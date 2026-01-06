Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Công an xử lý một nam thanh niên đánh bạc trên 'new88ok1.com'

Đối tượng Nghĩa đã nạp vào tài khoản để thực hiện hành vi đánh bạc là 5 triệu đồng. Quá trình tham gia, anh ta đã rút được tổng số tiền 32,5 triệu đồng.

Bảo Ngân

Ngày 6/1, Công an xã Phùng Nguyên (tỉnh Phú Thọ) đang củng cố hồ sơ, tài liệu, tiến hành các thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nghĩa (sinh năm 2003, trú tại khu 6, xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ) vì đánh bạc trực tuyến.

Trước đó, qua công tác trinh sát, quản lý địa bàn và theo dõi hoạt động trên không gian mạng, sáng ngày 15/12/2025, Công an xã Phùng Nguyên phát hiện Nguyễn Văn Nghĩa có biểu hiện nghi vấn vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đánh bạc trực tuyến.

cats-52.jpg
Nguyễn Văn Nghĩa tại cơ quan Công an.

Quá trình kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện Nguyễn Văn Nghĩa đang sử dụng điện thoại di động Iphone 11 để tham gia đánh bạc trực tuyến trên website có tên miền “new88ok1.com”. Nhận thấy hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Tổ công tác đã mời Nghĩa về trụ sở Công an xã để làm việc theo quy định.

Tại cơ quan Công an, Nghĩa đã thành khẩn khai nhận hành vi vi phạm của mình. Nghĩa cho biết, tối 14/12/2025, anh ta sử dụng điện thoại di động cá nhân truy cập website “new88ok1.com” để tham gia đánh bạc trực tuyến dưới hình thức “Quyết chiến tiền thưởng”. Tổng số tiền Nghĩa đã nạp vào tài khoản để thực hiện hành vi đánh bạc là 5 triệu đồng. Trong quá trình tham gia, Nghĩa đã rút được tổng số tiền 32,5 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an xã Phùng Nguyên đã lập biên bản sự việc, tiến hành thu giữ các tang vật, phương tiện có liên quan để phục vụ công tác điều tra, xác minh theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Bên trong tụ điểm đánh bạc núp bóng trò chơi điện tử. Nguồn: VTV.

#nam thanh niên đánh bạc trên new88ok1.com #đánh bạc trực tuyến #Công an Phú Thọ

Bài liên quan

Xã hội

Bắc Ninh liên tiếp bắt giữ các đối tượng liên quan đến ma túy

Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 5/1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Bắc Ninh) trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cụ thể, lúc 23h45, ngày 2/1/2026, trong quá trình tuần tra trên Quốc lộ 37, đoạn qua Tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh (tỉnh Bắc Ninh), Tổ tuần tra kiểm soát Phòng Cảnh sát cơ động, phát hiện hai nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn.

Xem chi tiết

Xã hội

Sống chung với nhau như vợ chồng, vẫn trộm của người tình 27 triệu

Hiếu cùng sống với chị H. như vợ chồng, nhưng khi phát hiện trong túi áo khoác của người tình có 27 triệu đồng, anh ta đã trộm mất.

Ngày 5/1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an phường Đa Mai đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh), nhanh chóng điều tra làm rõ, bắt giữ đối tượng Lục Văn Hiếu (sinh ngày 10/11/1987, trú tại phố Giá 1, xã Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên), về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan Công an, khoảng 18h ngày 02/01, Công an phường Đa Mai tiếp nhận tin báo chị Trần Thị H (sinh năm 1978, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn An Dương, xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh; hiện đang ở phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh) về việc khoảng 17h cùng ngày, chị đi làm về nhà thì phát hiện bị kẻ gian đột nhập trộm cắp mất số tiền 27 triệu đồng.

Xem chi tiết

Xã hội

'Bóc gỡ' đường dây đánh bạc gần 100 tỷ đồng ở Quảng Trị

Nhóm đối tượng ở Quảng Trị đã tổ chức, tham gia đánh bạc trên các nền tảng game online với tổng số tiền giao dịch khoảng 100 tỷ đồng.

Ngày 05/01, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an phường Ba Đồn và Công an các xã Tân Mỹ, Lệ Thủy, Cam Hồng… phá thành công chuyên án, làm rõ một nhóm đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức game online.

Theo thông tin ban đầu, đường dây đánh bạc này do đối tượng Nguyễn Văn Thọ (SN 2004, trú tại xã Tân Mỹ, tỉnh Quảng Trị) cầm đầu.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới