Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Loại xe nào không phải nộp phí đường bộ từ năm 2026?

Từ năm 2026, xe dừng lưu hành dài ngày và xe 4 bánh gắn động cơ không còn thuộc diện chịu phí đường bộ.

Theo Vũ Điệp/ Báo Vietnamnet

Những trường hợp xe không phải chịu phí

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có văn bản hướng dẫn các cơ sở đăng kiểm triển khai thực hiện quy định mới tại Nghị định 364/2025 của Chính phủ về thu phí sử dụng đường bộ có hiệu lực từ 1/1/2026, thay thế Nghị định 90/2023. Quy định mới được đánh giá là đã khắc phục nhiều bất cập phát sinh trong thực tiễn thời gian qua.

Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, khái niệm xe ô tô không bao gồm xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ.

Trong khi đó, Nghị định 364/2025 quy định đối tượng chịu phí sử dụng đường bộ là xe ô tô theo pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, được cấp đăng ký, gắn biển số và có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường.

Vì vậy, kể từ khi nghị định mới có hiệu lực, xe chở người 4 bánh và xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ sẽ không còn thuộc diện phải nộp phí sử dụng đường bộ.

img-3905.jpg
Ảnh minh hoạ: Đình Hiếu

Một điểm mới nữa là Nghị định 364/2025 đã sửa đổi, bổ sung nhiều trường hợp xe ô tô không phải chịu phí, gồm: xe bị hư hỏng không sử dụng được; xe bị thải bỏ, bị mất không tìm được và chủ xe đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số; xe bị tịch thu; xe bị tạm giữ trong thời gian từ 30 ngày trở lên.

Trước đây, Nghị định 90/2023 chỉ quy định miễn phí đối với xe bị hủy hoại do tai nạn hoặc thiên tai và xe bị tịch thu hoặc bị thu hồi đăng ký, biển số.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, trong thực tế có nhiều trường hợp xe bị hư hỏng do nguyên nhân khác hoặc bị cơ quan chức năng tạm giữ dài ngày vì liên quan đến tai nạn giao thông, tang vật vụ án… không tham gia giao thông nhưng vẫn phải nộp phí. Việc bổ sung quy định mới được đánh giá là phù hợp với thực tiễn quản lý phương tiện.

Nghị định 364/2025 cũng quy định chung xe tạm dừng tham gia giao thông liên tục từ 30 ngày trở lên không phải chịu phí sử dụng đường bộ. Trước đây, quy định này chỉ áp dụng với xe của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải. Với quy định mới, tất cả các đối tượng, nếu có nhu cầu dừng lưu hành từ 30 ngày trở lên, bao gồm cả trường hợp xe bị tai nạn phải sửa chữa dài ngày, đều được áp dụng.

Bên cạnh đó, quy định mới còn mở rộng đối tượng xe không chịu phí khi chỉ hoạt động trong phạm vi đất nội bộ. Không chỉ doanh nghiệp, tổ chức, mà hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cũng thuộc diện này. Phạm vi sử dụng xe được bổ sung thêm các khu vui chơi, giải trí, thể thao, di tích lịch sử, bệnh viện, trường học…

Đồng thời, thuật ngữ “không sử dụng đường thuộc hệ thống giao thông đường bộ” được thay thế bằng “không sử dụng đường dành cho giao thông công cộng” để thống nhất với quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Nghị định mới cũng cho phép xe bị mất trộm trong thời gian từ 30 ngày trở lên, sau đó được tìm thấy, thu hồi và giao lại cho chủ xe, không phải nộp phí đường bộ trong thời gian bị mất.

Phân loại thu phí xe kinh doanh và không kinh doanh

Về mức thu phí đường bộ, Nghị định 364/2025 điều chỉnh theo hướng phân loại giữa xe kinh doanh và không kinh doanh vận tải, thay vì phân biệt theo cá nhân hay tổ chức như trước.

Theo đó, xe chở người đến 8 chỗ (không kể chỗ người lái) không kinh doanh vận tải sẽ áp dụng mức phí 130.000 đồng/tháng; xe kinh doanh vận tải áp dụng mức 180.000 đồng/tháng. Các loại xe khác giữ nguyên mức thu, chỉ điều chỉnh lại tên gọi cho phù hợp với luật mới.

Do chu kỳ kiểm định hiện nay không còn mốc 18 tháng nên Nghị định 364/2025 cũng bỏ mức thu phí theo chu kỳ kiểm định 18 tháng để bảo đảm đồng bộ.

Quy định mới đã bỏ phương thức nộp phí theo tháng, chỉ còn hai hình thức là nộp theo chu kỳ kiểm định và nộp theo năm dương lịch. Với xe ô tô được thanh lý, phát mại, chủ xe mới chỉ phải nộp phí sử dụng đường bộ kể từ thời điểm đưa xe đi kiểm định để lưu hành.

vietnamnet.vn
Link bài gốc Copy link
https://vietnamnet.vn/nhieu-xe-khong-con-phai-nop-phi-duong-bo-2479156.html
#phí đường bộ #đăng kiểm #quy định mới #đăng kiểm #xe ô tô #Nghị định 364

Bài liên quan

Mức thu phí đường bộ mới chuẩn bị được áp dụng từ 1/2

Mức thu phí đường bộ mới sẽ áp dụng từ 1/2 theo Nghị định 90/2023 của Chính phủ. Phí sử dụng đường bộ tính theo năm, tháng hoặc theo chu kỳ kiểm định.

Theo đó, đối tượng chịu phí sử dụng đường bộ là các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã đăng ký (có giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe), kiểm định để lưu hành (được cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường), bao gồm: Ô tô, xe đầu kéo và các loại xe tương tự.
Xem chi tiết

Bốn lưu ý khi đăng kiểm xe ô tô dịp Tết

Hiện có nhiều quy định mới về đăng kiểm nên để tránh kiểm định phương tiện thuận lợi, chủ xe nên lưu ý các vấn đề cơ bản sau đây.

Đặt lịch đăng kiểm trước
Từ tháng 2/2023, Cục Đăng kiểm Việt Nam bắt đầu triển khai thí điểm đặt lịch hẹn trực tuyến qua app đăng kiểm nhằm tạo thuận lợi, tiết kiệm thời gian cho người dân, doanh nghiệp. Theo đó, để sử dụng dịch vụ này, người dân có thể tải ứng dụng (app) TTDK hoặc qua website https://ttdk.com.vn/.
Xem chi tiết

Xã hội

Những điểm mới mức thu, nộp phí sát hạch, lệ phí cấp giấy phép lái xe

Theo thông tư số 154, trường hợp người dự sát hạch đã được thông báo lịch thi nhưng không tham dự kỳ sát hạch (bỏ thi) sẽ không được hoàn trả phí đã nộp.

Ngày 31/12/2025, Bộ Tài Chính ban hành thông tư số 154/2025/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí sát hạch lái xe, lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các loại phương tiện…Trong đó có những điểm mới so với thông tư số 37/2023/TT-BTC trước đây.

8776.jpg
Ảnh minh họa.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới