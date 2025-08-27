Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Hà Nội tăng tần suất chạy tàu đường sắt đô thị ngày 27/8

Hà Nội Metro điều chỉnh tăng tần suất chạy tàu trên 2 tuyến đường sắt đô thị TP Hà Nội trong ngày 27/8.

Thiên Tuấn

Sáng 27/8, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (Metro) cho biết, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân và du khách trong ngày diễn ra buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành, Hà Nội Metro điều chỉnh tăng tần suất chạy tàu trên 2 tuyến đường sắt đô thị TP Hà Nội.

Cụ thể, Hà Nội Metro sẽ tăng tần suất chạy tàu từ 10h - 24h ngày 27/8.

Tuyến 2A (Cát Linh - Hà Đông): Mở tuyến từ 5h30, đóng tuyến lúc 24h.

Giãn cách chạy tàu (phút/lượt): Chạy tàu giãn cách 6 phút 30 giây từ 10h – 24h; Các khung giờ còn lại giãn cách 10 phút.

Tuyến 3.1 (Nhổn - Ga Hà Nội): Chạy tàu giãn cách 6 phút từ 10h– 24h.

538537311-1203893585110333-6002746087268894310-n.jpg

Theo kế hoạch của Tiểu ban diễu binh, diễu hành, buổi Sơ duyệt sẽ diễn ra vào 20h00' tối nay (ngày 27/8/2025) tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội. Còn buổi Tổng duyệt diễn ra vào sáng ngày 30/8 với sự tham gia đầy đủ các lực lượng: khối đi bộ, khối đứng nghi lễ, phương tiện cơ giới, khí tài cùng lực lượng bảo đảm, phục vụ.

#đường sắt đô thị #metro #thời gian tàu chạy #diễu binh #giao thông #sơ duyệt

Bài liên quan

Chính trị

Gần 1.500 phóng viên sẵn sàng tác nghiệp Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Trung tâm Báo chí là nơi tổ chức điều hành và hướng dẫn các hoạt động báo chí liên quan đến Lễ kỷ niệm cho gần 1.500 phóng viên, biên tập viên.

Chiều 26/8, Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025 tổ chức khai trương Trung tâm Báo chí Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh... đến dự.

Xem chi tiết

Xã hội

Nhiều tuyến đường ở các xã miền Tây Nghệ An bị tắc nghẽn do bão số 5

Do ảnh hưởng của bão số 5 Kajiki, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở miền núi Nghệ An bị sạt lở, ngập lụt nặng, giao thông bị tắc nghẽn…

Ngày 26/8, thông tin từ ông Lô Dương Khánh, Chủ tịch UBND xã Tam Thái (Nghệ An) cho biết, trận mưa lớn kéo dài từ đêm 25/8 đã làm hàng chục khối đất, đá từ taluy dương sạt xuống, chắn ngang Quốc lộ 7 tại khu vực bản Nhẵn khiến giao thông trên tuyến quốc lộ này bị tắc nghẽn từ lúc 3h sáng ngày 26/8.

Toàn bộ tuyến quốc lộ nối miền Tây tỉnh Nghệ An với cửa khẩu Nậm Cắn thông sang Lào bị tắc nghẽn, không thể lưu thông theo cả hai hướng.

Xem chi tiết

Xã hội

Toàn cảnh Hà Nội ngập trong "biển nước" sáng 26/8

Các tuyến đường của Hà Nội ngập sâu khiến giao thông hỗn loạn, người lao động bị ảnh hưởng công việc và học sinh không thể đến trường...

3904795957703305879.jpg
Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, đêm 25 rạng sáng 26/8, Hà Nội có mưa lớn và kéo dài khiến phần lớn tuyến đường của Thủ đô chìm trong biển nước, ngập sâu diện rộng.
5969d2e1eb52630c3a43.jpg
Khu vực Nhổn - cửa ngõ phía Tây trước khi vào Trung tâm thành phố ngập sâu khiến giao thông bị gián đoạn.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới