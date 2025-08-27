Hà Nội

Lắp đặt nhà bạt phục vụ nhân dân xem diễu binh, diễu hành A80

Xã hội

Những nhà bạt này sẽ giúp người dân có được sự chủ động hơn với điều kiện thời tiết trong thời điểm xem diễu binh, diễu hành.

Thiên Anh
Theo kế hoạch, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội lắp đặt 10 nhà bạt (9 nhà bạt rộng 96m2 và 1 nhà bạt rộng 60m2) tại các vị trí: Vườn hoa Tây Sơn (đường Tràng Thi giao phố Nhà Chung) thuộc phường Hoàn Kiếm...
...Vườn hoa Lê Trực (đường Lê Trực giao đường Trần Phú) thuộc phường Ba Đình; ngã ba Núi Trúc - Kim Mã, thuộc phường Giảng Võ; sân Ga Hà Nội thuộc phường Cửa Nam và đối diện 14B phố Lê Trực, thuộc phường Ba Đình.
Mặc dù thời tiết mưa to, nhưng các cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn Bộ binh 301, Kho K813, Tiểu đoàn Đặc công 18 và Tiểu đoàn Thiết giáp Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, lắp đặt các nhà bạt bảo đảm chắc chắn.
Những nhà bạt này sẽ giúp người dân có được sự chủ động hơn với điều kiện thời tiết trong thời điểm xem diễu binh, diễu hành.
Một số hình ảnh do Báo Tri thức &amp; Cuộc sống ghi nhận.
Thiên Anh
