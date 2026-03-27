Tấn công bằng dao ở trung tâm Tokyo, hai người thiệt mạng

Người đàn ông dùng dao tấn công một phụ nữ trong cửa hàng Pokemon ở trung tâm Tokyo, Nhật Bản, trước khi tự sát.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, vụ đâm dao xảy ra tại cửa hàng Pokemon ở trung tâm thủ đô Nhật Bản hôm 26/3. Nạn nhân là một cô gái khoảng 20 tuổi và được cho là nhân viên của cửa hàng Pokemon ở tầng 2 của tòa nhà Sunshine City, nơi có nhiều cửa hàng và văn phòng.

"Sau khi tấn công nạn nhân, kẻ tấn công đã tự đâm mình. Hai người được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, và được tuyên bố tử vong sau đó", cảnh sát thông tin.

Cảnh sát đang mở cuộc điều tra vụ việc.

Cảnh sát và lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường vụ đâm dao ở trung tâm Tokyo, Nhật Bản, ngày 26/3/2026. Ảnh: Kyodo News/AP.

Nhân chứng có mặt tại cửa hàng Pokemon cho biết cửa hàng khi đó có hàng chục khách hàng, gồm cả trẻ em. Anh đã nghe thấy tiếng la hét cầu cứu của một phụ nữ và tiếng kệ hàng đổ xuống sàn. Một người đàn ông mặc đồ đen cố gắng xông vào khu vực quầy bán hàng.

Đài truyền hình công cộng NHK của Nhật Bản đưa tin, người mua sắm vội vàng tháo chạy khỏi khu vực, trong khi nhân viên tại các cửa hàng gần đó đóng cửa để đảm bảo an toàn.

Trong tuyên bố đăng trên mạng X, công ty Pokemon cho biết cửa hàng Pokemon Center Mega Tokyo sẽ tạm thời đóng cửa cho đến khi có thông báo mới vì họ ưu tiên hợp tác cảnh sát trong cuộc điều tra và hỗ trợ nhân viên cửa hàng.

"Chúng tôi thành thật xin lỗi quý khách hàng vì những lo lắng và bất tiện to lớn mà quý vị phải chịu đựng", công ty cho biết.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Tấn công dao tại nhà máy ở Nhật Bản hồi tháng 12/2025

Nguồn video: VTV
#Tấn công bằng dao ở trung tâm Tokyo #tấn công bằng dao ở Nhật Bản #đâm dao ở Nhật Bản #Nhật Bản #tấn công bằng dao

Diễn biến vụ đâm dao ở Mỹ, 5 người thiệt mạng

Một người đàn ông đã đâm tử vong 4 người ở bang Washington, Mỹ. Nghi phạm bị cảnh sát bắn hạ sau đó.

AP dẫn lời các nhà chức trách cho biết, vụ đâm dao xảy ra tại bang Washington, Mỹ, vào sáng 24/2.

Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Pierce, cảnh sát đã nhận được tin báo lúc 8h40 sáng 24/2 về việc một người đàn ông 32 tuổi vi phạm lệnh cấm tiếp xúc tại một ngôi nhà ở Key Peninsula, phía tây bắc Tacoma. Cảnh sát có bản sao về lệnh cấm đối với nghi phạm và đã đến địa chỉ đó để giao lệnh này cho anh ta.

Đâm dao trên tàu ở Anh, nhiều người bị thương

Ít nhất 10 người bị thương trong vụ tấn công bằng dao kinh hoàng trên một chuyến tàu ở Cambridgeshire, Anh.

Theo New York Post, vụ tấn công bằng dao xảy ra trên chuyến tàu LNER di chuyển từ ga Peterborough đến London, Anh, vào khoảng 19h35 tối 1/11. Khi đó, hai nghi phạm mặc đồ đen dùng dao tấn công hành khách trên tàu, khiến ít nhất 10 người bị thương.

tancong1.png
Vụ tấn công bằng dao xảy ra trên chuyến tàu LNER di chuyển từ ga Peterborough, Cambridgeshire, đến London. Ảnh: Guardian.
Kẻ xả súng trường đại học Mỹ có mối liên hệ thế nào với IS?

Nghi phạm trong vụ xả súng tại Đại học Old Dominion ở Norfolk, bang Virginia, Mỹ, từng thụ án 8 năm tù vì âm mưu hỗ trợ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

AP dẫn lời các nhà chức trách cho biết, một cựu thành viên Lực lượng Vệ binh Quốc gia Virginia và từng ngồi tù 8 năm vì âm mưu hỗ trợ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nổ súng vào một lớp học tại Đại học Old Dominion (ODU), bang Virginia, hôm 12/3 trước khi bị khống chế và tiêu diệt.

FBI điều tra theo hướng hành động khủng bố

