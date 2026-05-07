Đi câu cá người đàn ông 60 tuổi bị điện giật, chân hoại tử nặng

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn vừa điều trị thành công một trường hợp bỏng điện nặng bằng kỹ thuật vi phẫu ghép vạt da tự do, giúp bảo tồn chi thể và phục hồi chức năng vận động cho người bệnh.

Bệnh nhân nam, 60 tuổi, nhập viện trong tình trạng bỏng sâu vùng bàn chân sau tai nạn điện giật khi đi câu cá. Dòng điện đi qua cơ thể gây tổn thương nghiêm trọng, khiến nhiều vùng mô bị hoại tử, đặc biệt tại bàn chân - khu vực giữ vai trò quan trọng trong vận động và thăng bằng. Nếu không có phương án điều trị phù hợp, bệnh nhân có thể phải cắt bỏ phần chi thể bị hoại tử.

Trước đó, bệnh nhân được điều trị tích cực tại Khoa Bỏng nhằm kiểm soát tổn thương, cắt lọc tổ chức hoại tử và chăm sóc vết thương. Sau khi tình trạng ổn định, các bác sĩ đã tổ chức hội chẩn liên khoa, phối hợp giữa Khoa Bỏng và Khoa Phẫu thuật tạo hình để xây dựng phương án tối ưu, với mục tiêu cao nhất là bảo tồn chi thể cho người bệnh.

Các bác sĩ đã quyết định thực hiện kỹ thuật vi phẫu ghép vạt da tự do, đây là một trong những kỹ thuật chuyên sâu, đòi hỏi trình độ cao và sự chính xác tuyệt đối. Vạt da được lấy từ vùng đùi trước ngoài của bệnh nhân, sau đó tiến hành nối vi phẫu các mạch máu dưới kính hiển vi để tái lập tuần hoàn tại vùng tổn thương ở bàn chân.

Phương pháp này giúp che phủ khuyết hổng lớn, bảo vệ xương, gân và các cấu trúc quan trọng, đồng thời tạo điều kiện phục hồi chức năng vận động.

Điểm đặc biệt và cũng là thách thức lớn của ca mổ nằm ở việc xử lý vạt da ghép sao cho có độ dày phù hợp với vùng nhận. Da vùng đùi thường dày hơn so với da bàn chân, trong khi bàn chân lại là vùng chịu lực, yêu cầu độ mỏng, linh hoạt nhưng vẫn phải đảm bảo độ bền.

Vì vậy, các bác sĩ đã phải tinh chỉnh, làm mỏng vạt da một cách chính xác trước khi ghép, vừa đảm bảo nuôi sống vạt ghép, vừa phù hợp về chức năng và thẩm mỹ sau này.

Kỹ thuật này không chỉ yêu cầu năng lực vi phẫu để nối mạch máu mà còn đòi hỏi kinh nghiệm trong đánh giá tổ chức, xử lý mô và tạo hình phù hợp với đặc điểm sinh học của từng vùng cơ thể.

Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 5 giờ. Sau mổ, bệnh nhân được theo dõi sát tình trạng lưu thông mạch máu của vạt ghép. Sau 7 ngày, vạt da phát triển tốt, hồng hào, cho thấy dấu hiệu hồi phục tích cực. Quan trọng hơn, chi thể của bệnh nhân đã được bảo tồn, mở ra khả năng phục hồi vận động và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Việc giữ lại được bàn chân, đặc biệt là ngón cái, có ý nghĩa rất lớn trong việc duy trì khả năng đi lại và sinh hoạt bình thường cho người bệnh. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của sự phối hợp liên chuyên khoa cùng việc ứng dụng các kỹ thuật vi phẫu hiện đại tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, giúp tối ưu hóa kết quả điều trị, mang lại cơ hội bảo tồn chi thể cho nhiều người bệnh tưởng chừng phải đối mặt với nguy cơ tàn phế.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo, tai nạn điện trong sinh hoạt, đặc biệt khi câu cá gần đường dây điện, tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng. Người dân cần nâng cao ý thức phòng tránh, giữ khoảng cách an toàn với nguồn điện để hạn chế những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Các bác sĩ khuyến cáo chăm sóc sau phẫu thuật

Sau khi xuất viện, người bệnh cần tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo vạt ghép ổn định và phục hồi tốt:

- Hạn chế vận động, đặc biệt tránh tỳ đè lên vùng phẫu thuật trong giai đoạn đầu.

- Giữ vết mổ sạch, khô; theo dõi các dấu hiệu bất thường như sưng, đau tăng, đổi màu vùng ghép và tái khám ngay khi cần thiết.

- Tuân thủ lịch tái khám để được kiểm tra tình trạng lưu thông mạch máu và tiến triển của vạt ghép.

- Sau khi vết thương ổn định, thực hiện tập phục hồi chức năng theo hướng dẫn để dần lấy lại khả năng vận động.

- Duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý nhằm hỗ trợ quá trình liền vết thương.