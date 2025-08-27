Hà Nội tăng tần suất chạy tàu đường sắt đô thị ngày 27/8

Hà Nội Metro điều chỉnh tăng tần suất chạy tàu trên 2 tuyến đường sắt đô thị TP Hà Nội trong ngày 27/8.

Sáng 27/8, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (Metro) cho biết, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân và du khách trong ngày diễn ra buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành, Hà Nội Metro điều chỉnh tăng tần suất chạy tàu trên 2 tuyến đường sắt đô thị TP Hà Nội.

Cụ thể, Hà Nội Metro sẽ tăng tần suất chạy tàu từ 10h - 24h ngày 27/8.

Tuyến 2A (Cát Linh - Hà Đông): Mở tuyến từ 5h30, đóng tuyến lúc 24h.

Giãn cách chạy tàu (phút/lượt): Chạy tàu giãn cách 6 phút 30 giây từ 10h – 24h; Các khung giờ còn lại giãn cách 10 phút.

Tuyến 3.1 (Nhổn - Ga Hà Nội): Chạy tàu giãn cách 6 phút từ 10h– 24h.

Theo kế hoạch của Tiểu ban diễu binh, diễu hành, buổi Sơ duyệt sẽ diễn ra vào 20h00' tối nay (ngày 27/8/2025) tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội. Còn buổi Tổng duyệt diễn ra vào sáng ngày 30/8 với sự tham gia đầy đủ các lực lượng: khối đi bộ, khối đứng nghi lễ, phương tiện cơ giới, khí tài cùng lực lượng bảo đảm, phục vụ.