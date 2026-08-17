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Bạn đọc - Phản biện

Đồng Nai: Công ty Nhân Tâm trúng gói thầu hơn 2,7 tỷ đồng tại xã Đại Phước

Gói thầu thi công đường khu 55 ấp Giồng Ông Đông và mương thoát nước tại xã Đại Phước ghi nhận duy nhất Công ty Nhân Tâm dự và trúng thầu với giá 2,72 tỷ đồng.

Đông Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Trưởng phòng Kinh tế xã Đại Phước - Tô Anh Quốc vừa ký Quyết định số 398/QĐ-PKT ngày 06/8/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Thi công xây dựng thuộc dự án Đường khu 55 ấp Giồng Ông Đông và hệ thống thoát nước, xã Đại Phước, TP Đồng Nai.

Gói thầu này có giá phê duyệt ban đầu là 2.773.355.817 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách xã. Kết quả phê duyệt xác định Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Nhân Tâm là đơn vị trúng thầu với giá 2.721.119.426 đồng. So với giá gói thầu được duyệt, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt 52.236.391 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 1,88%.

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Quyết định số 398/QĐ-PKT. (Nguồn MSC)

Dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thể hiện gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Tuy nhiên, tại thời điểm đóng thầu ngày 27/07/2026, Biên bản mở thầu ghi nhận duy nhất Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Nhân Tâm tham gia nộp hồ sơ dự thầu với giá đề xuất ban đầu là 2.771.510.526 đồng. Trong quá trình đánh giá hồ sơ, đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Xây dựng Giao thông Công Minh cùng phía chủ đầu tư đã đề nghị nhà thầu giải trình, làm rõ một số nội dung liên quan đến năng lực kỹ thuật và nhân sự. Sau khi làm rõ và tiến hành thương thảo, hợp đồng được thống nhất giảm thêm 50.391.100 đồng so với giá dự thầu ban đầu.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Nhân Tâm (mã số doanh nghiệp 3502226486) được thành lập từ năm 2013. Doanh nghiệp có địa chỉ đăng ký trụ sở tại Khu phố 5, phường Tân Thành, TP HCM.

Thống kê lịch sử đấu thầu cho thấy Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Nhân Tâm đã tham gia khoảng 50 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng 34 gói với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) đạt xấp xỉ 169.992.730.756 đồng. Doanh nghiệp đã trúng thầu độc lập khoảng 51.370.399.774 đồng và trúng thầu với vai trò liên danh đạt xấp xỉ 118.622.330.982 đồng.

Địa bàn tham gia thầu trọng điểm của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Nhân Tâm tập trung tại TP HCM (24 gói), Cần Thơ (17 gói) và TP Đồng Nai (9 gói). Riêng tại TP Đồng Nai, bên cạnh gói thầu vừa trúng tại xã Đại Phước, trong thời gian gần đây doanh nghiệp này cũng liên tiếp được phê duyệt trúng các gói thầu giao thông, xây lắp khác. Điển hình như Gói thầu số 05 thuộc dự án Sửa chữa tuyến đường Lò Gạch - Cầu Nước Trong do Phòng Kinh tế xã An Phước làm chủ đầu tư, phê duyệt trúng thầu với giá xấp xỉ 7,06 tỷ đồng; hoặc Gói thầu số 01 thuộc dự án Đường vào Trường Tiểu học Tam Thiện, Xã Phước Thái do Phòng Kinh tế xã Phước Thái làm chủ đầu tư, trúng thầu với vai trò liên danh phụ với giá xấp xỉ 5,72 tỷ đồng.

Đánh giá về thực trạng gói thầu đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ, Luật sư Nguyễn Văn Lập thuộc Đoàn Luật sư TP HCM nêu quan điểm: Việc đảm bảo tính cạnh tranh thực chất và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn ngân sách là yêu cầu cốt lõi xuyên suốt trong pháp luật đấu thầu giai đoạn 2025 - 2026. Theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu 2023 (đã được bổ sung bởi Luật 90/2025) và khoản 2 Điều 26 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hồ sơ mời thầu tuyệt đối không được nêu các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một vài đơn vị cụ thể, gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Đặc biệt, dù quy trình đánh giá tính hợp lệ theo Điều 32 Nghị định 214/2025/NĐ-CP là bắt buộc và hồ sơ vi phạm bảo đảm dự thầu sẽ bị loại ngay lập tức, nhưng việc thường xuyên xuất hiện kịch bản chỉ một nhà thầu tham dự và trúng thầu với tiết kiệm khiêm tốn đòi hỏi chủ đầu tư phải đề cao tinh thần trách nhiệm giải trình trước cơ quan quản lý và dư luận về tính minh bạch của các tiêu chí kỹ thuật đã đề ra.

Quán triệt tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg, trách nhiệm của người đứng đầu phải gắn liền với kết quả thực hiện công tác đấu thầu, kiên quyết ngăn chặn tình trạng xây dựng tiêu chí HSMT mang tính "định hướng" cho nhà thầu thân hữu. Đồng thời, chiếu theo hướng dẫn tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT, các đơn vị cần triển khai đồng bộ giải pháp tiết kiệm và đẩy mạnh thương thảo về giá.

QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU

Điều 6 Luật Đấu thầuĐiều 4 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định về tính độc lập giữa các bên để tránh tình trạng "vừa đá bóng, vừa thổi còi". Cụ thể, nhà thầu dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với: Chủ đầu tư, bên mời thầu; Nhà thầu tư vấn lập, thẩm định hồ sơ mời thầu; Nhà thầu tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

Định nghĩa "độc lập về tài chính" được cụ thể hóa là: Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp; Không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau trên 30%; Không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức khác. Quy định này nhằm đảm bảo mọi nhà thầu khi tham gia vào thị trường đều có cơ hội ngang nhau, không có sự ưu ái ngầm giữa đơn vị quản lý và đơn vị thực thi.

Năm 2026, với việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, các chủ đầu tư tại 34 tỉnh/thành phố và các xã phải thực hiện rà soát nghiêm ngặt danh sách cổ đông của các nhà thầu. Nếu phát hiện nhà thầu có mối quan hệ sở hữu chéo với đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu đó sẽ bị loại ngay lập tức. Đây là lá chắn pháp lý quan trọng để ngăn chặn các "sân sau" của những người có thẩm quyền trong việc thâu tóm các gói thầu địa phương, bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

#Quy trình lựa chọn nhà thầu độc lập #Tình trạng chỉ một nhà thầu tham gia #Chính sách đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu #Quản lý mối quan hệ sở hữu chéo nhà thầu #Tăng cường trách nhiệm giải trình về minh bạch

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