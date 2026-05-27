Cảnh báo nguy hiểm bỏng điện cao thế khi thả diều, câu cá

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vừa tiếp nhận bệnh nhi nam 13 tuổi trong tình trạng bỏng điện cao thế nặng ở nhiều vị trí trên cơ thể.

Theo người nhà, trẻ đi chân đất câu cá gần đường điện cao thế bằng cần câu làm từ vật liệu cacbon. Trong lúc câu cá, dòng điện đã phóng qua không khí vào cơ thể khiến trẻ bị bỏng nặng và phải nhập viện cấp cứu.

Sau đó, bệnh viện tiếp tục tiếp nhận một bệnh nhi 8 tuổi bị bỏng điện khi đang thả diều tại bãi đất trống gần đường dây điện cao thế.

Trong lúc chơi, dây diều vướng vào đường điện. Khi kéo dây xuống, dòng điện truyền qua dây khiến trẻ bị bỏng nặng vùng ngực, cẳng tay phải và hai bàn chân.

Cả hai bệnh nhi đều được các bác sĩ khoa Ngoại chấn thương – Chỉnh hình – Thẩm mỹ – Bỏng chăm sóc tích cực, theo dõi sát và thực hiện ghép da tại các vùng hoại tử do bỏng sâu.

Theo các bác sĩ, đây đều là những tai nạn sinh hoạt tưởng chừng đơn giản nhưng hậu quả rất nghiêm trọng, đặc biệt trong mùa hè khi trẻ thường xuyên vui chơi ngoài trời mà thiếu sự giám sát của người lớn.

Nhiều người vẫn cho rằng, chỉ khi chạm trực tiếp vào dây điện mới xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, với điện cao thế, dòng điện hoàn toàn có thể phóng qua không khí, gây thương tích ngay cả khi nạn nhân không tiếp xúc trực tiếp với nguồn điện.

Khác với bỏng nhiệt thông thường, bỏng điện cao thế gây tổn thương sâu từ bên trong cơ thể. Nhiều trường hợp vết thương ngoài da không lớn nhưng bên trong đã xuất hiện hoại tử cơ, tổn thương thần kinh, mạch máu nghiêm trọng, nguy cơ tàn phế cao, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe và tâm lý trẻ nhỏ.

Đây được xem là một trong những dạng chấn thương nặng nề nhất ở trẻ em do nguy cơ biến chứng rất cao: Nguy cơ cắt cụt chi; Điều trị kéo dài; Ảnh hưởng chức năng vận động; Di chứng thẩm mỹ lâu dài; Tác động tâm lý nặng nề đối với trẻ và gia đình.

Các bác sĩ bệnh viện Nhi Thanh Hóa khuyên, khi phát hiện người bị điện giật, điều quan trọng nhất là đảm bảo an toàn cho người cứu.

Người dân tuyệt đối không chạm trực tiếp vào nạn nhân khi nguồn điện chưa được ngắt, bởi nguy cơ bị điện giật rất cao. Trong trường hợp xảy ra tai nạn điện, cần nhanh chóng:

- Ngắt nguồn điện hoặc báo cơ quan điện lực.

- Dùng vật cách điện để tách nạn nhân khỏi nguồn điện nếu cần thiết.

- Gọi cấp cứu ngay lập tức.

- Nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất.

Để tránh tai nạn do điện, trẻ cần được trang bị kỹ năng an toàn điện và có sự giám sát phù hợp từ gia đình. - Không chơi gần đường dây điện, trạm biến áp. - Không thả diều tại khu vực có đường điện cao thế. - Quan sát phía trên trước khi câu cá. - Không dùng vật dài bằng kim loại hoặc cacbon gần đường điện. - Tuyệt đối không chạm vào dây điện rơi, dây điện hở. - Báo ngay cho người lớn khi phát hiện nguy cơ mất an toàn điện

