các gói thầu công ty đã trúng lên tới hơn 104 tỷ đồng, đặt ra một dấu hỏi lớn: đâu là bí quyết để một công ty địa phương duy trì được tỷ lệ thắng thầu cao kỷ lục; liệu khả năng tài chính của họ có thực sự đủ mạnh để thực hiện những dự án có giá trị lớn như vậy?

Công ty Vũ Nam có địa chỉ tại xã Tân Hưng (Tây Ninh) với tổng giá trị các gói thầu đã trúng, bao gồm cả vai trò liên danh lên tới 104.665.541.360 đồng. Điều đáng chú ý, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập chỉ chiếm 26.494.486.000 đồng, trong khi giá trị trúng thầu với vai trò liên danh chiếm tới 78.171.055.360 đồng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới