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Kinh doanh - Địa ốc

Bộ đôi iPhone 18 và 18e hé lộ thời điểm ra mắt cùng giá bán mới

Chiến lược lùi thời điểm ra mắt sang đầu năm 2027 giúp Apple có thêm không gian nâng cấp cấu hình và điều chỉnh giá bán cho bộ đôi iPhone 18 và 18e.

Bảo Châu

Lịch ra mắt sản phẩm của Apple ghi nhận bước dịch chuyển lớn khi các mẫu iPhone tiêu chuẩn vắng mặt trong đợt phát hành mùa thu năm 2026. Thay vào đó, bộ đôi iPhone 18 và iPhone 18e được đồn đoán sẽ chính thức chào sân vào mùa xuân năm 2027. Việc chia nhỏ mốc thời điểm mở bán giúp hãng công nghệ Mỹ giảm áp lực sản xuất, đồng thời tạo ra một "mùa iPhone" thứ hai đầy tiềm năng bên cạnh phiên bản iPhone Air 2.

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Thiết kế iPhone 18 được dự đoán sẽ không có nhiều thay đổi so với iPhone 17. (Ảnh: Apple)

Bước tiến công nghệ trên cụm camera và cấu hình

Hệ thống quang học trên iPhone 18 dự kiến nhận đợt cải tiến lớn với camera selfie nâng cấp lên độ phân giải 24MP. Trang bị này không chỉ giúp chi tiết hình ảnh rõ nét hơn mà còn tạo không gian cho các thuật toán xử lý và cắt khung hình. Ở mặt sau, iPhone 18 vẫn duy trì hệ thống camera đôi 48MP, còn bản iPhone 18e dùng camera đơn 48MP. Bên cạnh đó, nút Camera Control trên bản tiêu chuẩn có thể được đơn giản hóa cấu trúc cảm ứng để giảm chi phí sản xuất.

Về mặt hiệu năng, cả hai model dự kiến trang bị vi xử lý A20 sản xuất trên tiến trình 2nm, tối ưu hiệu suất AI và tiết kiệm năng lượng. Dung lượng RAM dự kiến nâng từ 8GB lên mức 9GB hoặc 12GB để đáp ứng hệ điều hành mới. Apple cũng tích hợp thêm chip kết nối N1 hỗ trợ Wi-Fi 7 cùng modem C2 giúp tăng tốc độ mạng và giảm 15% lượng tiêu thụ điện năng. Màn hình của iPhone 18e vẫn được giới hạn ở tần số quét LTPS 60 Hz để phân cấp sản phẩm.

Áp lực điều chỉnh giá bán từ chi phí linh kiện

Mức giá khởi điểm của iPhone 18 và iPhone 18e đang trở thành chủ đề thu hút sự chú ý lớn từ thị trường. Trước đó, giá bán của các mẫu máy thế hệ trước đã phải điều chỉnh tăng 100 USD (khoảng 2,6 triệu đồng) do chi phí sản xuất và vật liệu leo thang.

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Giá bán của các mẫu máy trước đã phải điều chỉnh tăng giá do chi phí sản xuất và vật liệu leo thang. (Ảnh: Apple)

Áp lực này dự báo sẽ còn tiếp tục kéo dài sang đầu năm 2027 khi giá bộ nhớ DRAM và NAND tăng cao từ phía các nhà cung cấp như Samsung. Việc duy trì mức giá bán cũ sẽ là bài toán hóc búa đối với Apple, khiến khả năng hai dòng máy này tiếp tục tăng giá khi ra mắt là hoàn toàn có thể xảy ra.

Mời quý độc giả xem video: Điều gì sẽ xảy ra khi không có điện thoại?/ Nguồn: VTV
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