Tấn công bằng dao ở trung tâm Tokyo, hai người thiệt mạng

Người đàn ông dùng dao tấn công một phụ nữ trong cửa hàng Pokemon ở trung tâm Tokyo, Nhật Bản, trước khi tự sát.

AP đưa tin, vụ đâm dao xảy ra tại cửa hàng Pokemon ở trung tâm thủ đô Nhật Bản hôm 26/3. Nạn nhân là một cô gái khoảng 20 tuổi và được cho là nhân viên của cửa hàng Pokemon ở tầng 2 của tòa nhà Sunshine City, nơi có nhiều cửa hàng và văn phòng.

"Sau khi tấn công nạn nhân, kẻ tấn công đã tự đâm mình. Hai người được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, và được tuyên bố tử vong sau đó", cảnh sát thông tin.

Cảnh sát đang mở cuộc điều tra vụ việc.

Cảnh sát và lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường vụ đâm dao ở trung tâm Tokyo, Nhật Bản, ngày 26/3/2026. Ảnh: Kyodo News/AP.

Nhân chứng có mặt tại cửa hàng Pokemon cho biết cửa hàng khi đó có hàng chục khách hàng, gồm cả trẻ em. Anh đã nghe thấy tiếng la hét cầu cứu của một phụ nữ và tiếng kệ hàng đổ xuống sàn. Một người đàn ông mặc đồ đen cố gắng xông vào khu vực quầy bán hàng.

Đài truyền hình công cộng NHK của Nhật Bản đưa tin, người mua sắm vội vàng tháo chạy khỏi khu vực, trong khi nhân viên tại các cửa hàng gần đó đóng cửa để đảm bảo an toàn.

Trong tuyên bố đăng trên mạng X, công ty Pokemon cho biết cửa hàng Pokemon Center Mega Tokyo sẽ tạm thời đóng cửa cho đến khi có thông báo mới vì họ ưu tiên hợp tác cảnh sát trong cuộc điều tra và hỗ trợ nhân viên cửa hàng.

"Chúng tôi thành thật xin lỗi quý khách hàng vì những lo lắng và bất tiện to lớn mà quý vị phải chịu đựng", công ty cho biết.

