Xã hội

Dựng rạp cưới lấn đường, gây tai nạn chết người ở Phú Thọ

Lắp dựng rạp cưới lấn chiếm lòng đường, để lại cột trụ gây mất an toàn, một người đàn ông ở Phú Thọ đã bị khởi tố sau vụ tai nạn khiến nạn nhân tử vong.

Nguyễn Hinh

Ngày 6/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bùi Đức Nghĩa (SN 1977, trú xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ) về tội “Cản trở giao thông đường bộ” theo Điều 261 Bộ luật Hình sự.

612012543-1199720095621875-4164826317422519404-n.jpg
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CA

Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu tháng 12/2025, gia đình ông Nguyễn Hải Long (SN 1966, trú xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ) dự kiến tổ chức đám cưới cho con vào các ngày 3-4/1/2026 và thuê Nghĩa lắp dựng rạp cưới trên đường liên thôn.

Mặc dù biết việc lắp dựng rạp trên đường giao thông công cộng, chiếm dụng vỉa hè và một phần lòng đường khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, sáng 1/1, Bùi Đức Nghĩa vẫn tiến hành lắp dựng rạp. Chiều 4/1, sau khi đám cưới kết thúc, gia đình chủ nhà yêu cầu tháo dỡ rạp để trả lại mặt bằng giao thông.

Do khung rạp có kích thước lớn, việc tháo dỡ kéo dài đến tối cùng ngày nhưng chưa hoàn tất, nhiều cột trụ vẫn còn trên phần đường giao thông.

Khoảng 20h cùng ngày, anh Đặng Việt Cường (SN 1988, trú xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ) điều khiển xe mô tô va chạm vào cột trụ rạp cưới còn sót lại, bị thương nặng và tử vong sau đó.

612137709-1199720102288541-333186984939254601-n.jpg
Công an làm việc với đối tượng liên quan. Ảnh: CA

Ngay sau vụ việc, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, phương tiện, tử thi và điều tra theo quy định.

Kết quả ban đầu xác định, hành vi lắp dựng rạp cưới lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, không bảo đảm an toàn giao thông của Bùi Đức Nghĩa là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn, vi phạm khoản 20 Điều 9 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Ngày 5/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Đức Nghĩa. Đối với hành vi của chủ hộ tổ chức đám cưới, cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Camera AI phát hiện hàng loạt vi phạm giao thông.

(Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp)

