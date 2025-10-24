Hà Nội

Thế giới

Tai nạn xe buýt nghiêm trọng ở Ấn Độ, hàng chục người thiệt mạng

Sau khi va chạm với xe máy, chiếc xe buýt chở 41 hành khách bốc cháy dữ dội, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng.

An An (Theo Financial Express)

Financial Express dẫn thông tin từ Ủy ban Kurnool (Ấn Độ) cho biết, vụ tai nạn xảy ra trong khoảng thời gian từ 3h đến 3h10 sáng ngày 24/10. Chiếc xe buýt khi đó chở 41 hành khách, khởi hành từ Hyderabad đi Bengaluru, đã va chạm với một chiếc xe máy, làm vỡ bình xăng và bốc cháy.

ando.png
Vụ tai nạn xe buýt khiến hàng chục người thiệt mạng ở Ấn Độ hôm 24/10. Ảnh: Express.

Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ chiếc xe, khiến hành khách gần như không kịp phản ứng. Tính đến chiều 24/10, ít nhất 20 người được xác định đã thiệt mạng trong khi 9 người khác vẫn mất tích.

Theo India Express, 12 hành khách may mắn thoát ra ngoài bằng cách đập vỡ cửa sổ.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ tai nạn.

Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ cho biết trên mạng X rằng Thủ tướng Modi vô cùng đau buồn trước sự mất mát về người trong vụ tai nạn giao thông ở Kurnool, bang Andhra Pradesh, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình bị ảnh hưởng. Ông cũng cầu nguyện cho những người bị thương sớm bình phục.

Quỹ cứu trợ quốc gia của Thủ tướng Ấn Độ (PMNRF) sẽ hỗ trợ 200.000 Rupee cho gia đình của mỗi người thiệt mạng trong khi những người bị thương sẽ nhận được 50.000 Rupee.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng tại Ấn Độ hồi năm 2022

Nguồn video: THĐT
