Xã hội

Tài xế buýt ở Nghệ An bị hành khách tấn công khi xe đang chạy

Đoạn clip ghi lại hình ảnh một hành khách liên tục to tiếng, chửi bới và sau đó hành hung tài xế xe buýt khi xe đang di chuyển trên đường. 

Theo Thu Hiền/Tiền Phong

Chiều 10/12, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một nam hành khách trên xe buýt liên tục to tiếng, chửi bới và sau đó tài xế.

Hình ảnh trong clip cho thấy, hành khách kể trên nhoài lên khu vực ghế lái và có lời lẽ thô tục rồi bất ngờ vung tay đánh vào đầu, mặt tài xế khi xe đang di chuyển. Sự việc khiến nhiều hành khách hốt hoảng. Một số người lập tức can ngăn và yêu cầu tài xế dừng xe để đảm bảo an toàn.

Hình ảnh cắt từ clip
Hình ảnh cắt từ clip

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra trên tuyến số 32 của nhà xe Thạch Thành, chạy tuyến Tân Kỳ – TP Vinh (cũ), tỉnh Nghệ An, vào khoảng 15h ngày 10/12.

Tài xế N.V.T (trú xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) cho biết, thời điểm đó, xe vừa đón 3 hành khách, trong đó có hai phụ nữ và một nam giới tại địa bàn xã Lương Sơn. Do nam hành khách có biểu hiện mất trật tự, tài xế T. đã nhắc nhở ổn định chỗ ngồi để xe chạy đúng lịch trình.

“Khi tôi đang lái xe thì người này bất ngờ chửi bới, rồi dùng tay đánh vào đầu, vào mặt tôi. May lúc đó xe đang chạy chậm nên tôi kịp dừng xe, không xảy ra tai nạn. Khoảng hơn 10 phút sau, người này xuống xe...”, ông T. cho hay.

Sau sự việc, Công an xã Lương Sơn đã hướng dẫn tài xế T. viết đơn trình báo để cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định.

tienphong.vn
Link bài gốc Copy link
https://tienphong.vn/tai-xe-buyt-o-nghe-an-bi-hanh-khach-tan-cong-khi-xe-dang-chay-post1803572.tpo
