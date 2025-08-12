Hà Nội

Xã hội

Tạm giữ gần 16 tấn xương lợn hết hạn sử dụng ở Hà Nội

Qua xác minh, kể từ khi hết hạn sử dụng, công ty đã bán ra thị trường 10 thùng (200 kg), số còn lại 786 thùng (15.720 kg) được lưu giữ tại kho lạnh.

Gia Đạt

Ngày 12/8, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) cho biết vừa phát hiện, tạm giữ một lượng lớn hàng hóa là thực phẩm đông lạnh (xương lợn) đã hết hạn sử dụng, đang được bảo quản tại một kho đông lạnh trên địa bàn xã Quang Minh, Hà Nội.

capture-7698.png
Lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng hoá vi phạm.

Theo đó, ngày 11/8, Đội QLTT số 10 - Chi cục QLTT Hà Nội phối hợp với Công an xã Quang Minh (Hà Nội) tiến hành khám lô hàng hóa thực phẩm (xương lưng lợn) đông lạnh của Công ty TNHH thực phẩm Quỳnh Hương đang gửi bảo quản, lưu trữ tại kho lạnh HPC Kiên Cường thuộc Công ty cổ phần HPC Kiên Cường (Địa chỉ: Lô 43B, KCN Quang Minh, xã Quang Minh, thành phố Hà Nội).

Tại thời điểm khám, toàn bộ số hàng hóa là xương lưng lợn đông lạnh do nước ngoài sản xuất, được chứa đựng trong 786 thùng giấy bìa carton (20kg/thùng), có tổng trọng lượng là 15.720kg. Trên bao bì hàng hóa ghi chữ nước ngoài, có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, hạn sử dụng 2 năm kể từ ngày 16/2/2022.

Qua kiểm tra, tổ công tác xác định, kể từ ngày lô hàng hóa hết hạn sử dụng đã được lưu giữ tại kho lạnh HPC Kiên Cường 796 thùng (15.920 kg); 10 thùng (200kg) đã được bán, hàng hóa thực tế còn tại kho là 786 thùng (15.720kg). Hiện Đội QLTT số 10 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xử lý theo quy định.

>>> Xem thêm video: Bắt loạt cán bộ xã ở Hà Nội về hành vi nhận hối lộ

Nguồn: ĐTHĐT.
