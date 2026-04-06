Tân Hộ Cơ: Gói thầu hơn 4,1 tỷ đồng chỉ duy nhất một nhà thầu tham dự

Kỳ lạ thời gian phê duyệt hồ sơ mời thầu tại Tân Hộ Cơ

Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu số 05: Thi công Nâng cấp nền, mặt đường và hệ thống thoát nước (Mã TBMT: IB2600106562) thuộc dự án Đường vào trụ sở ấp Chiến Thắng đã chính thức mở thầu vào lúc 09:24 ngày 05/04/2026. Dự án này do Phòng Kinh tế xã Tân Hộ Cơ làm chủ đầu tư với tổng mức giá dự toán là 4.148.578.000 đồng.

Một điểm đáng lưu ý ngay từ khâu pháp lý là sự chồng chéo về mốc thời gian trong các văn bản phê duyệt. Cụ thể, tại Quyết định số 555/QĐ-PKT.ĐTXD về việc phê duyệt E-HSMT do ông Trần Đăng Khoa – Trưởng phòng Kinh tế xã Tân Hộ Cơ ký, ngày ban hành được ghi là 27/03/2025. Tuy nhiên, các căn cứ pháp lý bên trong quyết định này lại dẫn chiếu đến các văn bản của năm 2026, như Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật số 257/QĐ-UBND ngày 06/03/2026. Sự mâu thuẫn này đặt ra dấu hỏi về tính cẩn trọng trong công tác soạn thảo văn bản hành chính của chủ đầu tư.

Cuộc đấu thầu "một mình một ngựa"

Dù hình thức lựa chọn nhà thầu được công bố là Đấu thầu rộng rãi qua mạng, nhưng tại biên bản mở thầu ghi nhận chỉ có duy nhất 01 nhà thầu tham gia nộp hồ sơ. Đó là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hoà Thái (Mã định danh: vn1402170733).

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Theo kết quả mở thầu, Công ty Hoà Thái đưa ra giá dự thầu là 4.527.447.409 đồng, sau đó áp dụng tỷ lệ giảm giá 8,4% để đưa mức giá cuối cùng xuống còn 4.147.141.826,64 đồng. So với giá dự toán 4.148.578.000 đồng, mức chênh lệch giảm thầu chỉ vỏn vẹn khoảng 1,4 triệu đồng (tỷ lệ tiết kiệm siêu thấp, chưa đầy 0,04%).

Áp lực về yêu cầu kỹ thuật và tiến độ

Chương V của Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) đặt ra những tiêu chuẩn kỹ thuật rất chi tiết cho tuyến đường dài 454,67m. Nhà thầu trúng thầu sẽ phải hoàn thành khối lượng công việc đồ sộ trong vòng 120 ngày, bao gồm:

Mặt đường: Thảm bê tông nhựa nóng (BTNC 12.5) dày 7cm trên lớp cấp phối đá dăm loại 1.

Hệ thống thoát nước: Lắp đặt 430m cống BTCT ly tâm D600mm và D800mm.

Vỉa hè: Lát gạch Terrazo 40x40x3,2cm vữa XM M75.

Đặc biệt, E-HSMT yêu cầu khắt khe về nguồn gốc vật tư: "Vật tư, vật liệu, thiết bị đưa vào công trình phải mới 100%, loại 1 và có xuất xứ rõ ràng". Nhà thầu bị cấm ghi cụm từ "hoặc tương đương" khi đề xuất nhãn hiệu vật tư, nếu vi phạm sẽ bị loại ngay lập tức.

Năng lực nhà thầu Hoà Thái: "Khách quen" tại Đồng Tháp

Phân tích dữ liệu lịch sử cho thấy Công ty Hoà Thái (trụ sở tại xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp) là một cái tên không hề xa lạ với các chủ đầu tư trong tỉnh. Doanh nghiệp này có quy mô nhỏ với 5 nhân viên được đăng ký công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Tính đến thời điểm hiện tại, nhà thầu này đã tham gia 19 gói thầu, trúng 7 gói, chủ yếu tại địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 59,6 tỷ đồng. Đáng chú ý, phần lớn giá trị trúng thầu đến từ vai trò liên danh (hơn 52,5 tỷ đồng), trong khi vai trò độc lập chỉ chiếm khoảng 7,1 tỷ đồng. Việc độc diễn tại một gói thầu hơn 4,1 tỷ đồng như gói số 05 xã Tân Hộ Cơ cho thấy một bước tiến lớn về quy mô đảm đương công việc của doanh nghiệp 5 nhân sự này.

Góc nhìn chuyên gia và quy định pháp luật

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định: "Việc văn bản phê duyệt E-HSMT (Quyết định 555) có sự sai lệch về năm ký (2025 và 2026) cần được làm rõ. Theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Luật số 90/2025/QH15, tính chính xác của hồ sơ pháp lý là điều kiện tiên quyết. Nếu đây là sai sót do đánh máy, chủ đầu tư cần có văn bản đính chính để đảm bảo tính minh bạch."

Về hiện tượng "một mình một ngựa", chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ phân tích: "Dù pháp luật không cấm một nhà thầu duy nhất dự thầu nếu đã thông báo rộng rãi, nhưng tỷ lệ tiết kiệm chỉ 1,4 triệu đồng trên quy mô 4,1 tỷ đồng là con số quá thấp. Điều này thường xảy ra khi E-HSMT có những tiêu chí kỹ thuật mà chỉ 'người trong cuộc' mới đáp ứng sát sao, hoặc do sự thiếu cạnh tranh thực sự trên thị trường khu vực. Cơ quan quản lý cần giám sát chặt chẽ quá trình thi công để đảm bảo chất lượng tương xứng với số tiền ngân sách bỏ ra."

Gói thầu số 05 tại xã Tân Hộ Cơ đang bước vào giai đoạn đánh giá hồ sơ. Với việc Công ty Hoà Thái là đơn vị duy nhất tham gia, khả năng đơn vị này trúng thầu là rất cao nếu đáp ứng đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật. Tuy nhiên, dư luận vẫn mong chờ sự giải trình minh bạch từ Phòng Kinh tế xã Tân Hộ Cơ về những hạt sạn trong văn bản pháp lý và nỗ lực nâng cao tính cạnh tranh trong các gói thầu sử dụng vốn đầu tư công năm 2026 của địa phương.