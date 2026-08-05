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Số hóa - Xe

Triệu hồi gần 17.000 siêu môtô BMW S1000 RR vì lỗi khoá điện

Khóa điện trên siêu môtô BMW S1000 RR có thể bị hỏng, khiến động cơ bị chết máy hoặc mất điện màn hình đồng hồ, bơm ABS...

Nguyễn Thảo
Video: BMW Motorrad S 1000 R và S 1000 RR 2025 ra mắt Việt Nam.

Thông tin từ cơ quan quản lý An toàn giao thông Mỹ (NHTSA), BMW Motorrad Bắc Mỹ sẽ phải triệu hồi các mẫu sportbike BMW S1000 RR sản xuất từ 2020 - 2026 vì lỗi khoá điện, có thể làm động cơ chết máy hoặc hỏng hệ thống điện màn hình, mất điện bơm ABS, làm tăng nguy cơ gặp tai nạn cho người sử dụng.

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Triệu hồi gần 17.000 siêu môtô BMW S1000 RR vì lỗi khoá điện.

Sẽ có gần 17.000 chiếc BMW S1000 RR thuộc các phiên bản từ 2020 – 2026 tại Bắc Mỹ sẽ phải triệu hồi lần này.

Vào tháng 3/2026, BMW Motorrad Bắc Mỹ cũng đã phải triệ hồi… 1 chiếc BMW S1000 RR tại Bắc Mỹ vì công-tắc đèn báo rẽ, trớ trêu là chiếc xe này vẫn còn nằm trong đại lý, chưa đến tay người tiêu dùng.

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Theo thông báo của Cơ quan Quản lý An toàn Đường bộ Hoa Kỳ (NHTSA), BMW đang phải triệu hồi 9 mẫu xe do lỗi bộ khởi động quen thuộc với hãng này trong vòng 1 năm vừa qua.

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Toyota và BMW thử nghiệm ôtô chạy xăng làm từ dầu ăn đã qua sử dụng

Toyota, BMW, Bosch và Repsol đang thí điểm một nghiên cứu nhằm chứng minh rằng xe chạy xăng hiện có thể giảm lượng khí thải mà không cần cơ sở hạ tầng mới.

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Theo kế hoạch, khoảng 20 mẫu xe của Toyota và BMW sẽ vận hành hoàn toàn bằng Nexa 95, loại xăng tái tạo do tập đoàn năng lượng Repsol phát triển. Trong khi đó, Bosch đảm nhiệm việc giám sát toàn bộ quá trình sử dụng nhiên liệu thông qua nền tảng Digital Fuel Twin, cho phép theo dõi nguồn gốc nhiên liệu và xác nhận phương tiện đang sử dụng đúng loại xăng tái tạo được chứng nhận.

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