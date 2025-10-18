Hà Nội

Xã hội

Tài xế nói camera AI "nhầm", Cục CSGT đưa hình ảnh không thể chối cãi

Trên mạng xã hội Facebook đang xôn xao trước thông tin CSGT “nhầm" trong việc gửi thông báo phạt nguội một lái xe tải không thắt dây đai an toàn.

Bảo Ngân

Ngày 18/10, Cục CSGT (Bộ Công an), cho biết trên mạng xã hội Facebook vừa xuất hiện thông tin về việc CSGT “nhầm” trong việc gửi thông báo phạt nguội một lái xe tải có hành vi không thắt dây đai an toàn trên cao tốc.

Cụ thể, nội dung bài viết đăng tải: "Lái xe nhà mình chạy tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, mấy hôm trước nhận được biên bản phạt nguội lỗi không thắt dây an toàn. Mình có xem thực tế ảnh phạt nguội thì trong ảnh thể hiện rõ lái xe có đeo dây an toàn tại vị trí ghế lái. Thôi thì phải hỏi bằng văn bản vậy, nhờ cán bộ kiểm tra lại và có hướng giải quyết".

cats-9430.jpg
Thông tin bài viết gây xôn xao trên mạng xã hội Facebook.

Cục CSGT cho hay, sau khi bài viết được đăng tải đã nhận được nhiều bình luận, thậm chí tranh luận về tính chính xác của các hình ảnh vi phạm do camera AI phát hiện.

a.jpg
Hình ảnh lái xe tải biển số 29H-907.xx vi phạm không thắt dây đai an toàn.

Trước thông tin sự việc, Cục CSGT cho biết đã kiểm tra, xác minh. Qua đó xác định, hình ảnh lái xe tải biển số 29H-907.xx vi phạm không thắt dây đai an toàn (chiếc xe trong vụ việc trên) xảy ra vào lúc 20h07 ngày 7/9, tại km20 cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Hành vi vi phạm này của tài xế xe tải đã bị camera AI ghi nhận và cho kết quả hình ảnh rõ nét, kể cả trong đêm tối.

Theo CSGT, các tài xế nên cài app VNeTraffic (tài khoản VNeID cấp độ 2) để được cung cấp hình ảnh vi phạm.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Bắt giữ 3 nghi phạm cố ý gây thương tích đang ngồi xe khách bỏ trốn. (Nguồn: Cục CSGT).

Xã hội

Người vi phạm viện đủ lý do, CSGT 'chốt' câu thấm thía

Bị dừng xe để xử lý hành vi chạy vào đường cấm, nhiều người vi phạm viện đủ lý do; tuy nhiên tất cả phải “tâm phục khẩu phục” trước sự giải thích thấm thía của lực lượng CSGT.

Từ đầu giờ sáng 16/10, lực lượng thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08- Công an TP HCM) đã làm nhiệm vụ chốt chặn, tuần tra xử lý hành vi người điều khiển xe máy 2 bánh lưu thông vào đường cấm trên đường Đỗ Mười (QL1 cũ, phường Tam Bình, TP HCM).

Đây được xem là khu vực đặc biệt phức tạp về trật tự ATGT, dù khu vực này đã được lắp đặt biển cấm cùng hệ thống camera giám sát, tình trạng vi phạm vẫn diễn ra liên tục.

Xem chi tiết

Xã hội

CSGT đội mưa, ngâm mình hỗ trợ giao thông ngày ngập lụt

Trong thời tiết mưa gió khắc nghiệt, lưc lượng CSGT đã tập trung cao độ bảo đảm an toàn giao thông thông suốt với tinh thần phục vụ nhân dân.

557630894-830733372623316-8264401406863569603-n.jpg
Thông tin từ Cục CSGT cho biết, ngày 7/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (Matmo) gây mưa lớn tại các tỉnh, thành phố phía Bắc, Cục CSGT đã chỉ đạo lực lượng CSGT tập trung tối đa lực lượng để ứng phó với mưa bão. Ảnh: Cục CSGT.
557641799-830733299289990-3716371718802844839-n.jpg
Lực lượng CSGT chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường tuần lưu để kịp thời tuyên truyền, cảnh báo người dân và hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể gây ra.
Xem chi tiết

Xã hội

Mưa ngập lụt, CSGT vẫn phát hiện vi phạm giao thông từ camera AI

Dù thời tiết mưa bão, đường phố Hà Nội ngập sâu nhưng hệ thống camera AI phát hiện 18 trường hợp không thắt dây đai an toàn.

Chiều 7/10, Cục CSGT thông tin về tình hình phát hiện và xử lý vi phạm giao thông từ hệ thống camera AI.

Theo đó, dù thời tiết mưa bão, đường phố Hà Nội ngập sâu nhưng từ 12h ngày 6/10/2025 đến 12h ngày 7/10/2025, Camera AI tại km 20 tuyến cao tốc Nội Bài -Lào Cai đã ghi nhận có 9127 phương tiện đi qua với tốc độ trung bình là 71,1 km/h. Đồng thời phát hiện 18 trường hợp không thắt dây đai an toàn; không phát hiện trường hợp dùng tay sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện.

Xem chi tiết

