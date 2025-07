Khởi tố vụ xuất khống 1.400 tấn chân gà đông lạnh

Ngày 10/6, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Chi cục QLTT tỉnh Ninh Bình phối hợp với Đội QLTT số 4 và Phòng An ninh mạng & Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Ninh Bình, đã kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh giày dép, quần áo trẻ em Chao.kids (xóm 4A, xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình). Cơ sở này do bà Phạm Thị Vân làm chủ.

Gần 5.000 sản phẩm giày dép, quần áo trẻ em có dấu hiệu là hàng nhập lậu/ Ảnh Chi cục Quản lý thị trường Ninh Bình