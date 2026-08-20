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Kinh doanh - Địa ốc

Sức hút từ concert BIGBANG thúc đẩy du lịch và đặt phòng khách sạn tại Hà Nội

Concert của BIGBANG tại Hà Nội vào cuối tháng 10 đang tạo ra cơn sốt lưu trú lớn, khiến các khách sạn gần Mỹ Đình liên tục ghi nhận lượng đặt phòng tăng mạnh.

Bảo Châu

Việc nhóm nhạc huyền thoại BIGBANG công bố lịch diễn tại Hà Nội vào cuối tháng 10 tới đây đã tạo nên một làn sóng dịch chuyển du lịch lớn. Trên nền tảng Agoda cùng nhiều trang đặt phòng trực tuyến, hàng loạt cơ sở lưu trú quanh khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình ghi nhận số lượng phòng trống giảm nhanh chóng, dù sự kiện vẫn còn cách vài tháng.

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Concert của BIGBANG sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 24 và 25/10. (Ảnh: Mnet)

Với phần lớn người hâm mộ từ các tỉnh thành khác và quốc tế, chuyến đi không chỉ dừng lại ở việc xem biểu diễn mà còn kết hợp trải nghiệm du lịch Thủ đô. Là một người hâm mộ lâu năm sinh sống tại TP.HCM, bạn Nguyễn Phương Anh chia sẻ với Tri thức & Cuộc sống cho biết đã nhanh chóng hoàn tất các khâu chuẩn bị ngay khi cầm chắc tấm vé trên tay: "Ngay sau khi săn được vé concert, mình đã đặt luôn vé máy bay khứ hồi TP.HCM - Hà Nội và đặt một phòng khách sạn cách sân vận động chưa đầy 2km. Mình dự định ở lại 3 ngày 2 đêm để vừa có thời gian xem concert, vừa tranh thủ cùng bạn bè đi du lịch Hà Nội".

Sức hút mãnh liệt từ hai đêm diễn ngày 24 và 25/10 đã lan tỏa rõ rệt tới các khách sạn tiệm cận khu vực biểu diễn. Bà Bùi Linh, đại diện Phòng Truyền thông khách sạn Sheraton Hanoi West (cách sân vận động khoảng 2km), cho biết tỷ lệ lấp đầy phòng trong hai ngày diễn ra sự kiện hiện đã chạm mốc 70-80%. Dựa trên lượng khách lẻ tăng đột biến, phía khách sạn nhận định phần lớn đơn đặt phòng đến từ cộng đồng người hâm mộ BIGBANG hội tụ về Hà Nội.

Cùng chung ghi nhận, ông Đinh Trọng Hiếu - Tổng quản lý chi nhánh Super Hotel Hanoi, đánh giá lượng khách chốt phòng cho đợt cuối tháng 10 đang tăng tốc rất nhanh so với thông lệ. Trong đó, khách nội địa từ các tỉnh thành chiếm hơn 50%, số còn lại là du khách quốc tế. Phần lớn giao dịch được thực hiện qua các kênh OTA như Agoda, Booking hay Expedia.

Theo ông Hiếu, xu hướng lưu trú của tệp khách này chủ yếu kéo dài từ 1 đến 2 đêm. Loại phòng Twin (hai giường đơn) ghi nhận tỷ lệ lấp đầy cao nhất, phản ánh rõ tâm lý đi theo nhóm bạn của khán giả trẻ. Trước nhu cầu thị trường tăng vọt, giá phòng trong hai ngày diễn ra sự kiện đã điều chỉnh tăng khoảng 20-30% so với ngày thường. Giới kinh doanh dịch vụ lưu trú dự báo sau khi đợt mở bán vé chính thức hoàn tất, thị trường khách sạn quanh khu vực Mỹ Đình sẽ còn tiếp tục bùng nổ trong những tuần tới.

Mời quý độc giả xem video: Lừa đảo đặt vé concert lại xuất hiện khi hàng loạt concert chuẩn bị tổ chức/ Nguồn: VTV2
#concert bigbang #du lịch #đặt phòng khách sạn #SVĐ Mỹ Đình

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