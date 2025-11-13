Phúc An Khang được chỉ định gói thầu gần 1,9 tỷ tại Củ Chi, tiết kiệm 5%

Ban QLDA khu vực huyện Củ Chi (TP HCM) đã chỉ định cho Phúc An Khang trúng gói thầu thuộc dự án Đài truyền thanh và hệ thống loa thông minh hơn 1,86 tỷ đồng.

Tỷ lệ tiết kiệm sau đấu thầu 5,02%

Với tổng kinh phí 3,5 tỷ đồng, dự án Đài truyền thanh và hệ thống loa thông minh do UBND huyện Củ Chi phê duyệt tại Quyết định 5087/QĐ-BQL ngày 25/06/2025.

Gói thầu xây lắp và thiết bị với giá dự toán 1,96 tỷ đồng; ngày 31/10/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi (Ban QLDA khu vực huyện Củ Chi) đã chỉ định thầu cho Công ty CP Thiết kế Xây dựng Phúc An Khang trúng thầu với giá 1,86 tỷ đồng (tỷ lệ tiết kiệm 5,02%) thực hiện trong 180 ngày.

Thường xuyên trúng thầu tại Bình Chánh

Công ty CP Thiết kế Xây dựng Phúc An Khang có địa chỉ tại xã Tân Vĩnh Lộc, TP HCM; trúng 15/29 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu hơn 25,48 tỷ đồng, toàn bộ trúng độc lập (trên 3 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu).

Công ty chủ yếu trúng gói thầu đài truyền thanh. Theo đó, từ ngày 21/6/2024 đến 3/1/2025, công ty đã trúng liền 12 gói thầu cả xây lắp và xây dựng công trình (2 gói chỉ định thầu) tại huyện Bình Chánh (cũ). Trong đó phải kể đến các gói thầu tại UBND xã An Phú Tây, Tân Nhựt, Phạm Văn Hai, Đa Phước, Hưng Long, Vĩnh Lộc B… Ngoài ra, công ty còn trúng thầu tại Ban QLDA khu vực huyện Hóc Môn, UBND xã Trung Chánh…

Bên mời thầu chủ yếu Công ty TNHH Đoan Nguyên, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Xây dựng Hoàng Quân… Đối thủ bị loại thường là Công ty CP Dịch vụ Công nghệ Thông minh, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Hạ…

Trước đó, ngày 08/04/2025, UBND xã Trung Chánh, xã Bà Điểm, TP HCM đã phê duyệt cho Công ty CP Thiết kế Xây dựng Phúc An Khang trúng gói thầu thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa Đài truyền thanh xã và thiết bị thu phát sóng với giá 2,37 tỷ đồng thực hiện trong 120 ngày;

Gói thầu XL1: Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị (8.1+8.2) thuộc dự án Đầu tư xây dựng cụm loa mới trên địa bàn xã Xuân Thới Sơn của Ban QLDA khu vực huyện Hóc Môn với giá trúng thầu hơn 2,89 tỷ đồng thực hiện trong 90 ngày.

Nguồn: MSC

Gói thầu thuộc Dự án Chuyển đổi, thiết lập mới Đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông theo Công văn số 2232/STTTT-BCVT, ngày 27/7/2023 của Sở TT & Truyền thông Thành phố tại UBND Xã và địa bàn 16 ấp, xã Vĩnh Lộc B của UBND xã Vĩnh Lộc B (cũ) với giá trúng thầu 2,79 tỷ đồng thực hiện trong 90 ngày;

Ngày 7/10/2024, UBND xã Phạm Văn Hai phê duyệt Công ty CP Thiết kế Xây dựng Phúc An Khang trúng gói thầu thiết bị thuộc Dự án Đài Truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông, xã Phạm Văn Hai với giá 2,05 tỷ đồng thực hiện trong 180 ngày.

Gói thầu thuộc Dự án Nâng cấp sửa chữa hệ thống đài truyền thanh không dây của UBND xã Đa Phước với giá trúng thầu 987 triệu đồng thực hiện trong 90 ngày…