Tạm giữ người đàn ông cầm bút đe dọa 'chọc vào mắt' nữ bác sĩ

Người đàn ông ở Nghệ An bất ngờ chạy vào phòng làm việc, giật chiếc bút trên bàn rồi từ phía sau kẹp cổ nữ bác sĩ và đe dọa "chọc vào mắt".

Tối 16/10, thông tin từ Công an xã Diễn Châu (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Hòa (SN 1979, trú xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, ngày 14/10, Hòa đưa em trai 41 tuổi đến Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu thăm khám do bị chuột cắn khiến sốt cao. Tại phòng hành chính của khoa khám bệnh, bác sĩ Nguyễn Thị Thúy mời người nhà đến làm giấy tờ.

Tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Hòa về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Khi bác sĩ Thúy hỏi số điện thoại để liên lạc, Hòa đứng ngoài cửa sổ tỏ ra khó chịu, to tiếng chửi bới. Hòa sau đó chạy vào phòng, giật chiếc bút trên bàn rồi từ phía sau kẹp cổ bác sĩ Thúy và đe dọa "chọc vào mắt".

Một nữ đồng nghiệp ngồi cạnh bác sĩ Thúy đứng dậy can ngăn, kéo Hòa ra ngoài. Toàn bộ diễn biến sự việc được camera an ninh bệnh viện ghi lại.

Làm việc với cơ quan điều tra, Lê Văn Hòa khai, nghĩ bác sĩ làm thủ tục chậm nên to tiếng, do trước đó có uống rượu bia nên bức xúc không làm chủ được hành vi.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.