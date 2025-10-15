Hà Nội

Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt ở Ấn Độ, hàng chục người thiệt mạng

Thế giới

Ít nhất 20 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt tư nhân chở 57 hành khách bốc cháy dữ dội ở Ấn Độ.

Theo PTI, vụ cháy xe buýt kinh hoàng xảy ra trên đường cao tốc Jaisalmer-Jodhpur vào ngày 14/10. Khi đó, chiếc xe buýt chở 57 hành khách rời Jaisalmer vào lúc 15 giờ thì phát hiện khói bốc ra từ phía sau. Tài xế nhanh chóng dừng xe bên đường, nhưng ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ xe. Ảnh: PTI.
Lực lượng cứu hỏa, cảnh sát cùng người dân địa phương đã hỗ trợ dập lửa và giải cứu nạn nhân. Ảnh: PTI.
Cảnh sát xác nhận vụ việc khiến ít nhất 20 hành khách thiệt mạng và 16 người khác bị thương nặng. Theo nghị sĩ Pokran Pratap Puri, 19 hành khách tử vong tại hiện trường và 1 người tử vong vì vết bỏng khi đang trên đường tới bệnh viện ở Jodhpur. Ảnh chụp màn hình X.
Những người bị thương đã được đưa tới Bệnh viện Jawahar ở Jaisalmer. Các nạn nhân trong tình trạng nguy kịch sau đó được chuyển tới một bệnh viện ở Jodhpur. Ảnh: PTI.
"Chiếc xe buýt bốc cháy sau khi rời Jaisalmer 10 phút. Cuộc điều tra sơ bộ cho thấy, nguyên nhân vụ hỏa hoạn kinh hoàng có thể là do chập điện", cảnh sát thông tin. Ảnh: X.
Trong một bài đăng trên mạng X, Thủ tướng Narendra Modi cho biết: "Tôi rất đau buồn trước sự mất mát về người trong vụ tai nạn ở Jaisalmer, Rajasthan. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới những người bị ảnh hưởng và gia đình họ trong thời điểm khó khăn này. Tôi cầu nguyện cho những người bị thương sớm bình phục". Ảnh: Times Of India.
Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ tai nạn. Ảnh: X.
