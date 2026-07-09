Tây Ninh: Công ty Tân Thuận Hà TN trúng gói thầu làm đường hơn 3,38 tỷ đồng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 09/6/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Ninh Điền - Nguyễn Minh Lý đã ký Quyết định số 172/QĐ-PKT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu số 02: Thi công xây dựng (bao gồm chi phí đảm bảo ATGT phục vụ thi công). Đây là gói thầu trọng điểm thuộc dự án Đường Cây Gõ ra đường 796 ấp Gò Nổi, triển khai trên địa bàn xã Ninh Điền, Tây Ninh.

Nguồn: MSC

Gói thầu hơn 3,3 tỷ đồng và mức tiết kiệm xấp xỉ 12,5 triệu đồng

Dự án đường Cây Gõ ra đường 796 ấp Gò Nổi sử dụng nguồn vốn từ ngân sách xã, kết hợp hỗ trợ từ ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác nhằm mục tiêu nâng cấp hạ tầng giao thông địa phương. Căn cứ theo Quyết định số 123/QĐ-PKT ngày 11/5/2026 do Phòng Kinh tế xã Ninh Điền phê duyệt, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án bao gồm nhiều gói thầu thành phần. Trong đó, Gói thầu số 02 có quy mô lớn nhất với giá dự toán được phê duyệt ở mức 3.394.583.539 đồng (bao gồm chi phí xây dựng 3.384.891.404 đồng và chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công 9.692.135 đồng).

Quá trình mời thầu diễn ra công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo thông báo mời thầu số IB2600213117, phát hành ngày 15/5/2026. Chủ đầu tư áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Đến thời điểm hoàn thành mở thầu vào lúc 09:51 phút ngày 27/05/2026, biên bản mở thầu ghi nhận chỉ có duy nhất một đơn vị nộp hồ sơ tham dự là Công ty TNHH Tân Thuận Hà TN. Nhà thầu này đã thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu bằng hình thức cam kết trong đơn dự thầu với giá trị 40.000.000 đồng, thời gian hiệu lực 120 ngày.

Công ty TNHH Tân Thuận Hà TN đưa ra mức giá dự thầu 3.382.000.000 đồng và không có thư giảm giá đi kèm. Trải qua các bước đánh giá chi tiết, Báo cáo đánh giá E-HSDT số 34/BC-TCG ngày 29/5/2026 do Công ty TNHH An Bình TN lập đã xác nhận nhà thầu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khắt khe về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính. Căn cứ vào đó, mức giá trúng thầu chính thức được chốt ở mức 3.382.000.000 đồng.

So sánh với giá gói thầu ban đầu, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước là xấp xỉ 12,5 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,37%. Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu được thực hiện tuân thủ quy định pháp luật. Hình thức chào hàng cạnh tranh vẫn hợp lệ và tiến hành xét duyệt bình thường dù chỉ có một đơn vị nộp hồ sơ. Nhà thầu sẽ có 120 ngày để thực hiện hoàn tất các hạng mục theo loại hợp đồng trọn gói.

Bức tranh năng lực và lịch sử tham gia 128 gói thầu

Hồ sơ pháp lý ghi nhận Công ty TNHH Tân Thuận Hà TN (mã số doanh nghiệp 3900602637) chính thức đi vào hoạt động từ ngày 11/03/2009. Trụ sở công ty đóng tại số 1/3, hẻm 25, khu phố 1, phường Tân Ninh, Tây Ninh, do Giám đốc Nguyễn Đăng Hùng làm đại diện pháp luật. Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là xây lắp, bao gồm các mảng sản xuất cấu kiện kim loại, xây dựng nhà để ở, xây dựng công trình đường sắt và công trình điện.

Dữ liệu thống kê về lịch sử đấu thầu cho thấy Công ty TNHH Tân Thuận Hà TN là một đơn vị có bề dày hoạt động trên thị trường mua sắm công. Nhà thầu này từng tham dự khoảng 128 gói thầu trên nhiều địa bàn, trải dài từ Tây Ninh, Vĩnh Long đến TP HCM. Kết quả đánh giá ghi nhận doanh nghiệp đã trúng 82 gói thầu, trượt 43 gói, 2 gói chưa có kết quả và 1 gói bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) đạt mức 279.482.165.704 đồng. Phân tích cơ cấu nguồn thu, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập chiếm ưu thế 200.434.350.058 đồng, phần còn lại là 79.047.815.646 đồng đến từ các gói thầu thực hiện dưới tư cách thành viên liên danh.

Đáng chú ý, tính riêng trong tháng 06/2026 nhà thầu đã ghi nhận trúng nhiều gói thầu có giá trị lớn tại nhiều chủ đầu tư. Cụ thể: Gói Thi công xây dựng tại Ban Quản lý Dự án phường Trảng Bàng, trị giá 4.790.000.000 đồng, trúng ngày 22/06/2026; Gói Thi công xây dựng (Đã bao gồm chi phí đảm bảo giao thông) tại Ban Quản lý Dự án phường Trảng Bàng, trị giá 2.968.000.000 đồng, trúng 22/06/2026; Gói Thi công xây lắp (bao gồm xây dựng và đảm bảo giao thông) tại Ban quản lý dự án phường Thanh Điền, trị giá 1.702.000.000 đồng, trúng ngày 10/06/2026; Gói Thi công xây dựng (bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công) tại Ban Quản lý dự án phường Tân Ninh, trị giá 13.218.483.000 đồng, trúng ngày 16/06/2026; Gói thầu 02: Thi công xây dựng (bao gồm chi phí đảm bảo ATGT phục vụ thi công) tại Phòng Kinh tế xã Ninh Điền, trị giá 3.382.000.000 đồng, trúng ngày 09/06/2026.

Chuyên gia góc nhìn về hiệu quả ngân sách và tính cạnh tranh

Theo chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ "Đối với hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, việc chỉ có một nhà thầu tham dự và trúng thầu với giá bám sát giá gói thầu là diễn biến thực tế diễn ra tại nhiều địa phương, các quy trình này hoàn toàn tuân thủ theo đúng Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Ở góc độ quản lý vốn đầu tư công, các chủ đầu tư cần tiếp tục nghiên cứu, áp dụng những giải pháp thông tin rộng rãi nhằm mở rộng sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp. Sự góp mặt của đa dạng các nhà thầu không chỉ gia tăng tính cạnh tranh mà còn tối ưu hóa hiệu quả tiết kiệm ngân sách nhà nước trong dài hạn"

Theo Luật sư Nguyễn Thị Hương "Hành lang pháp lý về đấu thầu, cụ thể là Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các Nghị định hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP luôn được thiết kế để đề cao mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Pháp luật tạo điều kiện mở tối đa để mọi tổ chức đủ năng lực đều có quyền tham gia. Việc khích lệ các gói thầu thu hút được từ hai nhà thầu trở lên với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt trên 3% chính là một trong những thước đo rõ nét về năng lực quản trị dự án và trách nhiệm giải trình của người đứng đầu tại các cơ quan quản lý nhà nước"