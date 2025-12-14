Hà Nội

Xã hội

Bắt đối tượng đi ăn cỗ cưới, trộm tiền mừng của chủ nhà ở Hưng Yên

Trong lúc ăn cỗ đám cưới nhà bà N.T.L, đối tượng đã lợi dụng sơ hở khi chủ nhà cất tiền mừng trong phòng ngủ và trộm cắp 9,2 triệu đồng.

Gia Đạt

Ngày 14/12, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; quyết định khởi tố bị can; lệnh bắt bị can, tạm giam đối với Nguyễn Văn Sơn (SN 1993, trú tại thôn Tô Đàm, xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên) về hành vi "Trộm cắp tài sản". Đây chính là đối tượng đã lẻn vào phòng ngủ nhà người dân trộm phong bì cưới.

3.jpg
Công an xã Phụ Dực đọc quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Sơn.

Trước đó, vào ngày 25/11, Công an xã Phụ Dực (Hưng Yên) tiếp nhận tin báo của bà N.T.L (SN 1978, trú tại thôn Tô Đàm, xã Phụ Dực) về việc bị kẻ gian trộm cắp tài sản là phong bì mừng trong khi tổ chức đám cưới cho con trai.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Phụ Dực đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành rà soát, xác minh đối tượng nghi vấn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định đối tượng gây ra vụ trộm cắp tại nhà bà L. là Nguyễn Văn Sơn (trú cùng thôn với nạn nhân).

Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận vào khoảng 14h30 ngày 23/11, trong lúc ăn cỗ đám cưới nhà bà N.T.L, đối tượng đã lợi dụng sơ hở khi chủ nhà cất tiền mừng trong phòng ngủ và trộm cắp 9,2 triệu đồng. Sau khi trộm được tiền mừng cưới, đối tượng đã tiêu xài hết 4 triệu đồng.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Sơn đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình và tự nguyện giao nộp số tiền còn lại 5,2 triệu đồng. Cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản niêm phong phục vụ công tác điều tra xử lý theo quy định pháp luật và tiến hành trưng cầu giám định số tiền tang vật trong vụ án.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Nguồn: ĐTHĐT.
