Loại xe nào không phải nộp phí đường bộ từ năm 2026?

Từ năm 2026, xe dừng lưu hành dài ngày và xe 4 bánh gắn động cơ không còn thuộc diện chịu phí đường bộ.

Những trường hợp xe không phải chịu phí

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có văn bản hướng dẫn các cơ sở đăng kiểm triển khai thực hiện quy định mới tại Nghị định 364/2025 của Chính phủ về thu phí sử dụng đường bộ có hiệu lực từ 1/1/2026, thay thế Nghị định 90/2023. Quy định mới được đánh giá là đã khắc phục nhiều bất cập phát sinh trong thực tiễn thời gian qua.

Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, khái niệm xe ô tô không bao gồm xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ.

Trong khi đó, Nghị định 364/2025 quy định đối tượng chịu phí sử dụng đường bộ là xe ô tô theo pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, được cấp đăng ký, gắn biển số và có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường.

Vì vậy, kể từ khi nghị định mới có hiệu lực, xe chở người 4 bánh và xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ sẽ không còn thuộc diện phải nộp phí sử dụng đường bộ.

Ảnh minh hoạ: Đình Hiếu

Một điểm mới nữa là Nghị định 364/2025 đã sửa đổi, bổ sung nhiều trường hợp xe ô tô không phải chịu phí, gồm: xe bị hư hỏng không sử dụng được; xe bị thải bỏ, bị mất không tìm được và chủ xe đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số; xe bị tịch thu; xe bị tạm giữ trong thời gian từ 30 ngày trở lên.

Trước đây, Nghị định 90/2023 chỉ quy định miễn phí đối với xe bị hủy hoại do tai nạn hoặc thiên tai và xe bị tịch thu hoặc bị thu hồi đăng ký, biển số.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, trong thực tế có nhiều trường hợp xe bị hư hỏng do nguyên nhân khác hoặc bị cơ quan chức năng tạm giữ dài ngày vì liên quan đến tai nạn giao thông, tang vật vụ án… không tham gia giao thông nhưng vẫn phải nộp phí. Việc bổ sung quy định mới được đánh giá là phù hợp với thực tiễn quản lý phương tiện.

Nghị định 364/2025 cũng quy định chung xe tạm dừng tham gia giao thông liên tục từ 30 ngày trở lên không phải chịu phí sử dụng đường bộ. Trước đây, quy định này chỉ áp dụng với xe của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải. Với quy định mới, tất cả các đối tượng, nếu có nhu cầu dừng lưu hành từ 30 ngày trở lên, bao gồm cả trường hợp xe bị tai nạn phải sửa chữa dài ngày, đều được áp dụng.

Bên cạnh đó, quy định mới còn mở rộng đối tượng xe không chịu phí khi chỉ hoạt động trong phạm vi đất nội bộ. Không chỉ doanh nghiệp, tổ chức, mà hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cũng thuộc diện này. Phạm vi sử dụng xe được bổ sung thêm các khu vui chơi, giải trí, thể thao, di tích lịch sử, bệnh viện, trường học…

Đồng thời, thuật ngữ “không sử dụng đường thuộc hệ thống giao thông đường bộ” được thay thế bằng “không sử dụng đường dành cho giao thông công cộng” để thống nhất với quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Nghị định mới cũng cho phép xe bị mất trộm trong thời gian từ 30 ngày trở lên, sau đó được tìm thấy, thu hồi và giao lại cho chủ xe, không phải nộp phí đường bộ trong thời gian bị mất.

Phân loại thu phí xe kinh doanh và không kinh doanh

Về mức thu phí đường bộ, Nghị định 364/2025 điều chỉnh theo hướng phân loại giữa xe kinh doanh và không kinh doanh vận tải, thay vì phân biệt theo cá nhân hay tổ chức như trước.

Theo đó, xe chở người đến 8 chỗ (không kể chỗ người lái) không kinh doanh vận tải sẽ áp dụng mức phí 130.000 đồng/tháng; xe kinh doanh vận tải áp dụng mức 180.000 đồng/tháng. Các loại xe khác giữ nguyên mức thu, chỉ điều chỉnh lại tên gọi cho phù hợp với luật mới.

Do chu kỳ kiểm định hiện nay không còn mốc 18 tháng nên Nghị định 364/2025 cũng bỏ mức thu phí theo chu kỳ kiểm định 18 tháng để bảo đảm đồng bộ.

Quy định mới đã bỏ phương thức nộp phí theo tháng, chỉ còn hai hình thức là nộp theo chu kỳ kiểm định và nộp theo năm dương lịch. Với xe ô tô được thanh lý, phát mại, chủ xe mới chỉ phải nộp phí sử dụng đường bộ kể từ thời điểm đưa xe đi kiểm định để lưu hành.