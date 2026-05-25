Chậm hoàn trả mặt bằng, người dân Phú Thọ bất an khi lưu thông trên Quốc lộ 2

Việc thi công sửa chữa, bổ sung rãnh dọc và gia cố lề đường trên Quốc lộ 2 chậm hoàn trả mặt bằng khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Nhiều ngày qua, người dân sống dọc tuyến Quốc lộ 2 đoạn qua xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ liên tục phản ánh về tình trạng thi công bổ sung gia cố lề đường kéo dài khiến mặt đường bị thu hẹp nhưng chưa hoàn trả, tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Nhiều ngày chưa hoàn trả mặt bằng

Ghi nhận thực tế của PV Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, đoạn tuyến đang thi công đi qua khu vực tập trung đông dân cư, đi qua 4 cổng trường học và trung tâm y tế nên lưu lượng phương tiện khá lớn. Đặc biệt vào các khung giờ cao điểm sáng và chiều, phụ huynh đưa đón học sinh tập trung đông khiến khu vực nhiều thời điểm xảy ra ùn ứ cục bộ.

Đường rãnh dọc dài hai bên đường kéo dài hàng trăm mét khiến việc lưu thông của các phương tiện cũng như đời sống người dân ven đường Quốc lộ 2 bị ảnh hưởng.

Ngoài lượng lớn xe máy của người dân địa phương, trên tuyến còn có nhiều xe tải, xe khách trọng tải lớn lưu thông khiến mặt đường vốn đã bị thu hẹp càng trở nên chật chội. Hai bên lề đường là những rãnh sâu khoảng 10cm chưa được lấp trả mặt bằng.

Tại một số vị trí, phần mép đường sau khi đào mở rộng lề tạo thành khoảng trống. Nếu phương tiện không may lao xuống rãnh, va vào mép cống có thể gây hư hỏng bánh xe, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Nhiều người dân sống ven Quốc lộ 2 cho biết, họ đã nhiều lần phản ánh tình trạng này vì việc thi công kéo dài gây ảnh hưởng lớn tới sinh hoạt hằng ngày. Nhiều nhà phải trải đá, gạch, tự làm lối cho xe đi vào nhà. Có nhiều gia đình, do gờ cống khá cao nên ô tô không vào được nhà, phải mang gửi.

Cố gắng hoàn thiện vào đầu tháng 6/2026

Trước thực trạng trên, UBND xã Phù Ninh đã có văn bản gửi Ban Quản lý dự án đường bộ Miền Bắc (chủ đầu tư) và Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

Theo nội dung văn bản, hiện nhiều vị trí sau khi đào mở rộng lề đường chưa được hoàn trả kịp thời, làm thu hẹp mặt đường, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tuyến đường đi qua cổng 4 trường học, trung tâm y tế với lượng phương tiện qua lại đông đúc.

Văn bản nêu rõ, đoạn tuyến thi công đi qua nhiều khu vực tập trung đông người như Trường THCS Phú Lộc, Trường Tiểu học Phú Lộc, Trường THPT Phù Ninh và Trung tâm Y tế khu vực nên mật độ phương tiện lưu thông rất lớn, đặc biệt vào giờ học sinh đến trường và tan học.

Đáng chú ý, UBND xã Phù Ninh cho biết đã xảy ra nhiều trường hợp học sinh và người tham gia giao thông bị ngã xuống rãnh do các vị trí thi công chưa được hoàn trả, che chắn đầy đủ, gây tâm lý lo lắng và bức xúc trong nhân dân địa phương.

Trước nguy cơ mất an toàn giao thông, địa phương đề nghị đơn vị thi công bổ sung đầy đủ biển báo, rào chắn, đèn cảnh báo; tổ chức thi công cuốn chiếu và hoàn trả mặt bằng ngay sau khi hoàn thành từng hạng mục; đồng thời tập trung nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, lãnh đạo Ban Quản lý dự án công trình miền Bắc cho biết, đơn vị đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng và dự kiến cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6/2026 sẽ tiến hành thảm lại mặt đường.

Theo vị đại diện, nguyên nhân chưa hoàn trả mặt bằng chủ yếu do nguồn vật liệu thời gian qua khan hiếm nên chưa thể triển khai đồng bộ. Tuy nhiên hiện nay mặt bằng và các điều kiện phục vụ thi công cơ bản đã được chuẩn bị xong.

“Thảm khoảng thêm 2 ca nữa là xong”, đại diện chủ đầu tư cho biết.

Trong khi chờ công trình hoàn thiện, ngoài việc tuân thủ theo hướng dẫn, điều tiết của lực lượng Cảnh sát giao thông Phú Thọ, người dân cần chú ý quan sát, đi đúng làn đường, phần đường quy định để hạn chế những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

