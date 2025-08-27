Tạm đình chỉ 3 cán bộ Bệnh viện Bắc Ninh vụ xe cấp cứu thu 21 triệu

Thông tin liên quan đến sự việc, xe cấp cứu chở bệnh nhân từ Bắc Ninh về Thái Nguyên khoảng 200 km thu 21 triệu đồng, ngày 27/8, Sở Y tế Bắc Ninh cho biết, Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Bắc Ninh số 1 đã có báo cáo ban đầu về phản ánh của công dân.

Theo đó, BVĐK Bắc Ninh số 1 đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Nguyễn Thị Thiu, viên chức, thuộc khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (điều dưỡng trưởng kíp trực); Vũ Văn Giáp, hợp đồng lao động thuộc phòng hành chính quản trị- nhân viên lái xe chở người bệnh; Nguyễn Văn Thắng, hợp đồng lao động thuộc Khoa Hồi sức tích cực- Chống độc (là điều dưỡng hộ tống người bệnh).

Việc tạm đình chỉ công tác 3 cán bộ nêu trên nhằm phục vụ công tác xác minh phản ánh của công dân. Đồng thời, yêu cầu các cá nhân liên quan báo cáo tường trình sự việc.

BVĐK Bắc Ninh số 1 đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 3 cán bộ.

Một ngày trước đó, mạng xã hội lan truyền bài đăng của chị N.A.T. (trú tại xã Hiệp Lực, Thái Nguyên) phản ánh gia đình phải trả 21 triệu đồng cho chuyến xe cấp cứu chở bố từ Bắc Ninh về Thái Nguyên.

Chị T. cho biết bố chị là ông N.V.T. bất ngờ đổ bệnh vào ngày 15/8, không ăn uống được và rơi vào tình trạng nguy kịch. Ông T. được đưa vào BVĐK Bắc Ninh, sau đó chuyển lên khoa Hồi sức tích cực để điều trị.

Sau 4 ngày sức khỏe không cải thiện, gia đình xin đưa ông về quê để tiện chăm sóc và chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Khi hỏi chi phí vận chuyển, ban đầu bệnh viện cho biết "chỉ vài triệu đồng". Tài xế xe cấp cứu cũng trấn an: "Cứ yên tâm, tính theo km, không lo bị thu cao".

Khoảng 12h20 ngày 19/8, xe xuất phát từ Bắc Ninh, đến 16h cùng ngày thì về tới nhà ở Thái Nguyên, quãng đường khoảng 200km. Đến nơi, tài xế báo tổng chi phí 22 triệu đồng, trong đó có 4 triệu đồng tiền bác sĩ đi kèm. Sau khi "giảm giá", gia đình phải thanh toán 21 triệu.

Gia đình chị T. rất bất ngờ, nhưng bố đang nguy kịch nên vẫn chấp nhận trả tiền. Hai ngày sau, ông T. qua đời. Trong lúc tổ chức tang lễ, nhiều người thân và hàng xóm bày tỏ bức xúc, cho rằng mức phí quá cao và khuyên chị T. báo công an. Chị quyết định đăng câu chuyện lên mạng xã hội để tham khảo ý kiến cộng đồng.

Tối 25/8, tài xế liên hệ với gia đình, mang đến nhà 16 triệu đồng. "Họ nói hoàn lại 15 triệu, giữ lại 1 triệu coi như tiền phúng viếng bố tôi. Gia đình tôi không muốn làm căng nên đồng ý nhận lại", chị T. cho biết.

