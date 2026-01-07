Hà Nội

Xã hội

Bắt nhóm đối tượng dùng trò bẩn để đòi nợ ở Đồng Tháp

Khi người vay chậm trả tiền, nhóm đối tượng cho vay “lãi nặng” đã ném chai bia, chất bẩn và tạt sơn vào nhà để uy hiếp, gây sức ép…

Hạo Nhiên

Ngày 07/01, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các bị can, gồm: Phạm Xuân Chiều (SN: 1992); Nguyễn Tiến Đạt (SN 1992); Trần Thế Tiến (SN 1995); Lê Đức Kiên (SN: 2000); Trần Duy Ngọc (SN 1990) và Phạm Mạnh Hùng (SN 1995, cùng ngụ tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác và mở rộng điều tra làm rõ các hành vi phạm tội khác của các bị can.

Theo thông tin ban đầu, các đối tượng Chiều, Đạt, Tiến, Kiên, Ngọc và Hùng đã có hành vi cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao. Cụ thể, bị hại vay 03 triệu đồng, thời gian góp trong 25 ngày, mỗi ngày góp 150 ngàn đồng. Khi giao tiền cho vay, các bị can giữ lại 150 ngàn tiền phí vay và 300.000đ tiền góp trước 02 ngày.

z7403050401816-f24a34bf62a96c6cf2c4e96cde3270dd.jpg
Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.

Trong khoảng thời gian từ tháng 6/2025, khi người vay không có khả năng góp tiền hoặc bỏ trốn thì các bị can trên đã có hành vi ném chai bia, chất bẩn và tạt nước sơn vào nhà của người vay hoặc người thân của họ để đe dọa, gây sức ép buộc trả tiền.

Trước tính chất manh động, coi thường pháp luật của các đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp nhanh chóng vào cuộc điều tra, thu thập chứng cứ vi phạm pháp luật của các đối tượng để xử lý.

z7059044039914-3011aa501701a2612b37715ac43cc17e.jpg
Nhà người vay bị ném chất bẩn, tạt sơn...

Đến ngày 16/12/2025, lực lượng Công an tỉnh đã tiến hành bắt giữ các đối tượng, gồm: Chiều, Đạt, Tiến, Kiên, Ngọc và Hùng tại nhà trọ thuê trên địa bàn xã Bình Hòa, tỉnh An Giang.

Khám xét nhà trọ các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ nhiều thùng nước sơn, mắm tôm, xe môtô và nhiều vật dụng khác có liên quan.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video Bộ Công an triệt phá đường dây cho vay lãi nặng qua phần mềm trên mạng.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
