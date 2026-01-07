Hà Nội

Thế giới

Cảnh tuyết rơi trắng xóa ở Hungary

Đợt rét đậm và tuyết rơi dày đã làm ảnh hưởng đến hoạt động giao thông đường sắt và tầm nhìn bị hạn chế tại nhiều khu vực ở Hungary.

Trang Daily News Hungary dẫn thông tin từ các cơ quan giao thông vận tải cho biết, tuyết rơi dày đã làm ảnh hưởng đến hoạt động giao thông đường sắt tại nhiều khu vực ở Hungary vào sáng 6/1, khiến nhiều chuyến tàu chạy chậm hơn dự kiến. Mặt đường ở nhiều nơi bị bao phủ bởi băng tuyết, bùn. Ảnh: FB/János Lázár.
Tầm nhìn cũng bị hạn chế ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi tuyết rơi, khiến giao thông ùn tắc đáng kể. Ảnh: Tuyết rơi dày đặc ở vùng Mecsek. Ảnh: MTI/Judit Ruprech.
Cơ quan Thời tiết Budapest đã đưa ra cảnh báo cấp độ hai tại các khu vực Baranya và Bács-Kiskun trong ngày 6/1. Ảnh: Chiếc ô tô di chuyển dưới trời mưa tuyết ở thủ đô Budapest, Hungary, ngày 5/1. Ảnh: Xinhua.
Một người dân đang dọn tuyết trên đường phố Budapest trong một ngày mùa đông lạnh giá. Ảnh: Xinhua.
Người dân đi bộ trên con đường phủ đầy tuyết trắng ở thủ đô Budapest ngày 5/1. Ảnh: Xinhua.
Một em nhỏ đi dưới trời tuyết rơi ở thủ đô Budapest. Ảnh: Xinhua.
Một chú chó chơi đùa dưới trời mưa tuyết ở Budapest ngày 5/1/2026. Ảnh: Xinhua.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Cuộc sống người dân ở Châu Âu đảo lộn vì giá rét mùa đông hồi tháng 1/2024 (Nguồn video: VTV)
An An (Theo Daily News Hungary, THX)
#Ảnh hưởng của tuyết rơi đến giao thông Hungary #Thời tiết rét đậm và tuyết dày tại Hungary #Giao thông ùn tắc do tuyết rơi #tuyết rơi ở Hungary #Hungary

