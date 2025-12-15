Dùng vỏ chai giải quyết mâu thuẫn, 1 người bị thương ở Hải Phòng

Ngày 15/12, Công an TP Hải Phòng cho biết, khoảng 00h30, ngày 13/12/2025, N.V.L, sinh năm 1991, trú tại phường Ngô Quyền, Hải Phòng) bị một số đối tượng dùng chai thuỷ tinh đánh gây thương tích tại vùng đầu, vùng bụng, được đưa điều trị tại bệnh viện Đại học Y Hải Phòng.

Công an phường Ngô Quyền bắt giữ nhóm đối tượng Gây rối trật tự công cộng.

Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an phường Ngô Quyền và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc. Kết quả xác định, khoảng 23h54' ngày 12/12/2025, do mâu thuẫn, Xìn Láo Sán, sinh năm 1987; Xìn Xuân Diệu, sinh năm 2006, cùng trú tại tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Quang Trung, sinh năm 1998, trú tại phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh và N.V.L sử dụng vỏ chai bia thuỷ tinh đuổi đánh nhau trên trục đường Ngô Quyền (thuộc Tổ dân phố số 22 và 23 phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng).

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ đối với Xìn Láo Sán, Xìn Xuân Diệu, Nguyễn Quang Trung, về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vi phạm của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

