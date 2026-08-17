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Trường học phải công khai thực đơn, hình ảnh khay ăn hàng ngày của học sinh

Các trường học phải công khai hàng ngày thực đơn, nguồn thực phẩm và hình ảnh khay ăn thực tế để phụ huynh giám sát, xử lý nghiêm vi phạm an toàn thực phẩm

Bình Nguyên

Các cơ sở giáo dục sẽ phải công bố thực đơn và hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh mỗi ngày để phụ huynh giám sát. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 33/CT-TTg về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục.

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Tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục. Ảnh: Chinhphu.vn

Theo Chỉ thị, Bộ Y tế phải hoàn thiện việc phân công, phân cấp quản lý an toàn thực phẩm theo nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả"; đề xuất chế tài đối với người đứng đầu thiếu trách nhiệm, để xảy ra ngộ độc thực phẩm. Các cơ sở vi phạm phải bị đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận và xử lý nghiêm.

Bộ Công an tập trung điều tra hành vi cung cấp thực phẩm không an toàn, "cắt xén" khẩu phần học sinh; xử lý một số vụ việc có tính cảnh tỉnh, răn đe; xây dựng đường dây nóng và tiếp nhận tố giác qua ứng dụng VNeID.

Đáng chú ý, các địa phương phải hoàn thành trong tháng 9 việc rà soát toàn bộ bếp ăn, căng tin và đơn vị cung cấp suất ăn trường học. Hợp đồng với cơ sở không bảo đảm an toàn thực phẩm phải được chấm dứt; việc kiểm tra được thực hiện hằng tháng và đột xuất.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn phân công lãnh đạo, nhân viên y tế trường học trực tiếp giám sát, kiểm soát chặt chẽ toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm, suất ăn đưa vào trường học theo quy trình, hướng dẫn của Bộ Y tế, bảo đảm chất lượng bữa ăn, đúng thực đơn, đủ định lượng dinh dưỡng theo tiêu chuẩn. Tổ chức tiếp nhận và xử lý phản ánh của phụ huynh học sinh trong vòng 24 giờ.

Các cơ sở giáo dục phải thực hiện minh bạch, công khai thông tin hàng ngày với phụ huynh học sinh (qua bảng tin, website, ứng dụng công nghệ, nhóm liên lạc trực tuyến) về đơn vị cung cấp suất ăn, nguyên liệu, hình ảnh thực phẩm, hóa đơn nhập hàng, thực đơn và hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh để phụ huynh có cơ sở theo dõi, giám sát.

Tạo điều kiện và cơ chế để Ban đại diện cha mẹ học sinh trong các cơ sở giáo dục tham gia giám sát nguồn thực phẩm, quá trình chia suất ăn, tham gia kiểm chứng và đánh giá chất lượng bữa ăn cùng giáo viên, học sinh; tiến hành test nhanh (nếu có đủ điều kiện) đối với các nhóm nguyên liệu, thực phẩm nguy cơ cao và kiểm tra khu vực chế biến. Đối với trường hợp sử dụng suất ăn từ bên ngoài, Ban đại diện cha mẹ học sinh có thể đề nghị người đứng đầu cơ sở giáo dục chủ trì tổ chức các đoàn kiểm tra trực tiếp tại nơi chế biến của đơn vị cung cấp...

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#thực đơn #an toàn thực phẩm #trường học #khay ăn #phụ huynh

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