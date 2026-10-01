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Kinh doanh - Địa ốc

Người dùng đăng bán iPhone cũ tăng kỷ lục trong mùa ra mắt iPhone 18

Nhu cầu đổi lên thế hệ máy mới khiến lượng tin rao bán các dòng iPhone cũ tăng vọt, trong đó hơn một nửa giao dịch đến từ người dùng lên đời iPhone 18 Pro Max.

Bảo Châu

Làn sóng nâng cấp thiết bị mùa iPhone mới đang khiến nguồn cung điện thoại Apple trên thị trường đã qua sử dụng tăng mạnh. Báo cáo từ Chợ Tốt ghi nhận tính đến ngày 22/9, nền tảng xuất hiện 22.232 tin đăng bán máy Apple trên tổng số 48.007 tin rao ngành hàng điện thoại. Chiếm tỷ trọng 46,3%, đây là mức cao nhất kể từ tháng 4, đánh dấu đà tăng liên tiếp từ mốc 43,8% trong tháng 5 và 45,5% trong tháng 8.

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Làn sóng nâng cấp thiết bị mùa iPhone mới đang khiến nguồn cung điện thoại Apple trên thị trường đã qua sử dụng tăng mạnh. (Ảnh: Sưu tầm)

Dữ liệu này phản ánh rõ thói quen bán máy cũ để bù chi phí đổi máy mới của người dùng Việt Nam. Đại diện một cửa hàng điện thoại lâu năm tại Hà Nội cho biết, hơn 50% giao dịch hiện tại là khách bán lại thiết bị đang dùng để nâng cấp lên iPhone 18 Pro Max. Hoạt động rao bán diễn ra sôi động từ dòng iPhone 12 Pro Max đến iPhone 15 Pro Max, trong đó iPhone 14 Pro Max dẫn đầu thị trường với số lượng bán lại.

Giá bán lại iPhone 14 Pro Max và các dòng máy cũ giảm sâu

Sự gia tăng nguồn cung máy cũ trong tháng 9 đã trực tiếp tác động làm giảm mặt bằng giá giao dịch của các dòng sản phẩm thế hệ trước. Dữ liệu từ dashboard Apple Resale của Chợ Tốt cho thấy giá bán lại trung vị của iPhone 14 Pro Max đã giảm về mức 12,6 triệu đồng trong tháng 9, hạ 300.000 đồng (tương đương 2,3%) so với mức đỉnh 12,9 triệu đồng ghi nhận vào tháng 7 và tháng 8. Mặc dù vậy, đơn vị phân tích lưu ý số liệu này được tổng hợp từ thông tin rao bán niêm yết, chưa phản ánh toàn bộ khối lượng giao dịch thực tế trên thị trường.

Sự điều chỉnh giá bán niêm yết xuất hiện đồng loạt trên nhiều dòng máy iPhone đời cũ với các khoảng giá phân hóa rõ rệt. Cụ thể, dòng máy iPhone 15 Pro Max ghi nhận mức giá trung vị 16 triệu đồng, trong khi iPhone 14 Pro đứng ở mức 11,2 triệu đồng. Ở nhóm cũ hơn, iPhone 13 Pro Max và iPhone 12 Pro Max lần lượt được người dùng rao bán ở các mức giá trung vị 7,9 triệu đồng và 6,9 triệu đồng.

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iPhone 14 Pro Max dẫn đầu thị trường với số lượng bán lại. (Ảnh: Sưu tầm)

iPhone 18 Pro Max tiếp tục khan hàng tại đại lý

Trái ngược với sự dồi dào nguồn cung trên thị trường máy cũ, dòng flagship mới ra mắt của Apple lại rơi vào tình trạng thiếu hụt nguồn hàng cục bộ tại các kênh phân phối chính thức. Chính thức mở bán từ ngày 18/9 với mức giá khởi điểm từ 38,99 triệu đồng cho bản Pro 256GB và từ 41,99 triệu đồng đến 80,99 triệu đồng cho các phiên bản Pro Max, thế hệ iPhone 18 nhanh chóng ghi nhận sức mua vượt dự kiến.

Tính đến ngày 28/9, nhiều hệ thống bán lẻ ủy quyền ghi nhận tình trạng hết hàng đối với iPhone 18 Pro Max bản 256GB và 512GB ở hai tùy chọn màu sắc mới là đỏ bungary và xanh glacier.

Mặc dù các đại lý đã bắt đầu tiếp nhận các đợt hàng bổ sung tiếp theo từ nhà phân phối, lượng máy nhập về hiện chỉ đủ ưu tiên trả đơn cho nhóm khách hàng đã đặt trước. Tình trạng khan hàng trên kênh chính thức cũng bước đầu phản ánh sang thị trường thứ cấp. Trên nền tảng Chợ Tốt, các tin đăng bán lại thế hệ máy mới đã xuất hiện với mức giá trung bình 38,29 triệu đồng đối với iPhone 18 Pro và 47,14 triệu đồng đối với iPhone 18 Pro Max.

Mời quý độc giả xem video: Điều gì sẽ xảy ra khi không có điện thoại?/ Nguồn: VTV
#iPhone #điện thoại cũ #thị trường #giá giảm #khan hàng #Apple

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