Đồng Nai: Kim Hoàng Nguyên trúng thầu khi đối thủ giá thấp hơn trượt kỹ thuật [Kỳ 1]

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Bảo Vinh - Lê Thanh Hiếu đã ký Quyết định số 47/QĐ-TTDVTH ngày 06/08/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 (Thi công): Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Sửa chữa đường Trần Nhân Tông (phường Bảo Vinh, TP Đồng Nai). Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Kim Hoàng Nguyên.

Tiết kiệm xấp xỉ 0,95% tại gói thầu hơn 3,7 tỷ đồng

Gói thầu số 01 dự án Sửa chữa đường Trần Nhân Tông do Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Bảo Vinh làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Thương mại Thiết kế Xây dựng Hoàng Phát làm bên mời thầu. Gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Theo Quyết định số 47/QĐ-TTDVTH, giá gói thầu được phê duyệt ở mức 3.753.198.579 đồng. Công ty TNHH Kim Hoàng Nguyên trúng thầu với giá 3.717.578.804 đồng. Mức giảm giá sau đấu thầu thu về cho ngân sách thành phố Đồng Nai là 35.619.775 đồng, tương ứng tỷ lệ xấp xỉ 0,95%.

Quyết định số 47/QĐ-TTDVTH. (Nguồn MSC)

Đối thủ bỏ giá thấp bị loại ở bước kỹ thuật

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 01/2026/BCĐG-HP, gói thầu ghi nhận 2 nhà thầu nộp hồ sơ tham dự. Trong đó, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại An Nam chào giá 3.531.658.332 đồng (thấp hơn giá gói thầu 221.540.247 đồng, giảm giá khoảng 5,9% và thấp hơn giá trúng thầu của Công ty TNHH Kim Hoàng Nguyên 185.920.472 đồng).

Tuy nhiên, nhà thầu An Nam đã bị loại ở bước đánh giá về kỹ thuật. Lý do được bên mời thầu đưa ra là E-HSDT không đính kèm hợp đồng nguyên tắc cung cấp vật tư riêng cho gói thầu; không đính kèm hợp đồng nguyên tắc cung cấp đá 1x2, đá dăm kèm Giấy phép khai thác; không đính kèm thuyết minh và tài liệu về phòng thí nghiệm chuyên ngành (LAS-XD) theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT.

Việc nhà thầu bỏ giá thấp nhất không vượt qua bước kỹ thuật đã giúp Công ty TNHH Kim Hoàng Nguyên trở thành đơn vị duy nhất được mở hồ sơ tài chính và giành chiến thắng.

Tìm hiểu lịch sử đấu thầu, Công ty TNHH Kim Hoàng Nguyên (mã số thuế 3600879853, trụ sở tại số 84, Hẻm 210, Khu phố 1, phường Long Khánh, TP Đồng Nai). Doanh nghiệp từng tham gia 62 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng 41 gói với tổng giá trị khoảng 206.517.629.919 đồng.

Dữ liệu đấu thầu thể hiện, Công ty TNHH Kim Hoàng Nguyên từng tham gia 2 gói thầu do Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Bảo Vinh làm chủ đầu tư và trúng cả 2 gói với tổng giá trị khoảng 6.292.957.563 đồng. Bên mời thầu Công ty TNHH Thương mại Thiết kế Xây dựng Hoàng Phát cũng từng đánh giá cho nhà thầu này trúng 3/5 gói thầu tham dự với tổng giá trị khoảng 24.995.809.564 đồng.

Góc nhìn chuyên gia và yêu cầu minh bạch nguồn vốn công

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), việc đưa các tiêu chí hành chính như hợp đồng nguyên tắc về vật liệu hay giấy phép khai thác của đơn vị cung cấp vào hồ sơ mời thầu (E-HSMT) cần được xem xét thận trọng về tính phù hợp; bởi theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được bổ sung bởi Luật 90/2025) và khoản 2 Điều 26 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, hồ sơ mời thầu tuyệt đối không được nêu các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế không bình đẳng cho một vài đơn vị cụ thể. Nếu các rào cản hành chính này dẫn đến việc loại bỏ nhà thầu có khả năng chào giá cạnh tranh (giảm giá tới 5,9%) vì những lỗi có thể làm rõ được, thì quy trình đánh giá cần phải rà soát lại trách nhiệm giải trình của Tổ chuyên gia và chủ đầu tư theo đúng Điều 30 và Điều 32 Nghị định 214/2025/NĐ-CP để bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho ngân sách.

Cũng theo Luật sư Lập, để quán triệt tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ, trách nhiệm của người đứng đầu phải gắn liền với hiệu quả thực tế của công tác đấu thầu, kiên quyết khắc phục tình trạng đấu thầu hình thức hoặc xây dựng tiêu chí mang tính định hướng. Trong bối cảnh Công văn số 5557/BTC-QLĐT của Bộ Tài chính, việc gói thầu chỉ đạt tỷ lệ tiết kiệm dưới 1% là một chỉ số đòi hỏi chủ đầu tư phải tăng cường rà soát công tác lập dự toán và thẩm định giá gói thầu.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2] Nhà thầu Kim Hoàng Nguyên trúng "sát nút" loạt gói thầu tại phường Bảo Vinh