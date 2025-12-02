Hà Nội

Xã hội

Vụ nữ sinh ở Gia Lai bị hành hung, hiệu trưởng nói gì?

Do mâu thuẫn trong học tập, nữ sinh Đ.T.M.T. (Trường THCS Tôn Đức Thắng, Gia Lai) bị 2 bạn nữ cùng lớp liên tục đánh, đạp

Hà Ngọc Chính

Sáng 2/12, bà Lê Thị Hồng Vân, Hiệu trưởng Trường THCS Tôn Đức Thắng, Gia Lai xác nhận, có xô xát giữa học sinh trong khuôn viên trường. Sau khi nắm được vụ việc, nhà trường đã sơ cứu cho em T, yêu cầu các học sinh viết bản tường trình, đồng thời mời phụ huynh của cả 3 em đến làm việc.

Theo bà Vân, nguyên nhân ban đầu được xác định là em T. mượn bài Mỹ thuật của bạn, nhưng sau đó làm thất lạc không trả được dẫn đến lời qua tiếng lại, rồi xảy ra xô xát.

Hiệu trưởng cho biết, hai nữ sinh đánh bạn đã nhận sai và xin lỗi em T. cùng phụ huynh. Phụ huynh của hai học sinh này cũng đã đến thăm hỏi nạn nhân. Nhà trường sẽ tiếp tục làm việc với bố mẹ em T. để giải quyết sự việc.

Trao đổi với Phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Phạm Thế Tâm- chủ tịch UBND phường Thống Nhất cho biết, đã yêu cầu Ban Giám hiệu Trường THCS Tôn Đức Thắng ( Gia Lai ) báo cáo sự việc; sau đó Phường sẽ chỉ đạo theo hướng xử lý nghiêm các hành vi bạo lực học đường, đảm bảo môi trường học tập an toàn, lành mạnh. Trong thời gian tới, UBND phường tiếp tục chỉ đạo phòng chuyên môn, Công an phường, trường THCS Tôn Đức Thắng thăm hỏi động viên gia đình có học sinh bị bạo lực, động viên học sinh T. sớm trở lại trường tham gia học tập đầy đủ.

Trước đó, tối 1/12, chị D. là mẹ của nữ sinh T. (học sinh lớp 7/1, Trường THCS Tôn Đức Thắng, phường Thống Nhất) đã đăng tải lên mạng xã hội một đoạn video gần 2 phút ghi lại sự việc con gái mình bị 2 học sinh mặc áo đồng phục Trường THCS Tôn Đức Thắng bao vây và liên tục đấm, đạp trong nhà thi đấu thể thao của trường vào ngày 28/11.

t.jpg
Trường THCS Tôn Đức Thắng, Gia Lai. Ảnh CTV

Dù vụ việc xảy ra trong khuôn viên nhà trường, trước sự chứng kiến của nhiều học sinh cùng lớp, nhưng không ai can ngăn.

danh-nhau.jpg
Em T. bị 2 học sinh cùng lớp đánh, đạp ngay trong khuôn viên nhà trường. Ảnh cắt từ Clip

Về thông tin chị T.D. (mẹ em T.) có nguyện vọng muốn xin chuyển trường cho con, ông Tâm thông tin, Ban Giám hiệu Trường THCS Tôn Đức Thắng đã lắng nghe, chia sẻ và tích cực động viên gia đình cũng như học sinh yên tâm tiếp tục đến trường học tập đầy đủ, nhà trường cam kết sẽ đảm bảo an toàn cho học sinh.

