Tây Ninh: Hai nhà thầu cạnh tranh gói xây Trường mẫu giáo Mỹ Lạc hơn 7,2 tỷ đồng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý dự án xã Mỹ Thạnh tỉnh Tây Ninh đang tiến hành các bước đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc dự án Trường mẫu giáo Mỹ Lạc. Gói thầu này có giá dự toán được phê duyệt là 7.231.350.000 đồng, sử dụng nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung trong nước, vốn xổ số kiến thiết dành cho giáo dục và vốn huy động hợp pháp khác.

Hồ sơ mời thầu của dự án được phê duyệt theo Quyết định số 296/QĐ-QLDA ngày 18/06/2026, do Q. Giám đốc Bùi Minh Nhựt ký ban hành. Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo hình thức chào hàng cạnh tranh, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ với thời gian thực hiện hợp đồng quy định là 210 ngày.

Cạnh tranh giá mang lại hiệu quả cho ngân sách

Biên bản mở thầu ghi nhận lúc 08:05 ngày 30/06/2026 cho thấy một cục diện cạnh tranh tích cực với sự góp mặt của hai đơn vị. Điểm đáng ghi nhận là cả hai nhà thầu tham gia đều đưa ra mức giá dự thầu thấp hơn giá gói thầu khá sâu, tạo ra tỷ lệ tiết kiệm được dán nhãn "tốt" cho nguồn vốn đầu tư công.

Cụ thể, Liên danh thi công Trường mẫu giáo Mỹ Lạc đã nộp hồ sơ dự thầu với mức giá đề xuất là 6.814.565.189 đồng. Đặt lên bàn cân so sánh với giá gói thầu (7.231.350.000 đồng), mức giá này giúp tiết kiệm cho ngân sách nhà nước số tiền 416.784.811 đồng, tương đương tỷ lệ giảm giá 5,76%. Đi kèm với lợi thế về giá, nhà thầu cũng cam kết thời gian thực hiện hợp đồng đúng với yêu cầu của chủ đầu tư là 210 ngày.

Nguồn: MSC

Đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong thương vụ này là Công ty TNHH Phát triển Giao thông Minh Cường. Đơn vị này tham dự thầu với mức giá 6.885.856.662 đồng. Con số này tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm 4,77%, giúp giảm 345.493.338 đồng cho ngân sách nhà nước. Thời gian thi công cũng được nhà thầu này cam kết là 210 ngày.

Như vậy, chỉ xét riêng về mặt tài chính tại thời điểm mở thầu, Liên danh thi công Trường mẫu giáo Mỹ Lạc đang có lợi thế cạnh tranh hơn khi đưa ra mức giá thấp hơn đối thủ hơn 71 triệu đồng.

Hồ sơ năng lực hai ứng viên

Tra cứu dữ liệu lịch sử hoạt động đấu thầu, cả hai nhà thầu đều là những đơn vị có nhiều kinh nghiệm thi công các công trình trên địa bàn.

Liên danh thi công Trường mẫu giáo Mỹ Lạc do Công ty TNHH XD DV Và TM Đức Trường Na làm thành viên đại diện. Pháp nhân này có địa chỉ trụ sở tại xã Long An (tỉnh Tây Ninh) và do bà Đoàn Thị Thành làm người đại diện pháp luật. Hồ sơ hệ thống cho thấy Công ty TNHH XD DV Và TM Đức Trường Na từng tham gia 10 gói thầu, trong đó trúng 7 gói với tổng giá trị trúng thầu độc lập đạt 5.011.860.185 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của đơn vị này duy trì ở mức 94,6%.

Về phía Công ty TNHH Phát triển Giao thông Minh Cường, đây là doanh nghiệp có địa chỉ tại xã Vĩnh Hưng (tỉnh Tây Ninh), do bà Trần Thanh Phương Nghi làm người đại diện pháp luật. Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận doanh nghiệp này đã tham gia 35 gói thầu, trúng 19 gói. Tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập đạt 47.846.567.843 đồng và trúng thầu trong vai trò liên danh đạt 75.532.532.228 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của đơn vị này đạt 97,07%.

Góc nhìn Chuyên gia và Luật sư

Bình luận về cục diện gói thầu tại dự án Trường mẫu giáo Mỹ Lạc, Chuyên gia đấu thầu Đào Giang nhận định: "Việc một gói thầu cấp xã trị giá hơn 7 tỷ đồng thu hút được hai nhà thầu tham gia với tỷ lệ tiết kiệm từ 4,77% đến 5,76% là một điểm sáng đáng khích lệ trong công tác đấu thầu. Điều này không chỉ cho thấy hồ sơ mời thầu được lập một cách công khai, minh bạch, không chứa các tiêu chí hạn chế sự tham gia của nhà thầu, mà còn trực tiếp mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt cho ngân sách nhà nước, bám sát tinh thần chỉ đạo hiện hành của Trung ương về quản lý đầu tư công".

Đồng quan điểm, dưới góc độ pháp lý, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) đánh giá: "Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu rất rõ về việc tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm trong công tác đấu thầu. Theo đó, các đơn vị phải bảo đảm hoạt động đấu thầu được thực hiện công khai, minh bạch, cạnh tranh và phòng ngừa lãng phí. Đối với những gói thầu như tại xã Mỹ Thạnh, việc có sự cạnh tranh giá tốt là tín hiệu mừng. Tuy nhiên, trách nhiệm của chủ đầu tư lúc này là phải đánh giá hồ sơ dự thầu một cách khách quan, công tâm. Cần đặc biệt chú trọng rà soát kỹ lưỡng nhân sự, thiết bị và giải pháp kỹ thuật của các nhà thầu để bảo đảm chọn đúng đơn vị đủ năng lực đưa dự án về đích đúng tiến độ và chất lượng, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chọn nhà thầu giá rẻ nhưng thi công bết bát".

Hiện tại, lợi thế về giá đang nghiêng về phía Liên danh thi công Trường mẫu giáo Mỹ Lạc. Dù vậy, theo quy trình lựa chọn nhà thầu quy định tại phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, kết quả cuối cùng không chỉ phụ thuộc vào giá dự thầu mà còn được quyết định bởi bước đánh giá năng lực, kinh nghiệm và các yếu tố kỹ thuật.

Thẩm quyền quyết định và trách nhiệm lựa chọn nhà thầu thuộc về Ban quản lý dự án xã Mỹ Thạnh.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.