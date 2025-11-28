Hà Nội

Xã hội

Xác minh vụ nữ sinh bị hành hung dã man ở Quảng Trị

Trên mạng xã hội Facebook đang lan truyền đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh nhóm người bắt một cô gái quỳ dưới đất, túm tóc và hành hung.

Hạo Nhiên

Ngày 28/11, thông tin từ UBND xã Bắc Trạch (tỉnh Quảng Trị) cho biết, lực lượng chức năng đang xác minh, làm rõ clip ghi cảnh một thiếu nữ bị nhóm người bắt quỳ, túm tóc, đánh hội đồng.

hanh-hung-tap-the-1-09533892.jpg
Nữ sinh bị bắt quỳ, hành hung dã man.

Theo đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một nhóm người là nữ giới vây quanh, yêu cầu một cô gái quỳ xuống xin lỗi rồi túm tóc, tát liên tiếp vào mặt.

Trong clip còn vọng ra những câu nói xúc phạm, còn cô gái bị hành hung liên tục khóc, van xin trong bất lực.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video một học sinh bị đánh hội đồng.

(Nguồn: SGGP)
