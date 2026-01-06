Công an xử lý một nam thanh niên đánh bạc trên 'new88ok1.com'

Đối tượng Nghĩa đã nạp vào tài khoản để thực hiện hành vi đánh bạc là 5 triệu đồng. Quá trình tham gia, anh ta đã rút được tổng số tiền 32,5 triệu đồng.

Ngày 6/1, Công an xã Phùng Nguyên (tỉnh Phú Thọ) đang củng cố hồ sơ, tài liệu, tiến hành các thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nghĩa (sinh năm 2003, trú tại khu 6, xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ) vì đánh bạc trực tuyến.

Trước đó, qua công tác trinh sát, quản lý địa bàn và theo dõi hoạt động trên không gian mạng, sáng ngày 15/12/2025, Công an xã Phùng Nguyên phát hiện Nguyễn Văn Nghĩa có biểu hiện nghi vấn vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đánh bạc trực tuyến.

Nguyễn Văn Nghĩa tại cơ quan Công an.

Quá trình kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện Nguyễn Văn Nghĩa đang sử dụng điện thoại di động Iphone 11 để tham gia đánh bạc trực tuyến trên website có tên miền “new88ok1.com”. Nhận thấy hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Tổ công tác đã mời Nghĩa về trụ sở Công an xã để làm việc theo quy định.

Tại cơ quan Công an, Nghĩa đã thành khẩn khai nhận hành vi vi phạm của mình. Nghĩa cho biết, tối 14/12/2025, anh ta sử dụng điện thoại di động cá nhân truy cập website “new88ok1.com” để tham gia đánh bạc trực tuyến dưới hình thức “Quyết chiến tiền thưởng”. Tổng số tiền Nghĩa đã nạp vào tài khoản để thực hiện hành vi đánh bạc là 5 triệu đồng. Trong quá trình tham gia, Nghĩa đã rút được tổng số tiền 32,5 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an xã Phùng Nguyên đã lập biên bản sự việc, tiến hành thu giữ các tang vật, phương tiện có liên quan để phục vụ công tác điều tra, xác minh theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

