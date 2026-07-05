Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Tây Ninh: Hai nhà thầu cạnh tranh gói xây Trường mẫu giáo Mỹ Lạc hơn 7,2 tỷ đồng

Gói thầu thi công xây dựng Trường mẫu giáo Mỹ Lạc ghi nhà thầu cạnh tranh của 2 nhà thầu, mang lại tỷ lệ tiết kiệm trên 4%, hứa hẹn tối ưu hóa nguồn ngân sách nhà nước

Hà Linh

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý dự án xã Mỹ Thạnh tỉnh Tây Ninh đang tiến hành các bước đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc dự án Trường mẫu giáo Mỹ Lạc. Gói thầu này có giá dự toán được phê duyệt là 7.231.350.000 đồng, sử dụng nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung trong nước, vốn xổ số kiến thiết dành cho giáo dục và vốn huy động hợp pháp khác.

Hồ sơ mời thầu của dự án được phê duyệt theo Quyết định số 296/QĐ-QLDA ngày 18/06/2026, do Q. Giám đốc Bùi Minh Nhựt ký ban hành. Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo hình thức chào hàng cạnh tranh, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ với thời gian thực hiện hợp đồng quy định là 210 ngày.

Cạnh tranh giá mang lại hiệu quả cho ngân sách

Biên bản mở thầu ghi nhận lúc 08:05 ngày 30/06/2026 cho thấy một cục diện cạnh tranh tích cực với sự góp mặt của hai đơn vị. Điểm đáng ghi nhận là cả hai nhà thầu tham gia đều đưa ra mức giá dự thầu thấp hơn giá gói thầu khá sâu, tạo ra tỷ lệ tiết kiệm được dán nhãn "tốt" cho nguồn vốn đầu tư công.

Cụ thể, Liên danh thi công Trường mẫu giáo Mỹ Lạc đã nộp hồ sơ dự thầu với mức giá đề xuất là 6.814.565.189 đồng. Đặt lên bàn cân so sánh với giá gói thầu (7.231.350.000 đồng), mức giá này giúp tiết kiệm cho ngân sách nhà nước số tiền 416.784.811 đồng, tương đương tỷ lệ giảm giá 5,76%. Đi kèm với lợi thế về giá, nhà thầu cũng cam kết thời gian thực hiện hợp đồng đúng với yêu cầu của chủ đầu tư là 210 ngày.

bbmt-1769.jpg
Nguồn: MSC

Đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong thương vụ này là Công ty TNHH Phát triển Giao thông Minh Cường. Đơn vị này tham dự thầu với mức giá 6.885.856.662 đồng. Con số này tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm 4,77%, giúp giảm 345.493.338 đồng cho ngân sách nhà nước. Thời gian thi công cũng được nhà thầu này cam kết là 210 ngày.

Như vậy, chỉ xét riêng về mặt tài chính tại thời điểm mở thầu, Liên danh thi công Trường mẫu giáo Mỹ Lạc đang có lợi thế cạnh tranh hơn khi đưa ra mức giá thấp hơn đối thủ hơn 71 triệu đồng.

Hồ sơ năng lực hai ứng viên

Tra cứu dữ liệu lịch sử hoạt động đấu thầu, cả hai nhà thầu đều là những đơn vị có nhiều kinh nghiệm thi công các công trình trên địa bàn.

Liên danh thi công Trường mẫu giáo Mỹ Lạc do Công ty TNHH XD DV Và TM Đức Trường Na làm thành viên đại diện. Pháp nhân này có địa chỉ trụ sở tại xã Long An (tỉnh Tây Ninh) và do bà Đoàn Thị Thành làm người đại diện pháp luật. Hồ sơ hệ thống cho thấy Công ty TNHH XD DV Và TM Đức Trường Na từng tham gia 10 gói thầu, trong đó trúng 7 gói với tổng giá trị trúng thầu độc lập đạt 5.011.860.185 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của đơn vị này duy trì ở mức 94,6%.

Về phía Công ty TNHH Phát triển Giao thông Minh Cường, đây là doanh nghiệp có địa chỉ tại xã Vĩnh Hưng (tỉnh Tây Ninh), do bà Trần Thanh Phương Nghi làm người đại diện pháp luật. Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận doanh nghiệp này đã tham gia 35 gói thầu, trúng 19 gói. Tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập đạt 47.846.567.843 đồng và trúng thầu trong vai trò liên danh đạt 75.532.532.228 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của đơn vị này đạt 97,07%.

Góc nhìn Chuyên gia và Luật sư

Bình luận về cục diện gói thầu tại dự án Trường mẫu giáo Mỹ Lạc, Chuyên gia đấu thầu Đào Giang nhận định: "Việc một gói thầu cấp xã trị giá hơn 7 tỷ đồng thu hút được hai nhà thầu tham gia với tỷ lệ tiết kiệm từ 4,77% đến 5,76% là một điểm sáng đáng khích lệ trong công tác đấu thầu. Điều này không chỉ cho thấy hồ sơ mời thầu được lập một cách công khai, minh bạch, không chứa các tiêu chí hạn chế sự tham gia của nhà thầu, mà còn trực tiếp mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt cho ngân sách nhà nước, bám sát tinh thần chỉ đạo hiện hành của Trung ương về quản lý đầu tư công".

Đồng quan điểm, dưới góc độ pháp lý, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) đánh giá: "Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu rất rõ về việc tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm trong công tác đấu thầu. Theo đó, các đơn vị phải bảo đảm hoạt động đấu thầu được thực hiện công khai, minh bạch, cạnh tranh và phòng ngừa lãng phí. Đối với những gói thầu như tại xã Mỹ Thạnh, việc có sự cạnh tranh giá tốt là tín hiệu mừng. Tuy nhiên, trách nhiệm của chủ đầu tư lúc này là phải đánh giá hồ sơ dự thầu một cách khách quan, công tâm. Cần đặc biệt chú trọng rà soát kỹ lưỡng nhân sự, thiết bị và giải pháp kỹ thuật của các nhà thầu để bảo đảm chọn đúng đơn vị đủ năng lực đưa dự án về đích đúng tiến độ và chất lượng, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chọn nhà thầu giá rẻ nhưng thi công bết bát".

Hiện tại, lợi thế về giá đang nghiêng về phía Liên danh thi công Trường mẫu giáo Mỹ Lạc. Dù vậy, theo quy trình lựa chọn nhà thầu quy định tại phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, kết quả cuối cùng không chỉ phụ thuộc vào giá dự thầu mà còn được quyết định bởi bước đánh giá năng lực, kinh nghiệm và các yếu tố kỹ thuật.

Thẩm quyền quyết định và trách nhiệm lựa chọn nhà thầu thuộc về Ban quản lý dự án xã Mỹ Thạnh.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, XÂY LẮP

Điều 58 Luật Đấu thầu quy định các phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: Phương pháp giá thấp nhất; Phương pháp giá đánh giá; Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Phương pháp giá thấp nhất thường áp dụng cho các gói thầu đơn giản, các yêu cầu về kỹ thuật, tài chính được quy định thành các tiêu chuẩn "đạt" hoặc "không đạt". Nhà thầu nào có hồ sơ đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và có mức giá thấp nhất sẽ được xếp hạng thứ nhất.

Phương pháp giá đánh giá (thường dùng cho các gói thầu quy mô lớn) là phương pháp quy đổi các yếu tố về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và giá về cùng một mặt bằng giá để so sánh. Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất là nhà thầu trúng thầu. Cuối cùng, phương pháp kết hợp kỹ thuật và giá áp dụng cho các gói thầu công nghệ cao hoặc có tính chất đặc thù, trong đó điểm tổng hợp được tính theo tỷ trọng (thường kỹ thuật chiếm 70-80%, giá chiếm 20-30%).

Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hội đồng đánh giá (Tổ chuyên gia) phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu và phải chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả chấm thầu. Với sự hỗ trợ của công nghệ năm 2026, việc chấm thầu qua mạng giúp loại bỏ các sai sót thủ công và đảm bảo tính khách quan. Người dân và các nhà thầu có thể tra cứu biên bản mở thầu công khai để biết giá dự thầu của các đối thủ, từ đó giám sát được sự minh bạch trong khâu chấm thầu của chủ đầu tư.

