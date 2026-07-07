Khánh Hội: Hai nhà thầu cạnh tranh sát giá gói sửa chữa Trường Mầm non 9

Gói thầu thi công xây dựng và thiết bị trị giá hơn 3,3 tỷ đồng tại phường Khánh Hội, TP HCM đang chứng kiến một cục diện cạnh tranh hy hữu khi khoảng cách giá sau giảm giá giữa hai nhà thầu chỉ chênh lệch hơn 516 nghìn đồng.

Dự án công ích cấp xã trong mô hình quản lý mới

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, dự án Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non 9 tại số 29F/63A đường Bến Vân Đồn, phường Khánh Hội, TP HCM được phê duyệt theo Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 08/06/2026 do Chủ tịch UBND phường Khánh Hội Võ Thanh Dũng ký ban hành. Đây là công trình dân dụng cấp III, có tổng mức đầu tư tổng thể là 4.000.000.000 đồng, sử dụng nguồn vốn từ Ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu cho Ngân sách phường.

Trong bối cảnh hành chính mới khi áp dụng mô hình chính quyền địa phương hai cấp (không còn cấp chính quyền huyện/thị xã trung gian) theo tinh thần Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội, Văn phòng HĐND và UBND phường Khánh Hội đóng vai trò là chủ đầu tư trực tiếp tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho giai đoạn thực hiện dự án được phê duyệt tại Quyết định số 42/QĐ-VP ngày 11/06/2026. Trong đó, gói thầu "Thi công xây dựng + Thiết bị" (Mã gói thầu: BP2600419655) có giá gói thầu được xác định là 3.378.102.595 đồng, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện là 55 ngày. Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) sau đó đã được phê duyệt bằng Quyết định số 53/QĐ-VP ngày 24/06/2026 của Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Khánh Hội Nguyễn Ngọc Bích.

Cục diện mở thầu và bức tranh giá cân não

Vào lúc 16h28 ngày 03/07/2026, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã ghi nhận hoàn thành biên bản mở thầu qua mạng cho gói thầu nêu trên với sự tham gia của 02 nhà thầu. Kết quả bóc tách dữ liệu tài chính cho thấy một kịch bản rượt đuổi giá vô cùng nghẹt thở:

Nguồn: MSC

Liên danh thi công trường Mầm non 9 (đại diện liên danh là Công ty TNHH Xây dựng Giao thông Kiến Thành, mã định danh vn0315472260) chào giá dự thầu là 3.276.919.835 đồng, tỷ lệ giảm giá 0%. Qua tính toán lại theo công thức quy chuẩn, mức giá này đem lại tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước là 2,995% (tương đương giảm tải khoảng 101,1 triệu đồng).

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật Môi trường Thủy Siêu (mã số thuế 5901065146) đưa ra mức giá dự thầu gốc là 3.327.346.505 đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã kèm theo thư giảm giá với tỷ lệ 1,5%, giúp kéo mức giá dự thầu thực tế sau giảm giá xuống còn 3.277.436.307,425 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm tương ứng đạt 2,980% (tương đương giảm tải khoảng 100,6 triệu đồng).

Đáng chú ý, khi đặt hai mức giá này lên bàn cân so sánh, khoảng cách chênh lệch chi phí giữa hai phương án chỉ là 516.471 đồng (khoảng 0,015% tổng giá trị gói thầu). Về tiến độ, cả hai nhà thầu đều cam kết hoàn thành trong vòng 55 ngày, hoàn toàn trùng khớp với yêu cầu thời hạn đề ra trong E-HSMT.

Cân bằng năng lực giữa nhà thầu địa phương và nhân tố ngoại tỉnh

Sự kịch tính không chỉ dừng lại ở các con số tài chính mà còn nằm ở đặc trưng hồ sơ của từng ứng viên. Quan sát dữ liệu lịch sử đấu thầu trích xuất từ hệ thống cho thấy, Công ty TNHH Xây dựng Giao thông Kiến Thành có trụ sở tại Phường Cát Lái, TP HCM. Đây là đơn vị có mật độ hoạt động dày đặc tại thị trường nội tỉnh với lịch sử tham gia 44 gói thầu, trong đó trúng tới 36 gói. Đáng chú ý, doanh nghiệp siêu nhỏ này thường xuyên thiết lập mối quan hệ đối tác với các UBND phường tại địa phương thông qua các gói thầu sửa chữa hạ tầng công ích cấp cơ sở. Việc liên danh này bỏ giá bám rất sát trần thầu cho thấy sự am hiểu sâu sắc về địa bàn và biên độ chi phí tại chỗ.

Ngược lại, đối thủ trực diện là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật Môi trường Thủy Siêu lại là một nhân tố hoàn toàn mới đối với phân khúc thầu cấp xã tại TP HCM. Đăng ký địa chỉ giao dịch tại Phường Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai.. Trong lịch sử hoạt động đấu thầu tính đến tháng 07/2026 nhà thầu này đã tham gia khoảng 43 gói thầu, trong đó trúng 23 gói. Địa bàn hoạt động đấu thầu trước đây chủ yếu phân bổ tại vùng miền Trung và Tây Nguyên (như Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Khánh Hòa).

Góc nhìn chuyên gia

Nhận định về tính chất của gói thầu này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích dưới góc độ pháp lý:

"Khi khoảng cách giá giữa các nhà thầu tiệm cận đến mức tối thiểu, giai đoạn đánh giá chi tiết tính hợp lệ và năng lực kỹ thuật thực tế của hồ sơ dự thầu sẽ mang tính quyết định quy trình xét thầu. Theo quy định tại Điều 29 và Điều 32 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, tổ chuyên gia sẽ phải rà soát cực kỳ nghiêm ngặt tính kiểm chứng của các hợp đồng tương tự cũng như yêu cầu kỹ thuật của thiết bị trường học đi kèm nhằm đảm bảo môi trường cạnh tranh công bằng, minh bạch."

Bên cạnh đó, do gói thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói và tiến độ triển khai tương đối khẩn trương (55 ngày) để kịp đưa trường học vào vận hành, tính khả thi trong giải pháp thi công của nhà thầu ngoại tỉnh cũng là yếu tố cần được xem xét thấu đáo.

Hiện tại, gói thầu đang trong giai đoạn tổ chức đánh giá hồ sơ và chưa có kết quả lựa chọn cuối cùng. Quyền xét duyệt tối cao thuộc về Văn phòng HĐND và UBND phường Khánh Hội trên cơ sở bảo đảm trách nhiệm giải trình của người đứng đầu.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.