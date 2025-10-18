Tài xế nói camera AI "nhầm", Cục CSGT đưa hình ảnh không thể chối cãi

Trên mạng xã hội Facebook đang xôn xao trước thông tin CSGT “nhầm" trong việc gửi thông báo phạt nguội một lái xe tải không thắt dây đai an toàn.

Ngày 18/10, Cục CSGT (Bộ Công an), cho biết trên mạng xã hội Facebook vừa xuất hiện thông tin về việc CSGT “nhầm” trong việc gửi thông báo phạt nguội một lái xe tải có hành vi không thắt dây đai an toàn trên cao tốc.

Cụ thể, nội dung bài viết đăng tải: "Lái xe nhà mình chạy tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, mấy hôm trước nhận được biên bản phạt nguội lỗi không thắt dây an toàn. Mình có xem thực tế ảnh phạt nguội thì trong ảnh thể hiện rõ lái xe có đeo dây an toàn tại vị trí ghế lái. Thôi thì phải hỏi bằng văn bản vậy, nhờ cán bộ kiểm tra lại và có hướng giải quyết".

Thông tin bài viết gây xôn xao trên mạng xã hội Facebook.

Cục CSGT cho hay, sau khi bài viết được đăng tải đã nhận được nhiều bình luận, thậm chí tranh luận về tính chính xác của các hình ảnh vi phạm do camera AI phát hiện.

Hình ảnh lái xe tải biển số 29H-907.xx vi phạm không thắt dây đai an toàn.

Trước thông tin sự việc, Cục CSGT cho biết đã kiểm tra, xác minh. Qua đó xác định, hình ảnh lái xe tải biển số 29H-907.xx vi phạm không thắt dây đai an toàn (chiếc xe trong vụ việc trên) xảy ra vào lúc 20h07 ngày 7/9, tại km20 cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Hành vi vi phạm này của tài xế xe tải đã bị camera AI ghi nhận và cho kết quả hình ảnh rõ nét, kể cả trong đêm tối.

Theo CSGT, các tài xế nên cài app VNeTraffic (tài khoản VNeID cấp độ 2) để được cung cấp hình ảnh vi phạm.

