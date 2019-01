Vẻ lộng lẫy choáng ngợp của hội quán Triều Châu ở Hội An

Nằm ở số 157 đường Nguyễn Duy Hiệu, TP Hội An, hội quán Triều Châu thường được gọi với cái tên dân dã là "Chùa Ông Bổn". Đây là một trong những công trình kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu mà du khách không nên bỏ qua khi ghé thăm phố cổ Hội An. Theo các tư liệu lịch sử, hội quán này do Hoa kiều bang Triều Châu xây dựng vào năm 1845 làm nơi sinh hoạt cộng đồng và tín ngưỡng khi đến Hội An sinh sống. Hội quán thờ các vị thần chế ngự sóng gió, qua đó cầu mong việc đi lại buôn bán trên biển được thuận buồm, xuôi gió. Tổng thể hội quán Triều Châu được xây dựng theo lối kiến trúc nội công ngọai quốc. Hai khu nhà chính của hội quán là tiền điện ở phía trước và chính điện phía sau. Nhà tiền điện được xây dựng theo kiểu chồng rường, phần thân các vì kèo chạm trổ hết sức tinh vi. Mặt trước nhà được lắp dựng bằng nhiều mảng đá lớn có chạm trổ các đồ án trang trí như: cá chép hóa rồng, hồ điệp, tứ linh... Mái nhà lợp ngói ống. Bờ nóc, bờ hồi được tạo dáng cong vuốt, mềm mại với kết cấu đa tầng, giữa các tầng được đắp nổi nhiều hình hoa điểu, nhân vật... Chính điện rộng lớn gồm ba gian, kết cấu chủ yếu là các cột gỗ to và các vì chồng rường giả thủ đặc trưng. Gian giữa chính điện có khám thờ được chạm trổ công phu, lộng lẫy. Các kết cấu gỗ được tạo tác tinh xảo với các đồ án mang đậm nét văn hóa Trung Hoa. Giữa tiền điện và chính điện khoảng sân trời thoáng đãng. Hai bên sân trời, nối liền giữa nhà tiền điện với chính điện là nơi tiếp khách, chuẩn bị các phẩm vật để hiến cúng trong các dịp đại lễ của hội quán. Nhìn chung, hội quán Triều Châu là một công trình kiến trúc hoa mỹ sánh ngang với các hội quán nổi tiếng khác của người Hoa ở Việt Nam. Giá trị nghệ thuật của hội quán nằm ở các họa tiết trang trí bằng gỗ theo truyền thuyết dân gian và những tác phẩm đắp nổi bằng sành sứ tuyệt đẹp. Các tác phẩm này vừa thể hiện sự khéo léo tài hoa của người nghệ nhân xưa, vừa là một kho tàng phong phú về văn hóa dân gian của cộng đồng Hoa kiều gốc Triều Châu. Bên cạnh đó, hội quán cũng là nơi lưu giữ nhiều hiện vật lịch sử có giá trị của phố cổ Hội An. Lễ hội lớn nhất hàng năm của hội quán Triều Châu là dịp Rằm tháng giêng, khi hội quán tổ chức lễ cầu phước và cúng giỗ tiền hiền. Mời quý độc giả xem video: Nghe ca khúc Việt Nam quê hương tôi.

Nằm ở số 157 đường Nguyễn Duy Hiệu, TP Hội An, hội quán Triều Châu thường được gọi với cái tên dân dã là "Chùa Ông Bổn". Đây là một trong những công trình kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu mà du khách không nên bỏ qua khi ghé thăm phố cổ Hội An. Theo các tư liệu lịch sử, hội quán này do Hoa kiều bang Triều Châu xây dựng vào năm 1845 làm nơi sinh hoạt cộng đồng và tín ngưỡng khi đến Hội An sinh sống. Hội quán thờ các vị thần chế ngự sóng gió, qua đó cầu mong việc đi lại buôn bán trên biển được thuận buồm, xuôi gió. Tổng thể hội quán Triều Châu được xây dựng theo lối kiến trúc nội công ngọai quốc. Hai khu nhà chính của hội quán là tiền điện ở phía trước và chính điện phía sau. Nhà tiền điện được xây dựng theo kiểu chồng rường, phần thân các vì kèo chạm trổ hết sức tinh vi. Mặt trước nhà được lắp dựng bằng nhiều mảng đá lớn có chạm trổ các đồ án trang trí như: cá chép hóa rồng, hồ điệp, tứ linh... Mái nhà lợp ngói ống. Bờ nóc, bờ hồi được tạo dáng cong vuốt, mềm mại với kết cấu đa tầng, giữa các tầng được đắp nổi nhiều hình hoa điểu, nhân vật... Chính điện rộng lớn gồm ba gian, kết cấu chủ yếu là các cột gỗ to và các vì chồng rường giả thủ đặc trưng. Gian giữa chính điện có khám thờ được chạm trổ công phu, lộng lẫy. Các kết cấu gỗ được tạo tác tinh xảo với các đồ án mang đậm nét văn hóa Trung Hoa. Giữa tiền điện và chính điện khoảng sân trời thoáng đãng. Hai bên sân trời, nối liền giữa nhà tiền điện với chính điện là nơi tiếp khách, chuẩn bị các phẩm vật để hiến cúng trong các dịp đại lễ của hội quán. Nhìn chung, hội quán Triều Châu là một công trình kiến trúc hoa mỹ sánh ngang với các hội quán nổi tiếng khác của người Hoa ở Việt Nam. Giá trị nghệ thuật của hội quán nằm ở các họa tiết trang trí bằng gỗ theo truyền thuyết dân gian và những tác phẩm đắp nổi bằng sành sứ tuyệt đẹp. Các tác phẩm này vừa thể hiện sự khéo léo tài hoa của người nghệ nhân xưa, vừa là một kho tàng phong phú về văn hóa dân gian của cộng đồng Hoa kiều gốc Triều Châu. Bên cạnh đó, hội quán cũng là nơi lưu giữ nhiều hiện vật lịch sử có giá trị của phố cổ Hội An . Lễ hội lớn nhất hàng năm của hội quán Triều Châu là dịp Rằm tháng giêng, khi hội quán tổ chức lễ cầu phước và cúng giỗ tiền hiền. Mời quý độc giả xem video: Nghe ca khúc Việt Nam quê hương tôi.