#Công ty TNHH Phát triển Giao thông Minh Cường #Liên danh thi công Trường mẫu giáo Mỹ Lạc #Công ty TNHH XD DV Và TM Đức Trường Na #Ban Quản lý dự án xã Mỹ Thạnh #Tây Ninh #Trường mẫu giáo Mỹ Lạc

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Dấu ấn tư vấn và quy trình thẩm định tại các gói thầu chiếu sáng tại xã Lộc Tấn TP Đồng Nai [Kỳ 2]

Phân tích sâu quy trình thẩm định, vai trò của đơn vị tư vấn và bài toán cơ cấu quy mô dự án xây lắp điện chiếu sáng sử dụng vốn ngân sách cấp cơ sở tại Thành phố Đồng Nai.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, đằng sau việc một doanh nghiệp xây lắp được phê duyệt trúng liên tiếp các gói thầu hạ tầng tại địa phương luôn là sự vận hành của cả một hệ thống các quy trình lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt hồ sơ vô cùng chặt chẽ. Công tác triển khai dòng vốn đầu tư công, đặc biệt là đối với các hạng mục chỉnh trang đô thị và nông thôn như hệ thống điện chiếu sáng, luôn đòi hỏi sự tham gia phối hợp của nhiều pháp nhân tư vấn độc lập.

Cơ chế này được thiết lập nhằm tạo ra sự kiểm soát chéo khách quan, bảo đảm việc sử dụng dòng vốn ngân sách không đi chệch khỏi các định hướng cốt lõi của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Tại xã Lộc Tấn thuộc Thành phố Đồng Nai, cấu trúc pháp lý của hai dự án điện chiếu sáng vừa qua cung cấp một góc nhìn cận cảnh về hệ sinh thái tư vấn chuyên ngành này.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Phê duyệt thầu siêu tốc, công bố trễ hàng tuần tại phường Bắc Nha Trang [Kỳ 2]

Quy trình phê duyệt khép kín trong vòng 24 giờ và việc chậm trễ công bố kết quả lựa chọn nhà thầu lên đến 24 ngày tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang tạo ra những khoảng trống thông tin cần được làm rõ

Theo tài liệu thu thập của Báo Tri thức và Cuộc sống, bên cạnh những dấu hiệu bất thường về việc nhà thầu liên tục trúng chỉ định thầu rút gọn với tỷ lệ tiết kiệm nhỏ giọt đã được phân tích ở kỳ trước, hoạt động quản lý dự án tại Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Bắc Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) tiếp tục bộc lộ những điểm nghẽn nghiêm trọng về mặt thủ tục hành chính. Một quy trình phê duyệt hồ sơ khép kín được thực hiện với tốc độ siêu tốc khó tin chỉ trong vòng 24 giờ, nhưng kết quả lại bị chậm trễ công bố một cách khó hiểu trong suốt gần một tháng sau đó.

Quy trình dồn toa thần tốc trong 24 giờ

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Đấu thầu Trường Mầm non Long Thuận: Loại nhà thầu bằng rào cản kỹ thuật? [Kỳ 2]

Phân tích dấu hiệu tạo rào cản kỹ thuật, loại bỏ nhà thầu có giá rẻ hơn 313 triệu đồng tại dự án Trường Mầm non Long Thuận xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh làm dấy lên lo ngại về tính minh bạch.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, đằng sau tỷ lệ trúng thầu áp đảo của Công ty TNHH Thúy Như tại tỉnh Tây Ninh là những hồ sơ đánh giá năng lực bộc lộ nhiều điểm nghẽn bất thường. Điển hình nhất là tại gói thầu Xây lắp (Gói thầu số 01) thuộc dự án Trường Mầm non Long Thuận do Ban Quản lý dự án xã Long Thuận làm Chủ đầu tư. Tại dự án này, đơn vị tư vấn đánh giá hồ sơ (Tổ chuyên gia) là Công ty TNHH MTV Xây dựng Khánh Huy TN (tiền thân là Công ty TNHH MTV Xây dựng Nguyễn Phi Dũng) đã đưa ra những quyết định loại bỏ nhà thầu đối thủ với các lý do kỹ thuật.

Vượt ải kinh nghiệm nhưng "ngã ngựa" vì tủ y tế

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới