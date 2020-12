Soi sự thay đổi diện mạo các hội quán Sài Gòn sau một thế kỷ

Chùa Bà Thiên Hậu (hội quán Tuệ Thành) ở Chợ Lớn vào khoảng năm 1865-1875. Công trình được nhóm người Hoa gốc Quảng Châu di dân sang Việt Nam góp vốn và công xây dựng vào khoảng năm 1760, là một trong những hội quán cổ nhất ở Chợ Lớn xưa. Chùa Bà Thiên Hậu ngày nay (số 710 Nguyễn Trãi, quận 5). So với một thế kỷ trước, các đường nét kiến trúc chính của hội quán vẫn được giữ nguyên. Hội quán Nghĩa An, Chợ Lớn đầu thế kỷ 20. Hội quán này hình thành từ trước thế kỷ 19. Do vị thần được thờ chính trong hội quán là Quan Công, nên hội quán người Hoa này còn có tên miếu Quan Đế hay chùa Ông. Hội quán Nghĩa An ngày nay (676 đường Nguyễn Trãi, quận 5). So với kiến trúc xưa, phần hậu cung của hội quán Nghĩa An ngày nay được xây cao hơn, trang trí ở mặt trước cũng có nhiều thay đổi. Hội quán Quảng Triệu trong bức ảnh chụp vào khoảng năm 1890. Hội quán này còn được gọi là miếu Thiên Hậu hay chùa Bà bến Chương Dương, chùa Bà Cầu Ông Lãnh, do nằm gần bến Chương Dương và cầu Ông Lãnh.. Hội quán Quảng Triệu ngày nay (số 122 đường Võ Văn Kiệt, quận 1). Về cơ bản, kiến trúc của hội quán Quảng Triệu không có nhiều thay đổi sau hơn một thế kỷ. Hội quán Ôn Lăng năm 1904. Hội quán này được cộng đồng người Hoa gốc phủ Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến xây dựng vào năm 1740 để thờ các vị thần Trung Hoa. Sau này, hội quán thờ thêm Quan Âm bồ tát nên còn được gọi là chùa Quan Âm. Hội quán Ôn Lăng ngày nay (số 12 đường Lão Tử, quận 5). Thay đổi lớn nhất của hội quán Ôn Lăng là cánh cổng tam quan bằng bê tông cốt thép bề thế đã thay thể cho cánh cổng sắt đơn giản thời xưa. Hội quán Nhị Phủ năm 1904. Hội quán này được những người đồng hương ở hai phủ Tuyền Châu và Chương Châu (Nhị phủ), thuộc tỉnh Phúc Kiến góp công sức, tiền của xây dựng vào khoảng năm 1730. Hội quán Nhị Phủ ngày nay ( 264 đường Hải Thượng Lãn Ông, quận 5). Kiến trúc hội quán Nhị Phủ không có nhiều khác biệt so với xưa kia, nhưng cảnh quan xung quanh thì đã thay đổi chóng mặt, từ chốn đồng không mông quạnh trở thành khu dân cư sầm uất. Mời quý độc giả xem video: Huyền thoại xe Honda 67 trên đường phố Sài Gòn - TP. HCM. Nguồn VTV24.

Chùa Bà Thiên Hậu (hội quán Tuệ Thành) ở Chợ Lớn vào khoảng năm 1865-1875. Công trình được nhóm người Hoa gốc Quảng Châu di dân sang Việt Nam góp vốn và công xây dựng vào khoảng năm 1760, là một trong những hội quán cổ nhất ở Chợ Lớn xưa. Chùa Bà Thiên Hậu ngày nay (số 710 Nguyễn Trãi, quận 5). So với một thế kỷ trước, các đường nét kiến trúc chính của hội quán vẫn được giữ nguyên. Hội quán Nghĩa An, Chợ Lớn đầu thế kỷ 20. Hội quán này hình thành từ trước thế kỷ 19. Do vị thần được thờ chính trong hội quán là Quan Công, nên hội quán người Hoa này còn có tên miếu Quan Đế hay chùa Ông. Hội quán Nghĩa An ngày nay (676 đường Nguyễn Trãi, quận 5). So với kiến trúc xưa, phần hậu cung của hội quán Nghĩa An ngày nay được xây cao hơn, trang trí ở mặt trước cũng có nhiều thay đổi. Hội quán Quảng Triệu trong bức ảnh chụp vào khoảng năm 1890. Hội quán này còn được gọi là miếu Thiên Hậu hay chùa Bà bến Chương Dương, chùa Bà Cầu Ông Lãnh, do nằm gần bến Chương Dương và cầu Ông Lãnh.. Hội quán Quảng Triệu ngày nay (số 122 đường Võ Văn Kiệt, quận 1). Về cơ bản, kiến trúc của hội quán Quảng Triệu không có nhiều thay đổi sau hơn một thế kỷ. Hội quán Ôn Lăng năm 1904. Hội quán này được cộng đồng người Hoa gốc phủ Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến xây dựng vào năm 1740 để thờ các vị thần Trung Hoa. Sau này, hội quán thờ thêm Quan Âm bồ tát nên còn được gọi là chùa Quan Âm. Hội quán Ôn Lăng ngày nay (số 12 đường Lão Tử, quận 5). Thay đổi lớn nhất của hội quán Ôn Lăng là cánh cổng tam quan bằng bê tông cốt thép bề thế đã thay thể cho cánh cổng sắt đơn giản thời xưa. Hội quán Nhị Phủ năm 1904. Hội quán này được những người đồng hương ở hai phủ Tuyền Châu và Chương Châu (Nhị phủ), thuộc tỉnh Phúc Kiến góp công sức, tiền của xây dựng vào khoảng năm 1730. Hội quán Nhị Phủ ngày nay ( 264 đường Hải Thượng Lãn Ông, quận 5). Kiến trúc hội quán Nhị Phủ không có nhiều khác biệt so với xưa kia, nhưng cảnh quan xung quanh thì đã thay đổi chóng mặt, từ chốn đồng không mông quạnh trở thành khu dân cư sầm uất. Mời quý độc giả xem video: Huyền thoại xe Honda 67 trên đường phố Sài Gòn - TP. HCM. Nguồn VTV24.